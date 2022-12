[株式会社シーズマーケット]

伊勢丹新宿店本館1階に2022年1月にオープンした「Yep’s by SEEDS MARKET(イェップス バイ シーズマーケット)」は、美容大国・韓国から新しく面白い、そしてキレイになれる商品を選びぬき、最新トレンドとともに紹介する韓国コスメのセレクトショップです。

2022年1月~2022年11月までの店頭およびECサイトでの販売実績をもとに、ベストコスメ2022を選出いたしました。



◆ベストコスメ2022選出商品

「Dinto」ブラーフィニッシュアイシャドウ 3190円(税込)

「gesgep」ベアクリーム 80g/5,280円(税込)

「LAVIEN」ボリューマイジングラディアンスエッセンス シテノール(R) 9,790円(税込)



Dinto(ディーント)

ブラーフィニッシュアイシャドウ

透明感のある深みを演出するアイシャドウパレット





古典文学からインスパイアされた「Dinto」のカラーラインナップは強烈すぎず、大胆すぎず、優雅でいて上品。柔らかさと繊細さのあるカラーで年齢や季節を問わず愛用でき、ひと塗りで深みと透明感を演出し、くすみや崩れのない肌を長く美しく保つことも重点に開発されています。

「ブラーフィニッシュアイシャドウ」は、肌なじみの良い柔らかでソフトマットなテクスチャーで粉飛びすることなく密着。単色使いでの美しく、重ね塗りしても濁らず、ひと塗りで透明感と深みのあるミュートメイクが完成します。アイメイクだけでなく、アイブロウやハイライトなどに活用できることも人気の理由です。



gegep(ジェスジェップ)

ベアクリーム

メイク前の仕込みで韓国的美肌を導くクリーム





韓国人として初めて、パリ・ニューヨークファッションショーのバックステージメイクアップを担当したソン·デシク氏&パク·テユン氏。第一線で活躍するふたりの経験と専門的知識のすべてを込めて生まれた商品は、ハイクオリティであることはもちろん、誰もが満足できる仕上がりを簡単に手に入れられるアイテムが揃うとして、韓国で高い人気を集めています。

「ベアクリーム」は、どんな肌タイプの方にも馴染みやすく、刺激を与えずに十分な役割を果たす低刺激な保湿クリームです。テカらずリッチなクリームのテクスチャーで、ドラムスティック種子エキスとミセラー粒子が洗顔後に残った老廃物まできれいに取り除き、保護膜を形成して水分を維持します。

朝晩のデイリーフェイシャルクリームとして使用するのはもちろん、メイク前の肌を整えるマッサージクリームとしてもおすすめ。顔全体にベアクリームをたっぷり厚めに塗り、1分間マッサージした後にティッシュで軽く押さえます。過剰な油分がなくメイク前に最適化された水分感で、柔らかく、内面から明るさとツヤ感を感じさせる肌へと仕上がります。



LAVIEN(ラヴィアン)

ボリューマイジングラディアンスエッセンス シテノール(R)

肌を押し上げハリとツヤを与える美容液



皮膚の根本を研究しつくし、上質を知り尽くした大人の女性へ向け、2017年に誕生したブランド「LAVIEN」。韓国を代表するテレビショッピング番組「CJホームショッピング」にて歴代最高売り上げ記録を叩き出すなど、ラグジュアリーホームケアブランドとして人気を博しています。

「ボリューマイジングラディアンスエッセンス シテノール(R) 」は、メイン成分であるボルフィリン・バクチオール・マルチペプチド含有で、ボリュームを失った肌を底上げし、塗った瞬間から高い保湿力と栄養を感じられる光彩バブルツヤエッセンスです。しっとりと潤い、健康的な肌へと導きます。





