[株式会社レアジョブ]

多彩な体験を通して、英語に親しむ機会を子どもたちに提供する



EdTechカンパニーの株式会社レアジョブ(以下、レアジョブ)の外国語教育支援事業を展開するグループ会社の株式会社ボーダーリンク(以下、ボーダーリンク)は、埼玉県民の日イベント「英語で学ぶ手作り体験」の開催をお知らせいたします。







イベント概要





ボーダーリンクでは、社会貢献事業の一環として、2017年度より埼玉県民の日に国際交流イベントを開催しています。今年度は埼玉県内の3カ所の会場にて、英語環境のもと工作やクッキングを楽しめるプログラムを実施します。



【日程】2023年11月14日(火)

【対象】埼玉県在住の小学生 ※保護者同伴

【会場・プログラム一覧】

(1) 勾玉づくり体験 <テーマ:History 歴史>

~勾玉を作って、古代のパワーを感じよう~

会場:埼玉県立歴史と民俗の博物館

https://saitama-rekimin.spec.ed.jp/

東武アーバンパークライン「大宮公園駅」より徒歩5分



(2)世界の味体験 <テーマ:Food 食育>

~英語でクッキング メキシコ料理に挑戦しよう~

会場:さいたま市 プラザノース キッチンスタジオ

https://www.plazanorth.jp/facilities/kitchen.php

埼玉新都市交通伊奈線ニューシャトル「加茂宮駅」より徒歩約8分

JR宇都宮線(東北本線)「土呂駅」西口より徒歩約15分



(3)犬張子の絵付け体験 <テーマ:Art 芸術>

~オリジナルのデザインをして世界に一つの犬張子を作ろう~

会場:蓮馨寺

https://renkeiji.jp/

東武東上線「川越市駅」より徒歩10分

西武新宿線「本川越駅」より徒歩5分

川越駅東口市内バス神明町方面行きにて「蓮馨寺前」下車(バス7分)



【詳細・応募】 特設サイトより内容確認後、専用フォームより応募

(特設サイトURL)

https://www.borderlink.co.jp/event2023_saitama/



【申込受付期間】10月4日(水)~11月6日(月)

【主催】株式会社ボーダーリンク

【協力】埼玉県立歴史と民俗の博物館、株式会社メフォス、株式会社むさしのくらふと

【問い合わせ】運営事務局:鹿川・田村

MAIL:contact@borderlink.co.jp



株式会社ボーダーリンクについて





所在地:埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1 ACROSS 8F

代表者:代表取締役社長 安井 康真

U R L :https://www.borderlink.co.jp/

事業内容:外国語講師派遣事業/語学スクール運営事業



株式会社レアジョブについて





所在地:東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル2F

代表者:代表取締役社長 中村 岳

U R L :https://www.rarejob.co.jp/

事業内容:英語関連事業/資格取得支援事業/子ども・子育て支援事業

上場取引所:東京証券取引所プライム市場



レアジョブグループの事業展開について





EdTechカンパニーのレアジョブグループは、グループビジョン“Chances for everyone, everywhere.”に基づき「世界中の人々が、それぞれの能力を発揮し、活躍できる世の中の実現」を目指しています。オンライン英会話をはじめ、AI ビジネス英語スピーキングテスト「PROGOS(R)」などアセスメントを軸とし、個人・法人・教育機関などを対象に事業を展開。また、英語だけでなくグローバルリーダーに必要な評価・育成・採用など人材関連サービスや、資格取得を支援するサービス、K12領域における子ども子育て支援サービスも幅広く提供。今後も、国内のみならずグローバルな事業展開を推進してまいります。



イメージムービー:レアジョブが描く少しだけ未来の風景







【提供サービス】

◆英語関連サービス

―オンライン英会話サービス

・オンライン英会話サービス「レアジョブ英会話」

https://www.rarejob.com/

・オンライン完結成果保証型英会話プログラム「スマートメソッド(R)コース」

https://smart-method.rarejob.com/

―アセスメントサービス(英語力測定)

・ビジネス英語スピーキングテスト「PROGOS(R)」

https://progos.ai/

・英語スピーキング力診断アプリ「PROGOS(R)」

https://progos.ai/app/progos.html

―法人向け人材育成関連サービス

・グローバルビジネススキル習得プログラム「グローバルスキルPowerトレーニング」

https://www.progos.co.jp/power_0

・法人向けグローバルリーダー育成研修サービス

https://www.progos.co.jp/



◆資格取得支援サービス

・法律系難関資格のオンライン学習サービス「資格スクエア」

https://www.shikaku-square.com/



◆子ども・子育て支援サービス

―オンライン英会話サービス

・子ども専門オンライン英会話サービス「リップルキッズパーク」

https://www.ripple-kidspark.com/

学校/個人向けオンライン英会話サービス「エデュル」

https://www.edule.jp/

―英語教室関連サービス

・子ども向け英語教室「グローバルフィールド」

https://www.global-f.jp/

―英語指導者派遣サービス

・ALT人材派遣サービス

https://www.borderlink.co.jp/service/alt.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-18:16)