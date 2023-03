[STRAYM ART AND CULTURE INC.]

音楽はエイベックス・クリエイティブ・ファクトリー(株)が制作協力、「鈴木大輔(avex entertainment所属)」が作曲、動画はアートユニットとして活躍するENLIGHTENMENTが制作



アート・NFT分散型保有プラットフォーム「STRAYM (ストレイム)」を展開するストレイム アート アンド カルチャー株

式会社 (本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 長崎幹広)は、あの伝説のゲーム「信長の野望」のイラストを手掛けた「長野剛」の「織田信長シリーズ」の貴重な音楽NFTアート作品の分割オーナー権NFTを今週3月24日(金)19時30分より、STRAYMから出品、日本円で販売されることをお知らせいたします。





「織田信長」音楽NFTアートについて







作品名:

織田信長シリーズ(Nobunaga Oda Series)

作者名:

長野剛(Tsuyoshi Nagano)

作品詳細:



歴史ゲーム好きでなくとも一度は目にした事がある歴史人物をイラスト化させた特徴的な作風はCGを一切使わず、全てオイルペインティングで作品を繊細に仕上げる長野だからこそ表現出来る。そこから醸し出される迫力、リアル感は他を追随させない圧倒的な存在感を示す。本作品は織田信長が天下統一を目指し築いた岐阜城の資料館に現在も展示、保管されている貴重な作品をストレイムがNFT作品化した。さらに、ゲーム楽曲を実際に手掛けたこともある「鈴木大輔(avex entertainment所属)」の楽曲と、現代アーティスト「ヒロ杉山」を中心に活躍するENLIGHTENMENTの色彩変化を施した動画演出を用いた特別なNFT作品に仕上げている。



作品時価総額: 1,000,000円





プレセール単価 : 100円/枠





パブリックセール価格 : 120円/枠





販売数量: 10,000枠





プレセール期間: 3/24(金)19:30~3/28(火)19:29





パブリックセール日: 3/28(火)19:30









織田信長」音楽NFTアローリストの受け取り方





STEP 1:

本Googleフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-vAzIodNMmnvsb0WtqHHcdIvhbQp_Z8LbM0iozrOq7fdUBA/viewform )に従って、「ストレイムアカウント作成」「ストレイム登録メールアドレス入力」して申し込みSTEP 2:

3/24以降順次、ご提出いただいたメールアドレスにてご案内



「織田信長」音楽NFTホルダー特典について





今回発行するオーナー権NFTは保有数量によって、ホルダーにユーティリティ(保有特典)を設けています。NFTアートとして純粋にお楽しみいただくだけでなく、沢山のオーナー権NFTを集めたりすることによって楽しみ方の幅を広げることが可能です。Tシャツなど「織田信長」音楽NFTアートホルダー限定アイテムがエアドロップ(不定期随時発表)現在発表しているホルダー特典の内容はこちら



SNSのプロフィール画像に「織田信長」音楽NFTアートを使える権利

対象: オーナー権NFTホルダー全員



「織田信長」音楽NFTアートをアパレルなどで商用利用できる権利

対象: オーナー権NFT60%以上保有する方*ビジュアルのみ商用利用可能で、音楽については利用内容次第になりますのでお問い合わせください。



「織田信長」音楽NFTアートのTシャツが貰える権利

対象: オーナー権NFTを1,500枠以上保有する方



「織田信長」音楽NFTアートの高品質プリント(長野剛直筆サイン入り)が貰える権利

対象: オーナー権NFTを1,500枠以上保有する方



STRAYMオーナー権の累計購入金額に応じたステータスによってVIPプログラムに参加する権利

対象: STRAYMユーザー全員







本NFTのイラストを手掛けた「長野 剛」について







長野 剛(ナガノ ツヨシ)1961年東京生まれ。日本大学芸術学部美術学科(油彩科)卒業。グラフィックデザイナーを経て88年よりフリー。コーエーテクモゲームスのシミュレーションゲーム「三國志」「信長の野望」を95年から2012年まで担当。また99年から2008年までスター・ウォーズのスピンオフ小説の表紙を手掛ける。他に「テンペスト」池上永一の挿絵など書籍のカバーで人物を中心に制作。

本NFTの楽曲を手掛けた「鈴木大輔(avex entertainment所属)」について







2002年8月day after tomorrowのキーボーディストとしてデビュー。同年『日本レコード大賞』新人賞受賞。メンバー兼メインコンポーザーの1人として、シングル曲をはじめ数多くの作品の作曲を手がける。2008年9月、自身のユニットgirl next doorを結成。同年の第50回日本レコード大賞新人賞を受賞。2009年の「Infinity」では、第51回レコード大賞優秀作品賞を受賞。2010年は「Ready to be a lady」で第52回レコード大賞優秀作品賞を受賞。近年は映画音楽やゲーム音楽、musicNFTなど活動は多岐にわたる。【楽曲提供アーティスト】東方神起、倖田來未、AAA、MYNAME、every little thing、BOYFRIEND、BTOB、百田夏菜子後藤真希、鈴木亜美、SUPER☆GiRLS、TRF、etc...

https://avex-management.jp/artists/creator/CRSUD



エイベックスのグループ会社として、楽曲制作、アーティストマネジメント事業を行う。WEB3.0のプロジェクトにも積極的に参加している。会社名:エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー株式会社会社所在地:東京都港区三田1−4−1代表者:代表取締役社長 中山雄太

アナログとデジタルの境界を自由に往来するパイオニア的存在のアートユニット「Enlightenment」







1997年に結成されたグラフィックアートユニット「Enlightenment(エンライトメント)」ヒロ杉山を中心に国内外問わずファインアートの展覧会で作品を発表する一方、グラフィックデザイン、広告など幅広いジャンルで独創的な作品を発表しつづけている。 さらにPV制作やVJ活動など映像分野での評価も非常に高く、TEI TOWA、三代目J SOUL BROTHERS、EXILE、m-flo、安室奈美恵、BOA、少女時代などへライブ映像を提供している。日本はアートとデザインとの境界のない国だと言われることが少なくないが、まさにそのアートとデザインの境界を自由に往来するパイオニア的存在と言える。



STRAYM(ストレイム)について









アート・NFTのオーナー権を分割して保有することができる分散型保有プラットフォームです。ストレイムでコレクションするメリット1.厳選したアート・NFTの中からお気に入りを見つけことができる2.より自由に自分だけのアートコレクションポートフォリオを構築できる3.保有したアート・NFTを簡単に管理・資産形成できる4.オーナー権の累計購入金額に応じたステータスにより、VIPプログラムを獲得できるストレイムで出品するメリット1.アート・NFTを段階的・部分的に売却できる2.出品したアート・NFTを再度買い戻すこともできる3.アート・NFTの保管や展示をストレイムに委託できる4.アート・NFTが二次流通した際には、ロイヤリティを受け取ることができる5.美術館はアートを展示したまま出品して資金調達ができるSTRAYMサービスサイト: https://straym.com/Instagram: https://instagram.com/straym_art/Twitter: https://twitter.com/straym_artLINE: https://lin.ee/329BAST※InstagramやTwitterなどでも最新情報を配信していきます。ご登録は無料、ご本人様確認不要ですぐにお取引が可能です。https://straym.com/

ストレイム アート アンド カルチャー株式会社 概要







アート・NFT分散型保有プラットフォーム「STRAYM(ストレイム)」を通して、「オーナー権の分散化」「オーナー権のNFT化」「ロイヤリティのアーティスト還元」「コミュニティの創造」「トークノミクス」など、アート・ブロックチェーン・ファイナンスを融合した世界に類を見ないアート・NFTの活発的な取引市場を構築。アート保有をより身近な体験へと導き、アート市場の拡大、アーティストの活動を持続的に支援して、より創造的な社会の実現を目指しています。会社名: ストレイム アート アンド カルチャー株式会社代表者: 代表取締役 長崎幹広所在地: 東京都渋谷区神宮前2-4-20設 立: 2017年9月コーポレートサイト: https://straym.co.jp



本リリースに関してのお問い合わせ





ストレイム アート アンド カルチャー株式会社担当: 片岡 (カタオカ)メールアドレス: info@straym.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/21-17:45)