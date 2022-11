[株式会社サイトロンジャパン]

株式会社サイトロンジャパン(本社:東京都新宿区、代表取締役:渡邉晃)は、Player One Astronomy社のアクセサリー「Player Oneアクティブ冷却システム」を2022年11月18日に発売いたします。







■発売概要

商品名:Player Oneアクティブ冷却システム



希望小売価格:オープン価格

市場予想価格:税込13,000円前後

※市場予想価格はあくまで弊社が予想する価格であり、実際の販売価格とは異なります。



発売日:2022年11月 18日(金)





主な特長



・アクティブ冷却システム(以下ACS)は、Player OneのCMOSカメラのバックプレートに、空冷ファンとヒートシンクを追加することのできるキットです。



・撮影中の温度上昇を防ぎ、熱ノイズを減らす効果が期待できます。



・太陽撮影時には冷却機構のないカメラと比較して最大で温度上昇を25℃抑える効果があります(※)。

※外気温より低い温度への冷却はできません。



・ACSを取り付け可能なカメラは、パッシブ冷却システム(以下PCS)機能搭載を搭載した「Apollo」シリーズ、「Saturn SQR」シリーズ、「Uranus-C」です(2022年11月現在)。



・12VDC電源で作動し、無段階で風量調節が可能です。





・外径5.5mm内径2.1mmセンタープラスの分岐ケーブルが付属します。





・PCSを搭載していないカメラ(Neptune-CIIやMars-CIIなど)は、センサーとバックプレートの間に熱伝導体がありません。そのため、ACSを取り付けても十分な冷却効果を得ることができませんのでご注意ください。





主な仕様



商品名:Player One アクティブ冷却システム

質量:約95g

電源:DC12V(最大3A)

電源ジャック:外径5.5mm内径2.1mmセンタープラス

付属品:取り付け用40mmボルト×4、六角レンチ、熱伝導シート、DC分岐ケーブル

対応カメラ(※):パッシブ冷却システム搭載のカメラ(Apollo-M / Apollo-M MAX / Apollo-M mini / Saturn-C SQR / Saturn-M SQR / Uranus-C)

※2022年11月現在







【本製品についてのお問い合わせ先】

株式会社サイトロンジャパン

国内営業本部 ストア課 TEL:03-6908-3112





Player One

Player One Astronomy社は、中国蘇州に拠点を置く天体観測機器メーカーです。「Player One」のブランド名の下、革新的な技術で洗練された製品を開発し、天体観測機器市場のトッププレーヤーを目指しています。

https://www.sightron.co.jp/playerone.html



株式会社サイトロンジャパン

双眼鏡や天体撮影カメラ等の光学製品を製造・販売する光学メーカーです。海外製の交換レンズブランドや、世界最大の天体望遠鏡メーカーの国内代理店業務も行っています。

https://www.sightron.co.jp



