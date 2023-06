[株式会社じげん]

株式会社じげんのグループ会社で、メーカー専門の転職エージェントである株式会社タイズ(本社:大阪府大阪市、代表取締役:広岡 栄志、以下タイズ)は、オークラ輸送機株式会社(本社:兵庫県加古川市 代表取締役社長: 大庫良一、以下、オークラ輸送機)の2022年度の中途採用者数において、シェア1位(※2023年3月31日時点・オークラ輸送機株式会社集計)を獲得し、ご担当者からのコメントをいただきましたので、この度お知らせいたします。







タイズは大阪に本社をおき、2005年の創業以来メーカー一筋に転職支援を行っている転職エージェントです。担当コンサルタントが企業・求職者の両方から丁寧にヒアリングをすることで、よりマッチ度の高い求人紹介を実現する「アナログマッチング」をはじめ、大手メーカーへの高い転職成功率や、他社にはない独占求人のご提案など、メーカー専門エージェントならではのきめ細かいサポートを行いながら、忙しいビジネスパーソンのために効率的な転職活動を支援しています。

この度タイズは、採用を支援しているオークラ輸送機社の2022年4月~2023年3月における中途採用者数において、シェア第1位を獲得いたしました。オークラ輸送機とタイズのお付き合いは長く、採用パートナーとして採用戦略の立案と採用ターゲット像の定義までタイズと協働しています。事業と企業風土の深い理解を活かした採用実績と質で高いご評価をいただいております。



今回のシェア1位の実績に際して、オークラ輸送機人事・江原様よりコメントを頂戴しております。

「数多くの求人を対応していただき、ありがとうございます。当社の情報を多く保有してくださっていますし、こちらの採用背景や目的を把握した上で、ご提案をいただけるので安心して求人を依頼できます。信頼の置けるエージェントさんです。引き続き、よろしくお願いいたします。」



■弊社担当コンサルタント 矢田 コメント

「オークラ輸送機様の事業内容、業務内容はもちろん、仕事の考え方、会社風土、価値観、どのような方がオークラ輸送機様にマッチするかを理解していますので、同社へのご応募をご検討されている方は、お任せください!」



(左)オークラ輸送機株式会社、(右)オークラ輸送機株式会社にて 弊社担当コンサルタント矢田





タイズは創業以来15年以上、大手メーカーを中心に転職実績と採用支援を積み重ね、各企業・職種への深い知見とリレーションを培ってまいりました。その結果、多くの非公開求人(サービスサイトに掲載されていない求人)を取り扱わせていただき、その中には多数の独占求人も存在します。タイズは今後とも、独自の豊富な求人ラインナップとマッチングのノウハウを活用し、メーカー企業を希望する求職者をサポートしてまいります。







■オークラ輸送機株式会社 概要

オークラ輸送機は兵庫県加古川市で創業し、今期で96周年を迎え100周年の節目が近づく会社です。長きに渡り「モノを運ぶ」ことに特化してモノづくりを行ってきた、マテハンのリーディングカンパニーです。現在では多種多様なコンベヤ、パレタイジングロボット、仕分け装置、ピッキング装置など様々な物流機器を製造し、それらをシステム化して販売。物流大手企業などと取り引きしておりその規模も金額も年々拡大しています。

[社名] オークラ輸送機株式会社

[本社所在地] 兵庫県加古川市野口町古大内 900番地

[設立年月日] 1960年10月(創業 1927年5月)

[代表者] 代表取締役社長 大庫良一

[サービス内容] コンベヤ機器、パレタイジング設備、仕分け設備、ピッキング設備など、マテハン機器の製造・販売、マテハンシステムのコンサルティングから、設計、製造、施工、アフターサービスまでトータルでエンジニアリング

[URL] https://www.okurayusoki.co.jp/





■株式会社タイズ 会社概要



タイズは2005年の創業以来、メーカー一筋で転職支援を行っている転職エージェントです。タイズのコンサルタントはメーカーの仕事に精通しており、求職者へ専門性の高い支援が可能です。

[社名]株式会社タイズ (Ties Co.,Ltd.)

[本社所在地]大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号ハービスENTオフィスタワー23階

[設立年月日]2005年7月22日

[代表者]代表取締役 広岡 栄志

[事業内容]メーカーに特化した人材紹介事業

[サービス内容]Ties:https://www.ee-ties.com/

[URL]https://www.ee-ties.com/about/





■株式会社じげん 会社概要

[社名]株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

[証券コード]3679 (東証プライム)

[本社所在地]東京都港区虎ノ門3-4-8

[設立年月日]2006年6月1日

[代表者]代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

[資本金]125百万円(2023年3月31日時点)

[事業内容]ライフサービスプラットフォーム事業

[主要グループ会社] 株式会社リジョブ 株式会社ミラクス 株式会社三光アド 株式会社BizMo

株式会社ブレイン・ラボ 株式会社Struct 株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント 株式会社アップルワールド

株式会社ティ・エス・ディ 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社にじげん

[URL]https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域(求人・住まい・車・旅行など)において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。



