セール期間:2/22(水)-2/26(日)







BMAX高性能タブレット限定セール始まります。2月26日(日)まで、NEWモデルの「I11 Plus」は最大20%オフの割引で購入できます。詳しい情報は下記の内容をご確認ください~



Amazonセール情報--

モデル:I10 Pro

リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BPXYJN78

元値:¥20,990

クーポン割引:¥5,000 OFF

期間限定クーポン:2,000円割引【追加】

コード:「I10PRO2220」

最終価格:¥13,990



モデル:I11 Plus

リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B09Q31GX78

元値:¥33,990

割引額:25% OFF

特価:¥25,490





「I10 Pro」スペック紹介







この BMAX Android11 タブレットはUNISOC T310セッサを搭載しています。TSMCの12nmプロセスルールを利用して製造されUNISOC T310は、高性能な「A75(2.0Ghz)」コアと三つの高効率な「A55」コアを搭載し、AnTuTu実行ポイントも150,000を超えます。これにより、高いパフォーマンスと高い電力効率を両立させています。さらに、6000mAhの大容量バッテリーを搭載し、6時間の動画を再生することができます。



I10 Proは大容量64GBのROMで、写真、ビデオ、音楽を保存するのに十分なスペースも備えています。さらに、MicroSDカードを挿入すれば1TB容量を拡張可能です。これにより、高いパフォーマンスと高い電力効率を両立させています。Android 11システム、Android 11 Pieを搭載しており、この迅速で強力なAndroidタブレットPCには、驚異的なパフォーマンスとスタイリッシュなデザインが組み合わされています。





また、画面分割機能対応、ボイスコントロール、スクリーンレコードなど新機能で、タブレットをよりスムーズに操作可能になります。GMS認証済みでGoogle Play ストアから全てのLINE / Netflix / YouTube /Facebook / Twitterなどお気に入りのアプリなど、お好きなアプリをダウンロードできます。第4世代移動通信4G/LTEに対応したSIMカードスロットを搭載。AU/Softbank/docomoのSIMカードに対応しています。いつでもどこでも高速通信が可能です。日本無線機器電波法令の技適認証済みとなり、安心してご利用いただけます。



「I11 Plus」スペック紹介







【2023 最新Android 12システム】MaxPad I11Plusタブレットは最新Android 12を搭載しており、この迅速で強力なAndroidタブレットPCには、驚異的なパフォーマンスとスタイリッシュなデザインが組み合わされています。UNISOC T616の強力な8コア高速処理チップを搭載し、最大周波数は2.0 Ghz対応、AnTuTu実行ポイントは255,000を超えます。





【8GBメモリと128GBの高速ストレージを搭載】8GBの大容量ランニングメモリを搭載し、アプリケーションやゲームをすばやく切り替えることができます。128GBのストレージスペースが内蔵されています。



【10.4型タブレット2KフルHD IPSディスプレイを搭載】I11 PLUS タブレットは10.4インチのディスプレイ、2000×1200の高解像度で、視野を広くして、映像コンテンツの視聴に快適な10:6の画面比率で、心地よい動画視聴体験をお楽しみいただけます。WidevineはL1ランクでNetflix 1080Pをリアルにサポートします。









