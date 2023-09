[レノボ・ジャパン合同会社]

本リリースは米国時間2023年9月8日にレノボ本社が発表した英語リリースの抄訳です。

https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-ranked-no-1-in-the-gartner-asia-pacific-supply-chain-top-10-2023-ranking-for-the-2nd-time/



レノボは、2023年の「ガートナー・アジア太平洋地域サプライチェーン・トップ10」(注1)で第1位にランクインしたことを発表しました。レノボが第1位の評価を獲得するのは2年連続となります。レノボはオペレーショナル・エクセレンスを通じ、グローバルなサプライチェーンと製造基盤を変革し続けています。



世界経済の逆風や地政学的な課題に関わらず、デジタル化を意欲的に推進し、先駆的なエコシステムを開発するだけでなく、サプライチェーンにおける環境的に持続可能な取り組みなど、レノボのグローバルな基盤は進化を実証しました。



世界的な混乱の中、サプライチェーンの回復力を強化

サプライチェーン全体の回復力を向上させて、この12カ月間の世界市場の混乱の影響を軽減するため、レノボは「サプライチェーン・インテリジェンス(SCI)」と呼ばれるサプライチェーン・コントロールタワーを開設しました。これは、単一の統合型プラットフォームを通じ、企画、調達、製造、納品、品質管理など、あらゆる業務間でシナジー効果を実現するものです。AIと機械学習を採用したSCIのリアルタイム分析とシミュレーションにより、レノボの在庫回転率は25%向上し、予測精度は強化され、受注から納品までのリードタイムも短縮されました。



上記に加えて、レノボのオペレーション・ネットワークは30以上の製造拠点で構成され、中国、インド、日本など180の市場を対象としています。レノボはこれらの製造能力を拡大することで、市場の混乱に対する柔軟性と回復力を確保する上で極めて重要な、サプライチェーンのオペレーションに対するコントロールを強化できます。



先進技術の採用を通じ、顧客体験を向上

サプライチェーンのリーダーであるレノボは、デジタル技術を活用することで、サプライチェーンの透明性を向上させるとともに、供給・製品管理に関してより情報に基づく意思決定を実現しています。デジタルファーストのサプライチェーンを対象に、5G、IoT、AIなどの最先端技術を活用することで、レノボはエコシステムのパートナーシップと顧客企業のインタラクションを変革しています。この結果、製品とソリューションの納品は最適化され、より豊かな顧客体験が実現します。



レノボはAIを活用した独自プロセスを開発しており、世界中の流通の課程で高密度パッケージングを特定、削減し、環境にやさしい素材へと置き換えています。こうしたイノベーションを通じ、年間のCO2排出量は50トン以上削減されました。



レノボのアジア太平洋地区地域担当プレジデントであるアマー・バブ(Amar Babu)は、次のように述べています。「『ガートナー・アジア太平洋地域サプライチェーン』ランキングで再び第1位を獲得できたことは光栄です。ネットワーク化・自動化されたスマートなサプライチェーンを構築し、お客様により良いサービスをお届けするというレノボのコミットメントは、今回の評価によって実証されました。課題の多いグローバルなサプライチェーン環境の中、レノボがAIなどの先進技術に投資し、採用することで、お客様とパートナーは、自社の業務効率を最適化し、事業継続性を向上させるとともに、競争上の優位性を獲得できます。」



サプライチェーン・プラクティスに持続可能性を採用

最後に、ガートナーのランキングでは、評価基準の1つとして、サプライチェーンを通した環境・社会・ガバナンス(ESG)のイノベーション促進活動を評価しています。



レノボは持続可能性への取り組みを通じ、世界トップクラスのコーポレート・スチュワードシップを実証しました。Science Based Targetsイニシアチブ(SBTi)の検証・認定を受け、温室効果ガス(GHG)排出量を2050年までに実質ゼロ化するという目標の一環として、レノボはサプライチェーンから100万トンの温室効果ガス(GHG)排出量(注2)を削減することを目指しています。

この目標をサポートするため、レノボは物流リーダーのKuehne+Nagel社と協力し、持続可能な物流ソリューションを設計しました(注3)。この結果、顧客企業は購入アドオン経由でクレジットを購入して、ITの設備・機器の出荷に関連するカーボン・フットプリントを削減できました。顧客企業はこうしたクレジットを使用することで、持続可能な原料から生成され、GHG排出量の削減に寄与する「持続可能な航空燃料(SAF)」の使用に関する資金を拠出できます。

アジア太平洋地域の第1位獲得以前にも、レノボは2023年の「ガートナー・サプライチェーン・トップ25」(注4)で8位に選出されており、2022年から順位を上げています。このほか、2023年の「ガートナー・サプライチェーン・トップ25:ハイテク部門」では第3位にランクインしました(注5)。



詳細については、下記URLをご覧ください。

https://www.gartner.com/en/supply-chain/research/supply-chain-top-25/asia-pacific-report



(注1)ガートナー社の2023年「アジア太平洋地域サプライチェーン・トップ10」(英語)

https://www.gartner.com/en/supply-chain/research/supply-chain-top-25/asia-pacific-report



(注2)レノボ プレスリリース 2022年8月31日「レノボ、2021-2022年度ESGレポートを公開、環境、社会、ガバナンスの活動を促進し、より持続可能な未来の実現へ貢献」

https://www.lenovo.com/jp/ja/news/article/0130082022.html?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F



(注3)レノボ プレスリリース 2023年1月24日「Lenovo teams up with Kuehne+Nagel to design a sustainable logistics solution to help customers reduce their carbon footprint」 (英語)

https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/kuehnenagel-sustainable-logistics-solution-reduce-carbon-footprint/



(注4)レノボ プレスリリース 2023年6月13日「レノボ、2023年の「ガートナー・サプライチェーン・トップ25」で8位に選出」

https://www.lenovo.com/jp/ja/news/article/0109062023.html?id=8d4efb9a-4653-47ac-9933-f51441d2d789&url=/news/



(注5)ガートナー社の2023年「サプライチェーン・トップ25:ハイテク部門」(英語)

https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/supply-chain/documents/trends/gartner-supply-chain-top-25-high-tech.pdf



<ガートナー免責事項>

Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.



