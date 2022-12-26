【長距離無線LAN 導入事例】船橋競馬場の大規模改修工事を支…
［株式会社網屋］
工事期間中の 一時的な利用でも大満足。安定無線通信を、簡易的かつ低コストに実現。
サイバーセキュリティ企業である株式会社網屋（東京都中央区 / 東証グロース：4258 / 以下、網屋）はこの度、千葉県競馬組合（千葉県、船橋市、習志野市で構成する一部事務組合）に導入した、長距離無線LAN「Ubiquiti Nanostation」の事例を新たに公開しました。
船橋競馬場では2024年春のリニューアルオープンに向け、現在、大規模な改修工事が進行中。今回の長距離無線LAN「Ubiquiti Nanostation」の導入も、この改修工事に伴い生じた新棟と旧棟の間のネットワーク通信が目的でした。
導入事例はこちら>> https://www.amiya.co.jp/case/ubiquiti_unifi/case08.html
安定した無線通信を、簡易的かつ低コストに実現させたい
工事期間中の一時的な利用目的につき、大規模な工事費用がかかる地下に有線LANを通す案は選択せず、費用を抑えて導入が可能な、長距離無線LANの導入を選択されました。
▽ご担当者様コメント
「最終的な決定打は、やはり通信の安定性。（中略）また価格面も大きいです。比較した中でUbiquitiが一番トータルコストを抑えることが出来ました。」
導入事例はこちら>> https://www.amiya.co.jp/case/ubiquiti_unifi/case08.html
今回導入した、屋外長距離/広範囲無線アクセスポイント「Ubiquiti Nanostation」
指向性アンテナにより長距離無線通信を実現。
バックボーン利用として2kmの無線中継や屋外広域Wi-Fi利用に最適です。
工事現場はもちろん屋外DX戦略など様々なシーンで活躍しています。
［資料］屋外DX 向け「ロングレンジWi-Fi」ソリューション
資料DLはコチラ>> https://www.amiya.co.jp/wp_dl/index.php?citem=whitepaper20&inflow=press
「Ubiquiti UniFiシリーズ」とは
UniFiシリーズは、高性能なインターネットゲートウェイ、スイッチ、無線アクセスポイントなどをシームレスに統合管理できる、Software-Defined Network（SDN）ソリューションです。高性能かつ低価格を実現したエンタープライズ向け製品で、すべての機器をクラウド上の管理画面から一括管理できるため、運用面で非常に優れています。
製品ページ： https://www.amiya.co.jp/solutions/ubiquiti/
▼ 株式会社網屋について
セキュリティの力で社会の成功を守る、サイバーセキュリティ企業。AIテクノロジー搭載のログ分析ソリューションを主力とした「データセキュリティ事業」と、”ICTインフラのクラウド化”をコンセプトにSaaSネットワークを提供する「ネットワークセキュリティ事業」を展開。国産メーカーならではの独自性と扱いやすさで、セキュリティ市場をリードしています。
網屋Webサイト： https://www.amiya.co.jp
▼ お問い合わせ先
株式会社網屋 ネットワークセキュリティ事業部
TEL: 03-6822-9995（ダイヤルイン）
E-Mail: infra-sales@amiya.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/26-21:16）
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