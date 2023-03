[ヘリテージ]

PREPPY × 美容, 最新ヘアデザイン, ジェンダーレス



株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア『PREPPY(プレッピー)』より2023年4月号「BRAND NEW ME!」を2023年3月1日に発売します。









<BRAND NEW ME!>が大特集のPREPPY4月号、3月1日発売。

髪型を変え、気分新たに新年度をスタートさせたい人が多くなる季節到来! そこでPREPPY4月号は「BRAND NEW ME!」をテーマにし、サロンで「新しい自分」に出会えるようにサポートするための、ヘアデザインやカウンセリング術などを大特集。最旬ヘアデザインと共にぜひご注目ください。











春だから、真新しい自分になる。BRAND NEW ME!

美容師として、単にイメージを変えるのではなく、“変わりたい気持ち”やその人自身がまだ気づいていない“かわいい”のポテンシャルを引き出すべく、気鋭の7サロンが14人のモデルを通じて“真新しい自分”になるまでのストーリーを公開!





女性はかっこよく、男性は美しく。ジェンダーレス時代のカウンセリング術

トレンドサロンこそ、いち早く意識を向けているジェンダーレスへの取り組み。ジェンダーレスに取り組んでいる6サロンのカウンセリング術を今号ではご紹介します。



クリエイター美容師File

今月から不定期新連載「クリエイター美容師File」がスタート。今回は「第33回Japan Hairdressing Awards 2022」受賞者のコンテスト制作現場の裏側を徹底取材。ぜひCHECKを!



巻頭企画 BRAND NEW ME!私らしく、咲く。

表紙・巻頭特集には『Lond』トレンドクリエイティブチームが登場。「私らしく、咲く。」をテーマに、モデルと美しい花束とのコラボ作品を発表します。



▼ 目次

リアルトレンド

話題です。



巻頭SPECIAL BRAND NEW ME! 私らしく、咲く。

石田吉信、山野俊貴、石畑結華、末継 梓、久保田夢美(Lond)



春だから、真新しい自分になる。BRAND NEW ME!

津田 恵(Laf from GARDEN)/尾又絵里菜、近藤正大(DaB)/一色健太、久野詩津香(nenen)/英香(une)/西村美帆(HOLIDAYS)/稲 慶太、細井 豊(vacilando)/村田勝利(nex)



女性はかっこよく、男性は美しく。ジェンダーレス時代のカウンセリング術

バタコ(tra by grico)/原田直美(grico)/堤 良太(joemi by Un ami)/杉川友洋(MERCI/SILEM)/齋藤正太(syn)/RIHO(THE OVERSEA)/松山絵美(Double)



不定期新連載

クリエイター美容師File

照屋寛倖(in chelsea)/宮田 誠規(broche)/梶原 康(NAP)/衛藤 力(etoR.___yellow biyo)/葵(NEUF)/赤井めぐみ(coyen)/bassy(nv7)/成田堅太朗(N)



===========

REGULAR

PREPPY LESSON1

JENO堀江昌樹の酸性ジェルパーマ

堀江昌樹(JENO)



PREPPY LESSON2

Belle藤原愛莉が教える

カラーを生かすカット術

藤原愛莉(Belle)



旅する写真家

松山優介(名古屋編)



新人スタイリストバトルNEO

YUI(Ways TOKYO)/AMANE(LECO)/和(JENO)/水谷美沙和(Kikoeru)/英心(Kurt by DECO)/横戸稜透(M.SLASH)



#プレッピーのせて



キラリ★美容師WORKS

高橋仁美(en-te:am)



============

よむPREPPY

気になる若手美容師 南部圭佑(Avantgarde)

新連載 メイク上手になれる私的ベスコス3 ibuki(SOL.JINGUMAE)

シザーケース拝見! 朝菜(Dayt.)

できる美容師の毎日習慣 KIHO(GUNHEE TOKYO)

先輩からのメッセージ 原田 忠(資生堂)

女性の仕事師 山崎優衣(PLATINA)

セルフィー美容師 kaori(SOIE)

新連載 おしゃれ美容師のバッグの中身 佐藤比香瑠(SHEA)

海外の向こうで、得たチカラ 森澤 健(NORA Wind)

プレッピーインスタグラマー 細田真吾(COA ginza)

美容師YouTu部 八島ひとみ(ROVER)

サロンでできるSDGs 石田吉信(Lond)

地方創生!活性化サロン~その2.マネジメント編 松尾昇路(bifino iris)

============

Information

BACK NUMBER

次号予告

協力一覧

お客さまに支持される<特化>の仕方がわかります!特化型美容師2023

第一特集は「特化型美容師2023」と題して、様々な特化した<強み>をSNSで打ち出して集客を成功させた美容師のみなさんを特集。特化することのメリットから特化型美容師の未来予測まで、それぞれの最旬ヘアと共にご紹介します。 第二特集は「<美容師とSNS>2023~今注目べきはtiktokとPintarest!?~」。集客に活用したり、新しいデザインの資料やテクニックの学びのために活用している……などの実例を交え、今の時代にマッチしたSNSの活用法をわかりやすくご紹介します。



▼ 雑誌情報

誌名:PREPPY4月号 Vol.332

タイトル:BRAND NEW ME!

発売日:2023年3月1日

定価(税込):1,650円

発行:株式会社ヘリテージ



▼PREPPY(プレッピー)とは

Hair & Beauty Trend For Professional!美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア。美容師のデザイン力、接客術、スタッフ教育からサロン運営に至るまで、サロンワークに今すぐ役立つ情報が満載。毎号人気美容師が旬のテクニックをご紹介。売れっ子美容師になるためのヒントがいっぱいです。

公式EC https://club-preppy.com/

公式動画 https://www.youtube.com/channel/UC4-cu7hTVoqxjeaL6wQ9k_g

公式Instagram https://www.instagram.com/preppymagazine_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/preppymagazine/



▼ お問い合わせ

株式会社ヘリテージ

コーポレート本部(広報PR)

162-0805 東京都新宿区矢来町43-17 矢来町ビル

03-3528-9790(平日10時~17時)

info@heritage.inc



▼ 購入はこちらから

https://club-preppy.com/collections/preppy/products/preppy-202304



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/01-15:16)