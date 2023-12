[アビスパ福岡株式会社]



いつもアビスパ福岡を応援頂き、誠にありがとうございます。



この度、アビスパ福岡では、2024シーズンの共創型パートナーシップ「アビスパ福岡 オフィシャル・シャレン(社会連携)パートナー(※以下シャレンパートナー)」の募集を開始いたします。



シャレンパートナーやホームタウンの様々な団体の皆様と連携して取り組む共創プロジェクト『FUKUOKA TAKE ACTION!』は、2023シーズンより新たに発足いたしました。初年度は20社の企業の皆様、福岡市役所の皆様、NPO法人や一般社団法人、そして学生の皆様とも連携し、クラブ理念を体現する【共育】【社会/健康】【街づくり】の3つのテーマに沿った社会連携アクションを行って参りました。福岡の企業様をはじめ全国の大都市圏の企業様もご参加いただいておりますので、2024シーズンにつきましても幅広く募集いたしますので、お気軽にお問い合わせください。



【このような企業様におすすめ】

● アビスパ福岡と共に福岡の街や社会に貢献したい企業様

● SDGsの具体的な取り組みを探している企業様

● スポーツチームを活用した社会連携の取り組みを行いたい企業様

● 従業員やご家族、関係者のエンゲージメント向上の取り組みを強化したい企業様

● 企業、自治体、学生などスポーツ、社会貢献、SDGsなどのキーワードで新しい繋がりを作りたい企業様



まずはお気軽に下記より担当者宛にお問い合わせください。

【シャレンパートナーに関するお問い合わせ】

https://forms.gle/VpWxDp9m7TdgyX8x9





■シャレン!(社会連携活動)とは:

社会課題や共通のテーマ ( 教育、ダイバーシティ、まちづくり、健康、世代間交流など ) に、地域の人・企業や団体(営利・非営利問わず)・自治体・学校などとJリーグ・Jクラブが連携して取り組む活動です。



【参考】公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ) シャレン!HPより抜粋(https://www.jleague.jp/sharen/)



■『FUKUOKA TAKE ACTION!』への想い:

アビスパ福岡は、スポーツの力を通して、「子どもたちに夢と感動」、「地域に誇りと活力」を与えることを大切なクラブ理念として活動しています。それは、選手たちが試合中のプレーを通して魅せる活力や、スタジアムでの心を動かす感動体験の創出は勿論、ピッチ外のホームタウン活動においても想いは同じです。



これまでもアビスパ福岡では、ホームタウンの行政や市民の皆様、パートナー企業の皆様と共に様々なホームタウン活動を推進してきましたが、『FUKUOKA TAKE ACTION!』では、「1. 共育」「2. 社会」「3. 街づくり」の3つのプロジェクトテーマに沿って、パートナー企業や自治体、学校、各種団体と共に連携し、継続的な合同での理念活動を推進して参ります。『FUKUOKA TAKE ACTION!』の活動を通して、1人1人が社会や誰かの為に“1歩を踏み出す=ACTIONを起こす”輪を拡げていき、福岡の街から日本を元気にするムーブメントを巻き起こします。



ACTIONの輪が拡がる先には、人が育ち、ビジネスが生まれ、大好きな福岡の街を更に住みよい街にしていく、都市活力が溢れたアジアのリーダー都市の実現への貢献に繋がると信じております。



■2023シーズンの取り組み内容:

1. 共育ACTION



▲ホームゲーム開催時に子どもたち対象にマイクロプラスチックの回収疑似体験ができるSDGsブースを出展

https://www.avispa.co.jp/news/post-64397





▲イノベーション人材の育成を目的としたゲームアプリ開発のプログラミング教室の開催

https://www.avispa.co.jp/news/post-61955





▲スポーツ×社会課題解決をテーマに活動する大学生の1年間長期インターンシップの受け入れ







▲スタジアムにてフリースクールに通う子どもたちの職場体験機会の創出

https://www.avispa.co.jp/news/post-67234





2. 社会ACTION



▲従業員の皆様やご家族で参加頂いたブラインドサッカー体験イベント

https://www.avispa.co.jp/news/post-60154





▲パートナー企業、市役所、ボッチャチーム、学生対抗でのパラスポーツ「ボッチャ大会」の開催

https://www.avispa.co.jp/news/post-66400





▲シャレンパートナー企業、NPO団体と連携したピンクリボン運動の啓発





▲福岡在住の留学生コミュニティへの参加



3. 街づくりACTION



▲「森林保全」を目的としたクリーン活動

https://www.avispa.co.jp/news/post-59943





▲「マイクロプラスチック」など海洋ゴミを回収するビーチクリーン活動

https://www.avispa.co.jp/news/post-63926





▲天神周辺の市街地でのクリーン活動





▲シャレンパートナー各社の経営メンバー、サステナビリティや広報ご担当者様向けのSDGsワークショップの開催

https://www.avispa.co.jp/news/post-63926





▲防災・減災を目的とした「ソナエルJapan杯」を通した企業・自治体連携、情報発信

https://www.avispa.co.jp/news/post-64362





▲シェアサイクル「チャリチャリ」と連携した交通安全啓発メッセージの発信

https://www.avispa.co.jp/news/post-65886



2024シーズンのシャレンパートナーは、2023シーズンのベースを活かした複数のプロジェクトの発足、また各企業・団体の従業員の皆さまのウェルビーイングに貢献できる新たな取り組みも準備しております。『FUKUOKA TAKE ACTION!』も更にアップデートして参りますので、共に地域、社会のために活動すべく、引き続き尽力して参ります。



■2023シーズンパートナーの皆様:

【ゴールドパートナー】

(株)OSGコーポレーション、KDDI まとめてオフィス(株)、新日本製薬(株)、大和リース(株)、ユニタビ、(株)neuet、BATジャパン、(株)ベンダー、(株)マーキュリー、(株)ユニゾンシステムズ



【TAKE ACTIONサポーター】

(株)アルペン、(株)ショージ、(株)創建設計事務所、東京海上日動火災保険(株)、日本経済大学、(株) バイオマスレジンホールディングス、(株)阪急阪神百貨店 博多阪急、(株)福岡地行、(株)フロンティアソリューション





■シャレンパートナー募集:

「アビスパ福岡 オフィシャル・シャレンパートナー」として、地域貢献活動を共にして頂ける企業様や、ご興味をお持ち頂いた企業様は、下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。なお、年間を通して活動したプロジェクトは、2025Jリーグシャレン!アウォーズへのエントリー候補となります。



▼お問い合わせ先:

【シャレンパートナーに関するお問い合わせ】

https://forms.gle/VpWxDp9m7TdgyX8x9



【メールでのお問い合わせ】

アビスパ福岡株式会社 シャレンパートナー担当

メール:info_dev@avispa.co.jp

※メールタイトルに「シャレンパートナーの問い合わせ」と記載頂けますと幸いです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/16-11:16)