シードスタートアップ投資をメインに行うベンチャーキャピタルファンド、Skyland Ventures(本社:東京都渋谷区、パートナー・CEO:木下慶彦、以下SV)は、ビットコイン規格トークンのマーケットプレイス型ウォレット 「UniSat Wallet」を開発する UniPro Technology Limited (本社:香港、CEO:Lorenzo) へ投資したことを発表しました。









UniSat Walletについて





UniSat Walletは、BRC-20規格のトークンを保管・管理できるウォレットです。BRC-20はビットコインのブロックチェーン上で扱える初のトークン規格で、現在注目を集めています。また同サービスはBRC-721規格のトークンにも対応しています。



UniSat Walletの強みはユーザーフレンドリーなインターフェースで、Google Chromeの拡張機能としても導入することができます。また、UniSatは、BRC20の取引に特化したDEXをOnchain上に開発し、X(旧Twitter)等で大きな反響を呼びました。

https://twitter.com/unisat_wallet/status/1680555419347894278?s=20



今回の出資に関するコメント







Skyland Ventures キャピタリスト : 松本 頌平

UniSatを構築するチームは、Segwit.Lightning Network、Taproot等、Bitcoin ecosystemの主要な技術・アップデートに関わるコントリビューター達です。たった6人のチームながら、マーケットの変化や需要に合わせて月一レベルのペースで様々なプロダクトを高いクオリティでリリースしています。彼らのエネルギーの源泉は、Bitcoinを「デジタルゴールド」から次のステージに進化させることにあります。OrdinalsとBRC20は、Segwit/TaprootによりOnchain上に様々なアセット・アプリケーションを生めるようになった、ということを証明しました。UniSatのチームは、Bitcoin blockchainを更に有機的で多目的なものに成長させるチームへの期待の表れです。







Skyland Ventures General Partner: 袁 小航

「Bitcoin Inscription」は、ビットコインに新たなイノベーションをもたらし、潜在的な用途を拡大することに成功しており、大きなナラティブにつながる可能性があると私は考えています。そして、Unistatは、BRC20とOrdinal NFTの暗号化されたウォレットであり、BTCのイノベーションに重要な参加者であり、リーダー的な存在になっています。Skyland Ventures若手キャピタリストの松本君は、ディールソーシングから粘り強く取り組み、このクリプトの歴史の1ページに立ち会うチャンスを得たと思います。 彼の努力に感謝し、エールを送りたいと思います。



Skyland Ventures Tech Adviser : 荒巻 陽佑

OrdinalsベースのトークンやNFTのブームに対応し、UniSatは迅速にリリースされ、市場での大きなシェアを確立しました。マーケットプレイスやBRC20-swapといった新機能の追加が続けられており、その敏速な対応と開発力は非常に印象的です。UniSatの独自の視点と実行力で、今後も金融包摂の推進に期待しています。





Unipro CEO Lorenzo

UniSat is actively working on establishing an organic system on Bitcoin. With enthusiastic participation from Japan, our confidence in the widespread adoption of Bitcoin and its applications has significantly increased on a larger scale.



UniPro Technology Limited について





UniPro Technology Limitedは、Bitcoin上のトークン、”Ordinals”や”BRC20”等を保管できるウォレット “UniSat Wallet”や、Ordinalsのマーケットプレイス、”Unisat”、BRC20トークンのためのDexプロトコル “brc-20swap”等を開発・運営する会社です。大きな特徴としては、全てのプロトコルがオープンソースで開発されている点にあります。



Official website : https://unisat.io/

Twitter : https://twitter.com/unisat_wallet

Discord : https://discord.com/invite/unisat

Medium : https://unisat-wallet.medium.com/

Github : https://github.com/unisat-wallet/extension

Skyland Venturesについて





Skyland Ventures (SV) は、シードスタートアップ投資をメインに行うベンチャーキャピタル(VC)ファンドです。 “The Seed Maker. & Unlearning.”をミッションに掲げ、テクノロジー産業に大きなインパクトを与えるスタートアップへのシードマネーを提供するエクイティ投資・トークン投資を行っています。これまで日本国内のスタートアップを中心に約150社へ投資。 2022年以降は、Web3 (Crypto・NFT・Blockchain)やGeneraltive AI領域のスタートアップへの投資にフォーカスしています。



社名:Skyland Ventures (代表者:木下 慶彦)

所在地:東京都 渋谷区桜丘町16-13 桜丘フロントビルII

URL:https://skyland.vc

https://skyland.vc/svcrypto【英語】

Twitter:https://twitter.com/skylandvc

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCpQ0_31ALEoIDGkDIBRuwUQ

Press Kit:https://www.notion.so/skylandventures/Skyland-Ventures-Pres-Kit-821339adc9df435c8dbd5ea4ee2426fe



