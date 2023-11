[日東電化工業株式会社]

11月8日(水)から11月17日(金)まで、enso公式インスタグラムをフォロー&キャンペーン投稿をいいねでYuzuメニューをご堪能いただけるご招待キャンペーンを実施いたします。



健やかで美しい皮膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドOSAJI(オサジ)を展開する日東電化工業株式会社(本社:群馬県高崎市 代表取締役 茂田 亮平)は、「体・生活・心」を整え滞りなく循環させることをコンセプトとした、レストランをメインとする複合型ショップ「enso(エンソウ)」にて、期間限定Yuzuメニューを2023年12月1日(金)から2023年12月22日(金)まで提供いたします。







冬至の日にゆず湯に入るように、栄養たっぷりの旬の食材を食べて心身ともに健やかに。





Yuzuメニュー概要





■期間:2023年12月1日(金)から12月22日(金)

■時間:平日 Lunch:11:00-15:00(L.O. 13:30)/ 土日祝11:00-19:00(L.O. 17:00)※時間制・要予約

■料金:お一人様 ¥6,000(税込)

■コース内容:全6品(アミューズ2種、前菜、メイン、締めご飯、デザート)+食後のお飲み物



Yuzuメニュー メイン料理「旬魚 発酵塩柚子 柚子胡椒」



自家製の塩麹でマリネした旬の魚に、昨年ensoの庭で収穫した柚子を発酵させた塩柚子のソースを合わせたひと皿。

付け合わせはローストしたケールと、ensoの柚子と赤唐辛子で作った熟成柚子胡椒です。

ケールオイルやケールパウダーも添え、ケールの香ばしさとともに、柚子の爽やかな香りをお楽しみいただけます。



※食材の仕入れ状況によって、予告なく一部変更、または終了する場合もございます。





Yuzuメニュー レストランご招待キャンペーン





enso公式インスタグラムをフォロー&キャンペーン投稿をいいねで、

12/1(金)から12/22(金)までの期間中、レストランでお召し上がりいただけるYuzuメニューに計10組(1組2名様まで)をご招待いたします。

この時期だけの限定メニューをご堪能ください。



<応募方法>

1. @enso_osaji( https://www.instagram.com/enso_osaji/ )をフォロー

2. キャンペーン投稿にいいね



<応募期間>

2023年11月8日(水)から11月17日(金)



<ご招待内容>

12/1(金)から12/22(金)までのYuzuメニューご提供期間中、ensoに計10組(1組2名様まで)をご招待。





Chef's comment







今年もOSAJI「Yuzu〈ユズ〉シリーズ」に合わせ、ensoでは旬の黄柚子を使ったメニューをご用意しました。



自家製の発酵塩麹に一晩漬けこんだ旬のお魚に合わせたのは、昨冬にensoの庭で収穫した黄柚子を一年間発酵させた、黄色が鮮やかな塩柚子のソース。

熟成させた自家製の柚子胡椒ペーストや炭火焼にしたケールの香ばしさで、味の変化をお楽しみください。





enso ヘッドシェフ 藤井匠

1983年東京都生まれ。大学では心理学専攻し卒業後、都内のホテルやイタリアン、フレンチで調理を学ぶ。

2013年〈INTERSECT BY LEXUS TOKYO〉開業時よりスーシェフに就任。2017年には〈WE ARE THE FARM〉グループ全店の総料理長となり、グループが持つ畑作業にも従事。2018年〈L'Effervescence〉での研修を経て姉妹店である〈bricolage bread & co.〉開業時よりヘッドシェフを務める。2022年4月より〈enso (エンソウ)〉ヘッドシェフ就任。





■enso



2022年4月1日、OSAJIは食や香りの体験を通じて心身の“調律”を行い、日常生活に心地よい循環を生み出すことを目指したレストラン主体の複合型ショップ「enso(エンソウ)」を鎌倉にオープンしました。

レストランのほか、30種以上のシングルエッセンシャルオイルをセレクトし直感に身を委ねながら調香体験ができるワークショップ「kako-a scent-」、生活に欠かせないトータルビューティプロダクトを取り揃えた「OSAJI」も併設しています。

食事、香り、生活に取り入れるプロダクトが揃う「enso」は、“真に肌に寄り添うために”をコンセプトとするOSAJIのフィロソフィーを体現しています。



住所:神奈川県鎌倉市小町2丁目8-29

TEL:0467-39-6141

定休日:水曜日(水曜が祝日の場合、翌平日)



・Restaurant

平日 Lunch:11:00-15:00(L.O. 13:30)※時間制・予約制 / Cafe:15:00-18:00

土日祝 Morning:8:00-10:30(L.O. 9:30)/ 11:00-19:00(L.O. 17:00)※時間制・予約制



・Workshop kako -a scent-

平日 10:30-18:00 ※時間制・予約制

土日祝 8:00-18:00 ※時間制・予約制



・Shop OSAJI

平日 10:30-18:00

土日祝 8:00-19:00



公式サイト

https://www.enso-osaji.net/

Instagram

https://www.instagram.com/enso_osaji/

レストランのご予約

https://booking.resebook.jp/webrsv/search/s014454701/26576?isfixshop=true

kako -a scent(調香体験)のご予約

https://coubic.com/kako-ascent/806338



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-14:46)