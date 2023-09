[プーマ ジャパン株式会社]

アジア限定発売カラーの「TEVERIS NITRO」を着用したビジュアル公開



プーマ ジャパン株式会社(本社所在地:東京都品川区)は、2023年6月よりアジア太平洋(APAC)地域のブランドアンバサダーに加わったK-POPガールズグループ“IVE(アイヴ)”(Starship Entertainment所属)を起用した、初のキャンペーンを2023年9月18日(月)より開始します。大人気のシューズモデル「TEVERIS NITRO(テバリス ニトロ)」にフィーチャーしたキャンペーンビジュアルとムービーを同時公開します。







▪️キャンペーン特設ページ: https://jp.puma.com/jp/ja/ive/ive-特集ページ



今回のキャンペーンは、“Y2K(ワイ ツー ケー)”をテーマに、IVEのメンバーが夢の中にいるようなパステルのレインボーカラーを背景に撮影を行い、00’sからインスパイアされたデザインの「TEVERIS NITRO」を着用し“Y2K”を表現しています。アパレルは、プーマのファッション性の高いアパレルコレクションの「DARE TO(デェア トゥ)」、「PUMA TEAM(プーマ チーム)」、「CLASSICS(クラシックス)」の中から厳選されたアイテムを着用しています。ミニマリスティックな美学に、ボリューミーなポケットにあえて小さくしたロゴのディティールが特徴的です。



「TEVERIS NITRO」は、パフォーマンスとライフスタイルの融合をテーマにしたシューズです。00’sのランニングスタイルを現代風なディティールで表現しています。今回発売されるカラーは、アジア限定発売の4カラーを着用します。



キャンペーンビジュアルの着用アイテムは、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストアお台場、プーマストア富士見、プーマストア京都、プーマストアサッポロファクトリー、プーマストア福岡、プーマストアさっぽろ東急、プーマ公式オンラインストア(https://jp.puma.com/)、PUMA APP、一部取扱い店舗にて発売します。なお、プーマ製品の取扱い店舗につきましては各取扱い店舗のウェブサイトにてご確認ください。※店舗により取扱商品が一部異なります。





商品名:Teveris Nitro Metallic

希望小売価格:15,400円(税込)

商品番号:396863

カラー:01/02







商品名:Teveris Nitro Pastel

希望小売価格:15,400(税込)

商品番号:396864

カラー:01/02







商品名:DARE TO ロング スリーブ

モック NECK Tシャツ

希望小売価格:5,500円(税込)

商品番号:621429

カラー:01







商品名:DARE TO クロップ TOP

希望小売価格:5,170円(税込)

商品番号:621430

カラー:01







商品名:DARE TO リラックス

ウーブン パンツ

希望小売価格:9,900円(税込)

商品番号:621433

カラー:01







商品名:DARE TO フーディ TR

希望小売価格:9,900円(税込)

商品番号:621434

カラー:69









商品名:DARE TO クロップド

スリム Tシャツ

希望小売価格:4,950円(税込)

商品番号:621435

カラー:02







商品名:DARE TO スウェットパンツ TR

希望小売価格:9,350円(税込)

商品番号:621432

カラー:69









商品名:DARE TO クロップド

ウーブン ジャケット

希望小売価格:12,100円(税込)

商品番号:621436

カラー:01







商品名:CLASSICS リブスカート

希望小売価格:4,950円(税込)

商品番号:621404

カラー:01/04









商品名:PUMA TEAM HALF-ZIP

希望小売価格:10,450円(税込)

商品番号:621438

カラー:84









商品名:CLASSICS クロップド フーディー TR

希望小売価格:8,800円(税込)

商品番号:621409

カラー:04









商品名:PUMA TEAM グラフィック T シャツ

希望小売価格:4,950円(税込)

商品番号:621437

カラー:65









【PUMAについて】

プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、75年にわたり、スポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けた製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichdの各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。120カ国以上でビジネスを展開し、世界中に約20,000人の従業員がいます。詳細は、https://jp.puma.comをご覧ください。



【IVE について】

「IVE」は、4 月に発売した初のフルアルバム『I've IVE』が110万枚を超えるセールスを記録し、2 年連続のミリオンセラーとなりました。タイトル曲「I AM」が韓国の主要音楽サイトMelonとGenieで首位を獲得した後、「Kitsch」もウィークリーチャートでトップ5 に入り、IVEの変わらぬ人気と楽曲の実力を証明しています。さらに、国内だけでなく海外のチャートでも大成功を収めています。アメリカの音楽メディア、ビルボードが発表した最新チャートによると、ダブルタイトル曲で「ビルボード・グローバル200」と「ビルボード・グローバル・エクスクルーディングUS」チャートにランクインしました。“I AM”は8 週連続チャートインし38位、“Kitsch”は168位にランクイン。5月31日(水)には日本1stアルバム『WAVE』をリリースし、本格的なグローバル活動をスタートさせています。今年2月の韓国コンサートを皮切りに、デビュー以来初となるファンコンサートツアーを東京と神戸で成功させました。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/18-10:46)