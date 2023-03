[QQEnglish]

全員正社員のプロ教師が、新学期から使える英語の挨拶や自己紹介をレクチャー!



株式会社QQEnglish (本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡 頼光)は、無料のオンラインセミナー 第6回キッズオンラインイベント「はじめての英会話!英語でお友達を作ろう!」を2023年3月25日(土)に開催します。QQキッズの会員・非会員を問わず参加できる無料のオンラインイベントです。ぜひご参加ください!







この度、QQキッズは無料のオンラインイベント「はじめての英会話!英語でお友達を作ろう!」を開催します。

QQキッズの子どもに英語を教えるプロ講師が新学期から使える英語の挨拶や自己紹介についてレクチャー致します。

参加費は無料で、QQキッズの生徒様でも未会員の方でも、どなたでも参加いただけます。参加には事前申し込みが必要です。







参加申し込みURL





https://ek230325.peatix.com/







イベントテーマ





今回、第6回目を迎えるキッズオンラインイベントのテーマは

QQキッズで英語の自己紹介方法を学ぼう!



新学期を前にQQキッズのプロの教師が以下のトピックに沿って英語のレッスンを行います。

・英語の歌を先生と一緒に歌おう

・英語の挨拶を先生と一緒に練習

・クイズタイム

・英語で自己紹介をしてみよう





イベント中には、自己紹介をする時間があります。挙手制で数名のお子さまに自己紹介をしていただく予定となっております。是非、以下のフレーズの一例で予習をしてご参加いただけますと幸いです。

(希望者のみの発表となりますので、強制ではございません)







イベントで使うフレーズ例





Hello, everyone! My name is _____________ and I'm from ____________.

(皆さん、こんにちは!私の名前は________で、________出身です。)



I am ____ years old.

(私は____歳です。)



I have a ____ (pet).

_____(犬、猫など)を一匹買っています。



I like _____________.

(好きなことは、________です。)



I hope to become friends with you.

(あなたとお友達になれたら嬉しいな。)







スピーカー紹介













イベント概要





・イベント名:第6回キッズイベント「はじめての英会話!英語でお友達を作ろう!」

・開催日時:2023年3月25日(土)10時00分~10時40分(※日本時間)

・対象年齢:5歳~12歳

・対象となる英語学習レベル:英語初心者(英語で先生の言っていることがなんとなくわかる、ご挨拶ができる)

・QQキッズのカリキュラム「Smartkids」Starter~1くらいのレベル

・使用ツール:Zoom

・参加費:無料



※事前にZoomアプリをPC、もしくはスマートフォンでダウンロードください。

※レッスン中は画面共有をするので、PCなどの大きいスクリーンからご参加いただくことをおすすめいたします。

※イベント中はZoom上で録画を行いますが、音声をオンにされる希望者の方以外の参加者の音声や画面は表示されませんのでご安心ください。

オンラインなので気軽にご参加できます。皆さまからのご参加をお待ちしております。





▼イベントお申し込み用URL

https://ek230325.peatix.com/

▼イベント詳細ページ

https://www.qqeng.com/blog2/event/ek-20230325/







QQEnglishとは





QQEnglishは、フィリピン中部にあるセブ島に、大規模キャンパスを持つセブ島最大級の日系語学学校です。

1,300名を超える教師を『全員正社員』として雇用し、個人のお客様のみならず、法人様、学校様向けにも留学事業を展開。また、個人向け・学校向け・法人向けオンライン英会話事業を行い、多角的な語学事業を広げております。



オンライン英会話サービス QQEnglish

https://www.qqeng.com/



子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズ

https://www.qqeng.com/qqkids/



QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/



