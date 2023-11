[Level Infinite]

1周年記念屋外広告&Google Playギフトキャンペーンを絶賛開催中!







高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランド、Level Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、背中で魅せるガンガールRPG『勝利の女神:NIKKE』(以下、NIKKE)にて、本日11月4日(土)に正式リリース1周年を迎え、それを記念するバージョンアップを実施したことをお知らせします。





本日実装したアップデート「1周年記念バージョン」では、1周年記念生放送で初公開されてからネットで話題沸騰中の新ニケ「レッドフード」(CV:日笠陽子)と「スノーホワイト:イノセントデイズ」(CV:M・A・O)が期間限定で登場します。また、人気のニケ「ドロシー」と「ハラン」向けの可憐な新コスチュームを追加します。





本アップデートでは、ゴッデス部隊の過去の活躍を描いた大型ストーリーイベント「RED ASH」の追加やメインシナリオのキャプター25&26の解放をはじめ、新ミニゲームや14日間ログインボーナス、毎日一般募集1回できるイベントなど豪華な内容で1周年を記念したコンテンツを多数お届けします。





ニケたちと共に、1周年を記念した充実のコンテンツをお楽しみください。





1周年バージョンアップおよびイベントの詳細は、公式X(旧Twitter)「@NIKKE_japan」または公式サイトでご覧いただけます。





■1周年バージョンアップ本日実施!新ニケ、新コスチューム、新機能などの要素を大ボリュームで追加。ゲーム内で1周年を記念した特別なイベント満載!





1周年バージョンアップで追加されるコンテンツをご紹介します。





⚫️新キャラクター





▽SSRニケ「レッドフード」(CV:日笠陽子)



<プロファイル>

ゴッデス部隊に自分のような底辺の人間がいることが許せなかったが、生死と苦楽を共にした仲間を誰よりも大切に想い、愛している。

大雑把だが人当たりが良い性格。

レトロ音楽を好むニケ。

「何してんだ?ヒマなら歌でも聴くか?」





<特徴>

レッドフードはすべてのバースト段階で味方の攻撃力増加、HP回復量上昇、ダメージの高い攻撃などの異なるスキルを駆使して様々な役割を遂行できる火力型ニケです。





- クラス:火力型

- 武器:ウルフスべイン(SR)

- コード:鉄甲

- 企業:ピルグリム





<特殊募集期間>

2023年11月2日(木)のメンテナンス終了後~2023年11月23日(木)4:59:59まで

※ロビーから「隊員募集」内の「特殊募集」より募集できます





▽SSRニケ「スノーホワイト:イノセントデイズ」(CV:M・A・O)



スノーホワイトがパイオニアに所属していた頃の過去の姿。

消極的で気が弱いが、仲間を思う気持ちが強くレッドフードとは仲良し。

駄々っ子で子どもっぽいニケ。

「私がゴッデス部隊のメンバーだなんて、いまだに信じられません。もっと頑張らないと。」





<特徴>

スノーホワイト:イノセントデイズは高頻度の全体攻撃で多数の敵を攻撃する、ミサイル迎撃に活躍できる火力型ニケです。





- クラス:火力型

- 武器:セブンスドワーフ:II(AR)

- コード:鉄甲

- 企業:ピルグリム





<獲得方法>

「スノーホワイト:イノセントデイズ」は、1周年を記念して無料で獲得できる特別なSSRニケです。1周年記念イベント「1ST ANNIVERSARY PARTY」、「RED ASH」、「14Days Login」に参加することで獲得できます。



⚫️ 新コスチューム





▽ドロシー限定コスチューム「ドロシー:ノスタルジア」



<概要>

幸せな未来は一瞬の叶わぬ幻に過ぎない。





<特徴>

新規ボイス、バーストスキルカットシーン、立ち絵ポーズ、SD特殊モーションが含まれます。





<獲得方法>

「ドロシー:ノスタルジア」は、ドロシー専用のコスチュームガチャで獲得できます。10回ガチャを回すと「ドロシー:ノスタルジア」、高級募集チケット、装備レベルアップ素材を含むすべてを入手可能です。





<開催期間>

2023年11月2日(木)のメンテナンス終了後~2023年11月23日(木)4:59:59まで





▽ハラン限定コスチューム「ハラン:バンケット・ウィッチ」



<概要>

紫の光が染め上げる魔女の品位。





<獲得方法>

「ハラン:バンケット・ウィッチ」は、新商品「1ST ANNIVERSARY PASS」を購入することで獲得できます。「1ST ANNIVERSARY PASS」が最大レベルに到達すると、ハランの限定コスチューム「バンケット・ウィッチ」を入手できます。





<販売期間>

2023年11月2日(木)のメンテナンス終了後~2023年11月23日(木)4:59:59まで





⚫️ 新イベント





新ストーリーイベント「RED ASH」



<あらすじ>

ラプチャー侵攻から4年。

ゴッデス部隊が世界各地で連戦戦勝してもなお、数的劣勢は克服できなかった。

起死回生を狙い、敗北の一途をたどる戦況を一気に覆す、渾身の作戦が計画されるが…





<イベント概要>

「RED ASH」専用マップにて特別なイベントが展開されます。参加者はマップ探索やイベントクリアを通じて、ジュエル、育成素材、さらには隠された遺失物などの豊富な報酬を獲得可能です。





また、このイベント期間中には、さまざまなサブイベントも続々と開催。「ストーリーイベントPart1: STORYI」、「ストーリーイベントPart 2:STORY II」、「ストーリーイベントPart 3:チャレンジステージ」、そして「協同作戦」が含まれます。





各ステージのクリアや高難易度ボスに挑戦することで、豪華な報酬が手に入ります。高級募集チケット、各種育成素材、成長素材、財貨などが提供され、さらに期間限定で新SSRニケ「スノーホワイト:イノセントデイズ」2体もゲットできます。この機会をぜひお見逃しなく!





<イベント開催期間>

2023年11月2日(木)のメンテナンス終了後~2023年11月23日(木)4:59:59まで





▽ミニゲーム「MEMORY OF GODDESS」





<イベント概要>

過去のスノーホワイトが制作した戦闘シミュレーション。四方から襲ってくるラプチャーを蹴散らすゴッデス部隊の活躍をお楽しみに。





<開催期間>

2023年11月2日(木)のメンテナンス終了後~2023年11月23日(木)4:59:59まで





▽1ST ANNIVERSARY PARTY





<イベント概要>

イベント期間中にログインするだけで、新SSRニケ「スノーホワイト:イノセントデイズ」、高級募集チケットx10、1st アニバーサリープレゼントを含むすべての報酬を獲得できます。





<イベント開催期間>

2023年11月2日(木)のメンテナンス終了後~2023年11月23日(木)4:59:59まで





▽14Days Loginイベント



<イベント概要>

イベント期間中毎日ログインするだけで、豪華なデイリー報酬(高級募集チケット、育成素材など)を獲得できます。さらに14日間続けてログインすると、新SSRニケ「スノーホワイト:イノセントデイズ」を入手できます。





<イベント開催期間>

2023年11月2日(木)のメンテナンス終了後~2023年11月23日(木)4:59:59まで





▽HAPPY 1ST ANNIVERSARY





<イベント概要>

イベント期間中にデイリーミッションを全てクリアすると、特別なサプライズ報酬がもらえます。何が手に入るのかは、参加してのお楽しみ。ぜひ、期間中に全ミッションをクリアし、秘密の報酬を獲得してください。





<イベント開催期間>

2023年11月2日(木)のメンテナンス終了後~2023年11月23日(木)4:59:59まで





▽7Daily Bonus Reward





<イベント概要>

イベント期間中にディリーミッションをクリアすると、特別報酬を獲得できます。





<イベント開催期間>

2023年11月4日(土)5:00:00~2023年11月6日(月)4:59:59まで

2023年11月11日(土)5:00:00~2023年11月13日(月)4:59:59まで

2023年11月18日(土)5:00:00~2023年11月20日(月)4:59:59まで





▽スキルリセット機能一時的解放





<イベント概要>





イベント期間中、特別プレゼントとして「スキルアンインストーラー」が3個、皆さまのメールボックスに直接接配布します。このアイテムを使用すると、NIKKEキャラクター1人のスキルをリセットすることが可能となります。この機会にぜひ、スキルの再構築を試してバトルを有利に進めましょう。





<イベント開催期間>





2023年11月2日(木)のメンテナンス終了後~2023年11月9日(木)12:00:00まで





▽前哨基地新テーマ

記念すべき1周年アニバーサリーを祝い、新たなテーマが登場します。ニケたちが華やかにデコレーションと花火で飾り立てた前哨基地が皆さまをお待ちしています。この特別なテーマで、記念日の雰囲気を一緒にお楽しみください。





⚫️ 新コンテンツの実装





▽メインシナリオアップデート





メインシナリオのキャプター25、26が解放されます。





・ チャプター25:仲間と過去の「追跡」

・ チャプター26:ようやくの「帰還」





▽ロストセクターアップデート

ロストセクターのトライブタワーと企業タワーに新層が追加されます。





・トライブタワーのステージが350層から450層まで拡張されます。

・企業タワーのステージが300層から400層まで拡張されます。





▽前哨基地の防御報酬の超過獲得

前哨基地の防御報酬が100%を超えて累積可能になる機能を追加いたしました。





▽BlaBlaグループチャットメッセージ追加

BlaBlaのメッセンジャーにニケとグループチャットメッセージが42個追加されます。





さらに、週末限定「FULL BURST DAY」イベントを開催し、ニケの臨時合流機能を導入します。新しいソロレイドに挑戦するチャンスもお見逃し無く!そして、新たなニケ商品パックなど、魅力的な新要素が盛りだくさんです。





『NIKKE』が1周年を迎え、バージョンアップを果たしました。これを記念し、さまざまな新要素や豪華報酬が詰まったイベントを用意しています。ニケたちと共にさらなる楽しさと感動を、これを機会に体験してください。





■『NIKKE』正式リリース1周年を記念した屋外イベント&Google Playギフトカード特別コラボキャンペーンを実施!

ゲーム内外で様々な形で展開する『NIKKE』正式リリース1周年記念イベント。数あるイベントの中から、屋外広告キャンペーンとGoogle Playギフトカードの特別コラボキャンペーンについて詳しく紹介します。





▽1周年記念 屋外広告キャンペーン!リアルの人気スポットでニケと会える!



『勝利の女神:NIKKE』1周年を記念して、2023年10月30日(月)より、新宿、秋葉原、渋谷、梅田、難波、心斎橋各所の交通機関や、人気スポットにて屋外広告を掲出しています。







屋外広告キャンペーンと連動して、「#NIKKE探し」キャンペーンも同時開催しています。詳細は公式X(旧Twitter)「@NIKKE_japan」をご確認ください。





※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

※屋外広告をご覧になる際は、周りへのご配慮をお願いします

※掲載期間は掲載場所によって異なります





▽Google Play ギフトカードとの特別コラボキャンペーン開催中!ゲーム内アイテムがもらえるチャンス!







『NIKKE』は、2023年11月1日(水)から12月24日(日)までGoogle Play ギフトカードとの特別コラボキャンペーンを開催いたします!

開催期間中、コンビニエンスストアを始めとする対象店舗にて1,000円以上の「Google Play ギフトカード」を購入し指定のウェブサイトで応募すると、ご購入金額に応じて『NIKKE』のゲーム内アイテムをもれなくプレゼントいたします。





<応募ウェブサイト>

https://vdpro.jp/google03.PR





<開催期間>

2023年11月1日(水)~2023年12月24日(日)

※応募期間は2023年12月25日(月)まで





<開催店舗>

下記URLより対象店舗をご覧いただけます

https://play.google/intl/ALL_jp/giftcards/





<プレゼントアイテム一覧>

□ ご購入金額1,000円~4,999円

『スペシャルパック1』

指揮官デート券×1

□ ご購入金額5,000円~9,999円

『スペシャルパック2』

コアダストケース(1H)×5

モジュールハイブースト×5

□ ご購入金額10,000円以上

『スペシャルパック3』

指揮官デート券×3

モジュールハイブースト×10





利用規約と特典の詳細については、キャンペーンサイト(https://play.google/intl/ALL_jp/giftcards/)をご覧ください。





▽NIKKE公式サイト

https://nikke-jp.com/

▽ NIKKE公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/NIKKE_japan





<勝利の女神:NIKKE概要>

タイトル: 『勝利の女神:NIKKE』(略称:『NIKKE』)

配信日: 好評配信中(2022年11月4日(金)配信)

ダウンロードURL: https://bit.ly/3EVYgT5

料金: 基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト: nikke-jp.com

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/NIKKE_japan

ジャンル: 背中で魅せるガンガールRPG

権利表記: (C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.





■ Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲーム体験をいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的としており、インクルーシブで繋がりを重視する、アクセシビリティの高いコミュニティを育成することに注力しています。また国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは「PUBG MOBILE」や「勝利の女神:NIKKE」、「SYNCED(シンクド)」のパブリッシャーであり、Fatsharkの「ウォーハンマー40K:ダークタイド」、Funcomの「Dune: Awakening」、Inflexion Studiosの「Nightingale」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト https://www.levelinfinite.com/ja/や公式 X https://twitter.com/LevelInfiniteJPをご覧ください。



