[株式会社玄光社]

『エリア88』『ファントム無頼』などの名作から、古今東西の傑作航空機が大集結!! 『新谷かおる航空機グラフィティ』2023年7月28日発売



株式会社玄光社(本社:東京都千代田区)は、マンガ家/新谷かおるの航空機画集、『新谷かおる航空機グラフィティ』を、2023年7月28日(金)に発売します。









蒼穹の騎士たち、ここに見参!! 航空戦記マンガの巨匠/新谷かおる。その集大成として2021年に刊行され、重版となった画集『新谷かおるARTWORKS』(玄光社刊)の反響に応えた第2弾が登場する。新谷かおるが描いた航空機の名場面を集めて、272ページの超ボリューム&オールカラー印刷で紹介する夢の豪華画集だ。



『エリア88』や『ファントム無頼』(原作/史村 翔)などのヒット作から、「戦場ロマン・シリーズ」や『RAISE』など第二次世界大戦を舞台にした作品まで、新谷かおるが描いた古今東西の航空機が大集結! 新谷かおるがエアレースの世界に挑んだ『日の丸あげて』では、スリリングな空中の駆け引きを大画面で楽しむことができる。







精緻なメカニック描写と合わせて、新谷かおる自身が航空機の魅力を語る、楽しい“空のよもやま話”も満載! 『頭上の敵機』『633爆撃隊』など、新谷かおるが影響を受けた戦争映画のガイドや、新谷かおるによる航空自衛隊の取材秘話などのコラムも見逃せない。



マンガ原作者/史村 翔に『ファントム無頼』を、軍事評論家/岡部いさくに『エリア88』の魅力を聞いた、特別インタビューも収録予定。大空を愛する全ての人に贈る、珠玉の1冊がここに――。







【本書の構成】

人気作の肉筆原稿をオリジナル・スキャン!



大型サイズ&フルカラー印刷で、絵具の濃淡やペンタッチを再現。



新谷かおる自身が航空機の魅力を語る、楽しい“空のよもやま話”が満載!!



「戦場ロマン・シリーズ」連載の契機となった『翔ぶ日に…』を、生原画Ver.で初収録。







●MISSION 001 エリア88

〈風間 真が搭乗した名機たち〉ヴォート F-8E クルセイダー、ノースロップ F-5 E タイガーII、サーブJ35ドラケン、ノースロップT-38 タロン、ノースロップF-20 タイガーシャーク、ノースロップF-5 フリーダム・ファイター、SEPECAT ジャギュア、グラマン X-29……など。



〈戦友たちの搭乗機〉

ノースアメリカンF-100 スーパーセイバー、グラマンF-14トムキャット、IAI クフィル C2、ロックウェル B-1 ランサー、ロッキード F-104 スターファイター、ダグラスA-4 スカイホーク、ロックウェルOV-10 ブロンコ、フェアチャイルド A-10 サンダーボルトII、ホーカー・シドレー ハリアー、ブラックバーン バッカニア、リパブリック F-105 サンダーチーフ、ロッキード C-130 ハーキュリーズ……など。



〈エリア88で飛んだ航空機〉

ダグラスA-1スカイレイダー、グラマン S-2 トラッカー、ノースアメリカン T-6 テキサン、リアジェット C-21、ベル UH-1 イロコイ、MiG-27 フロッガー、Yak-38 フォージャー、MiG-21フィッシュベッド、ボーイング B-52 ストラトフォートレス、マクドネル・ダグラス F/A-18 ホーネット……など。



●MISSION 002 ファントム無頼

マクドネル・ダグラス/三菱 F-4EJ ファントムII、ノースアメリカン/三菱 F-86 セイバー、新明和 PS-1、富士 T-3、ノースロップ・グラマン E-2 ホークアイ、マクドネル・ダグラス F-15 イーグル、ロッキードSR-71 ブラックバード、グラマンA-6 イントルーダー……など。



●MISSION 003 RAISE

ボーイング B-17 フライングフォートレス、デ・ハビランドDH.98 モスキート、メッサーシュミット Bf109 G-6、メッサーシュミット Me262 シュヴァルベ……など。



●MISSION 004 日の丸あげて

ロッキードP-38 ライトニング、川崎 キ100 五式戦闘機……など。



●MISSION 005 ALICE12

ボーイング747 ジャンボジェット、マクドネル・ダグラス DC-10、ジェネラル・ダイナミクス F-16 ファイティングファルコン……など。



●MISSION 006 戦場ロマン・シリーズ

三菱 A6M 零式艦上戦闘機、三菱 J2M 雷電 局地戦闘機、川西 H8K 二式飛行艇、中島 A6M2-N 二式水上戦闘機、三菱 G4M1一式陸上攻撃機、川崎 キ45改 二式複座戦闘機 屠龍、メッサーシュミット Bf110 G-4、メッサーシュミット Me 262 シュヴァルベ、フォッケウルフ Fw190 ヴュルガー、ユンカース Ju87 スツーカ、メッサーシュミット Me321 ギガント、ハインケル He219 ウーフー、ハインケル He162 フォルクスイェーガー、フィーゼラー Fi 156 シュトルヒ、スーパーマリン スピットファイア、ホーカー ハリケーン、ホーカー タイフーン、ノース・アメリカン B-25 ミッチェル、ボーイング B-29 スーパーフォートレス、リパブリック P-47 サンダーボルト、ノースロップ P-61 ブラックウィドウ、ダグラス C-47 スカイトレイン、チャンス・ヴォートF4U コルセア……など。



●MISSION 007 ヒコーキ野郎、大いに語る

特別インタビュー(以下、掲載順・敬称略)

史村 翔、岡部いさく、新谷かおる



●特集

・『エリア88』コクピットGallery

・新谷かおるのヒコーキ絵手本

・新谷かおるが映画で観たB-17&モスキート

・「戦場ロマン・シリーズ」デビュー秘話







著者について





新谷かおる

1951年4月26日生まれ、大阪府出身。

高校時代から少女マンガに傾倒し、高校卒業後に上京。

72年にりぼん漫画賞佳作に入選し、73年「りぼん」4月大増刊号に『吸血鬼はおいや?』を発表してデビューする。

同年2月、マンガ家の佐伯かよのと結婚、3月に松本零士の零時社に入社する。

3年半ほどのアシスタント生活を経て独立。77年に、「月刊プレイコミック」に「戦場ロマン・シリーズ」を連載して本格デビューする。さらに翌年「少年サンデー」増刊号に発表した『ファントム無頼』(原作/史村 翔)がヒットし、一躍注目を集める。

以後、精密なメカニック描写と魅力あふれるキャラクターが織りなす物語で、多くのファンの支持を獲得。

85年、『エリア88』及び『ふたり鷹』で、第30回小学館漫画賞を受賞。

航空マンガやカーアクション物の他に、『クレオパトラD.C.』、『砂の薔薇(デザート・ローズ)』など、女性を主人公とした作品もファンを熱狂させている。





関連イベント情報





7月15日(土)より、東京・神保町の書店、書泉グランデと書泉オンラインショップにて、『新谷かおる航空機グラフィティ』(玄光社)刊行記念「新谷かおるフェア in 書泉グランデ 2023」を開催。本画集を特別先行販売します。書泉グランデと書泉オンラインショップで、先行販売にて同画集を購入した方には先着で、「書泉グランデ限定 新谷かおる先生特製クリアファイル」をプレゼント(先行販売、特典は無くなり次第終了)。

また、書泉グランデ店舗では、新谷かおる氏が手掛けた同人誌などの関連書籍やグッズの販売のほか、高精細複製原画の展示販売を開催。

(諸般の事情により変更の可能性がありますので、書店公式WEBサイトをご確認ください)



『新谷かおる航空機グラフィティ』(玄光社)刊行記念「新谷かおるフェア in 書泉グランデ 2023」

場所:書泉グランデ

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-3-2

期間:2023年7月15日(土)~8月31日(木)予定

書泉ホームページ:https://www.shosen.co.jp/fair/11658/

書泉オンラインショップ:https://shosen.tokyo/

書泉オンライン楽天市場店:https://www.rakuten.co.jp/shosen/

お問い合わせ:書泉グランデ(神保町)TEL 03-3295-0011



・権利表記 (c)新谷かおる 文中敬称略







【本書概要】

タイトル:新谷かおる航空機グラフィティ

発売日:2023年7月28日全国発売

定価:本体4,500円+税

仕様:A4変型判・272頁・帯付き

ISBN:978-4768318058

アマゾン:https://amzn.to/3O8vfar

出版元:株式会社玄光社



【会社概要】

商号:株式会社玄光社

所在地:〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立:1931年

事業内容:出版

URL : https://www.genkosha.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/17-21:40)