10月19日から予約受付スタート(予約特典つき!)



マーサインターナショナル株式会社(所在地:東京都中央区新川1-22-13 新川I&Lビル 8F、代表取締役:吉野 浩史)は、日本発のデザインウォッチブランド「TACS(タックス)」の新商品「SOODA(ソーダ)」を10月26日(木)に発売致します。









新作SOODA(ソーダ)は、Solar+Panda が名前の由来。TACS 初のソーラーモデルで、人気の高いパンダダイアルを採用しています。



ソーラームーブメントは信頼の日本製。左側のインダイアルはバッテリーの残量を表すインジケーター、右側のインダイアルは24時間時計になっています。インダイアルには、アクセントカラーが添えられ、パンダダイアルのデザインをさらに引き立てています。また、キャメルとこげ茶、2色展開のレザーベルトは、”Pelle Conciata al Vegetale in Toscana” の刻印が押されており、イタリア・トスカーナの様々な厳格な基準のもとで生産されたベジタブルタンニンレザーであることを示しています。さらに、暗い場所では、スーパールミノバの蓄光塗料がデザインを強調させるように光ります。



アウトドアを満喫したくなる季節にもぴったりな、ソーラー時計。38mm のコンパクトなケースサイズと上品なカラーリングで、男女問わず、カジュアルな装いにもきれいめな装いにも幅広く対応する使い勝手のよいデザインに仕上がっています。







SOODA (ソーダ) 製品概要





















■スペック

ムーブメント:日本製ソーラームーブメント(バッテリーインジケーター付き) / ケース:ステンレススチール316L / ケース幅:38 mm / ベルト:イタリア製レザー(Pelle Conciata al Vegetale in Toscana 認証 風防:ドーム型K1 ガラス / ベルト幅:18 mm / 防水:5 気圧防水 / セット内容:本体、ボックス、正規保証カード(2 年)











About TACS





2010年創業。スイス、バーゼルワールドから始まった日本の時計ブランド。

「クリーンな心地よい空間」をテーマに普段の生活の中から感じられる光や温かみ、雰囲気や感触といったさまざまなものを時計に表現しています。洗練されたデザインと個性を主張するユニークさを併せ持つが決して流行に左右されないタイムレスなデザイン。TACSはそれぞれのライフスタイルに合う時計を提案しています。



■公式サイト

https://www.tacs-image.jp/



■日本総輸入代理店

マーサインターナショナル株式会社

https://www.marsainc.co.jp



