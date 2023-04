[株式会社Bace]

株式会社βace(東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣)が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」(https://mini-mal.tokyo/)は、「チョコレートバナナスムージー」を3年振りに復刻し、富ヶ谷本店にて期間限定(5月1日~8月31日)でご提供します。さらに代々木上原店では新感覚チョコレートドリンク「チョコレートソーダフロート」を期間限定(5月1日~9月30日)でご提供します。





3年振りに待望の復刻「チョコレートバナナスムージー」







3年前に惜しまれつつ終了し、「また飲みたい」とのお声を多数いただいていた「チョコレートバナナスムージー」を、5月1日より期間限定で復刻します。

チョコレート専門店ならではの、カカオの個性を活かしたフルーティなフレーバーのチョコレートがバナナの甘味を引き立てる、香り豊かで満足感はありながら、後味スッキリとお楽しみいただけるスムージーです。



・オリジナルのチョコレートブレンドで、バナナと最高の相性を実現

チョコレートには、果実味が特徴のマダガスカル産カカオ豆を採用しました。バナナの甘味と酸味に寄り添い、お互いの良さを引き立てます。さらに少量、甘く食べやすい風味のフレーバー「CLASSIC」を混ぜることで、満足感もプラスしています。

一口飲むと、バナナの華やかな香りと甘味が口の中に広がります。そして段々とバナナと混じり合いながら口の中に広がるチョコレートの酸味と甘味をお楽しみください。余韻にはチョコレートの香りが広がり、飲みごたえはありながらも心地よい爽快感をお楽しみいただけます。



▼販売情報

【価格】800円(税込)

【販売期間】5月1日(月)~8月31日(木)を予定

【販売チャネル】富ヶ谷本店



新感覚チョコレートドリンクの提案。シュワシュワ爽快な「チョコレートソーダフロート」







スパイシーなチョコレートシロップを炭酸水で割ったシュワシュワ爽快なドリンクに、チョコレートアイスクリームをトッピングしたMinimalがこの夏に提案する新しいチョコレートソーダフロートです。



チョコレートシロップには、酸味のあるフルーティーなフレーバーが特徴のインド産カカオ豆とベトナム産カカオ豆をブレンドしたチョコレートを用いています。このチョコレートに、シナモン、クローブ、ローリエ、バニラ、ブラックペッパー、カルダモンといった”スパイス”を加え、オリジナルの特製チョコレートシロップに仕立てました。



シュワっとした炭酸水に、甘さと酸味のバランスが取れた“オレンジコンフィ”、ナッツのようなフレーバーのプレミアムチョコレートアイスクリームをトッピングし、アクセントにレモンとミントを添えています。

爽やかさ、甘さ、スパイシーさと多彩な味わいがお楽しみいただける、ありそうでなかった新感覚チョコレートドリンクをお楽しみください。



▼販売情報

【価格】880円(税込)

【販売期間】5月1日(月)~9月30日(土)を予定

【販売チャネル】代々木上原店



連休のお出かけや、母の日にぴったりのギフトもご用意しています





Minimalでは、連休の帰省土産や手土産にぴったりなチョコレートスイーツや、母の日にぴったりな限定復刻の「生ガトーショコラ 苺 -いちご家めい-」もご用意しています。店頭限定のドリンクを楽しみながら、手土産のご検討もぜひ。また、オンラインストアでは母の日早期ご注文特典として、期間限定の送料無料キャンペーンを実施中です。店頭のご来店が難しい方は、ぜひこちらもご検討ください。



限定復刻「生ガトーショコラ 苺 -いちご家めい-」



バレンタイン・ホワイトデー時期に販売し、特に女性の方から大変ご好評いただいた「生ガトーショコラ 苺 -いちご家めい-」は母の日にもきっと喜ばれる一品です。

カカオ豆から手間暇かけておつくりする食感と味わいの異なる3層のチョコレートを組み合わせ、苺とチョコレートの両方を味わえる贅沢なガトーショコラに仕上げました。



▼商品詳細

【価格】3,650円(税込)

【販売期間】

オンラインストア:販売中

富ヶ谷本店・代々木上原店:4月28日(金)~

※数量限定、なくなり次第終了

【商品ページ】https://mini-mal.tokyo/products/100000000718



母の日限定セットやお得なキャンペーンも



各店舗では、母の日限定のセットをご用意しています。さらに、オンラインストアでは期間限定の送料無料キャンペーンを実施中です。母の日限定のラッピングも無料でご用意していますので、合わせてぜひお楽しみください。



富ヶ谷本店

人気フレーバーの板チョコレート「'Arhuaco」とペアリングにおすすめの白ワインをセットにしました。お酒好きなお母さんへのギフトに、お酒とチョコレートを楽しむ贅沢な時間をどうぞ。

【価格】4,680円(税込)

【内容】

・'Arhuaco

・白ワイン

【販売期間】5月14日まで販売予定



代々木上原店

代々木上原店限定のミニサイズのガトーショコラなどを、Minimal店舗限定の巾着にお入れしました。特別なセットを母の日にどうぞ。

【価格】2,950円(税込)

【内容】

・バトンショコラ×2種

・チョコレートサンドクッキー個箱×2種

・フグレン ドリップバッグ×1つ

・ギフトバッグ×1つ

【販売期間】5月14日まで販売予定



オンラインストア

母の日の早期ご注文特典として、2023年5月8日(月)まで全品送料無料キャンペーン中です。母の日のギフトはもちろん、連休中のおやつや帰省土産など、ぜひこの機会にご検討ください。

詳しくはこちら:https://mini-mal.tokyo/blogs/information/20341



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/26-19:16)