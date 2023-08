[株式会社ファブリカコミュニケーションズ]

顧客一人ひとりにあわせたOne to One のメッセージ配信自動化と迅速なPDCAを実現できるデータ環境を実現



EC特化型CRMプラットフォーム「アクションリンク」を開発・運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズ(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO:谷口政人)は、株式会社バルクオム(本社:東京都港区、代表取締役CEO 野口卓也、以下「バルクオム」)が企画・販売するメンズスキンケアブランド「バルクオム」が、2023年8月より「アクションリンク」を導入したことをお知らせします。



カテゴリーを代表する有力ECサイトへのアクションリンク導入と活用は、引き続き順調に進んでおります。







アクションリンク導入の背景





バルクオムにおいて、顧客の満足度および顧客エンゲージメントを高め末永くブランドとお付き合いいただくうえで、CRMの取り組みは喫緊の課題と認識していました。

顧客一人ひとりの状況や行動にあわせ、複数のチャネルを活用したOne to Oneのメッセージ配信および迅速なPDCAを可能とするデータ環境を実現するために、国内外の主要なCRM/MAツールを比較検討した結果、「アクションリンク」が最適であると判断し導入に至りました。

今回のCRMツール導入の目的は以下の4点となります。



リアルタイムのデータ活用

顧客の商品閲覧や施策への反応などリアルタイムのデータを活用した施策実行





最適なメッセージ配信の自動化

顧客一人ひとりの状況や行動にあわせたOne to One の最適なメッセージ配信の自動化





複数チャネルの統合管理

メール/LINE/SMS/郵送DMなど複数チャネルの統合管理による、顧客ごとに最適なチャネルでのメッセージ配信





迅速なPDCAを実現するデータ環境構築

施策の結果やリピート行動など、現状把握と課題抽出を迅速に行い迅速にPDCAを回すための環境構築







メンズスキンケアブランド「バルクオム」について







メンズスキンケアブランド「バルクオム」は、「世界のメンズビューティをアップデートし、グローバルシェアNo.1になる」というメッセージを掲げ、現代を生きる世界中の男性たちに、"なりたい自分"に進化できる自信を与えるスキンケアブランドです。

全てのプロダクトは「男性の肌にとってどうあるべきか」を研究し、厳選した成分と処方で高い効果実感を追求。

五感に訴えかける贅沢な泡体験や心地よい香りなど、プロダクトを通して驚きや感動を与えられるようにデザインしています。



日本では、公式オンラインストアの他、Amazon等のECモール、全国10,000店舗以上のドラッグストア・バラエティショップ・ヘアサロン等で販売。海外では、中国大陸・アメリカをはじめとする国と地域へ進出し、高い評価を得ています。



社名:株式会社バルクオム(BULK HOMME Co., Ltd.)

本社所在地:東京都港区麻布十番1-10-10 ジュールA 4F

代表者:代表取締役CEO 野口卓也

設立:2013年4月TSUMO・JP株式会社BULK HOMME事業部発足。

2017年、組織再編を経て株式会社バルクオムとして事業開始。

事業内容:化粧品の企画、販売

コーポレートサイト:https://bulk.co.jp



EC特化型CRMプラットフォーム「アクションリンク」について







「アクションリンク」は、データによって顧客理解を深め、顧客1人ひとりへの最適なメッセージ配信を自動化し、ECの顧客エンゲージメントとリピート売上を最大化する、顧客中心CRMプラットフォームです。本サービス導入により、散在する購買データを顧客軸で統合することで、「顧客像の把握」から「施策実行」「結果検証」までLTV(顧客生涯価値)を最大化するためのPDCAを円滑かつ高速に回すことが可能となります。「アクションリンク」の導入により盤石な顧客基盤とLTVの最大化をサポートすることで、EC事業者の継続的な事業成長の実現をサポートいたします。



アクションリンク URL: https://actionlink.jp/

※”鉄板シナリオ(R)︎”は特許庁商標登録済み商標です。登録商標第6296184号



株式会社ファブリカコミュニケーションズについて





本社所在地:愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F

代表者:代表取締役社長CEO 谷口政人

設立:1994年11月

事業内容:業務支援システム開発・販売事業、SMS配信ソリューション事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング事業、自動車整備・レンタカー事業

株式:東証スタンダード市場、名証メイン市場(コード番号:4193)

コーポレートサイト:https://www.fabrica-com.co.jp/







