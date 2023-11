[株式会社スイッチサイエンス]

スイッチサイエンスでは海外における取引先の開拓を積極的に行っており、ここ数年で特に取引が増えた中国での開催に合わせ「独身の日」セールを実施します。本セールでは、2023年11月9日より11月11日まで、対象の中国ブランドをメインに約900製品を個々の利益率にかかわらず一律11%割引きいたします。







セール情報





▶︎ セール期間

2021年11月09日(木)00:00 ~ 2021年11月11日(土)23:59



※ システムの都合により、全ての製品で一斉セール開始が難しいため、製品によってはセール開始時間の2時間程度前またはセール開始時間を過ぎてからセール価格にて販売を始める可能性があります。



▶︎ セール対象商品

下記ブランドのスイッチサイエンスウェブショップの製品が対象です。セール当日は、スイッチサイエンスウェブショップ(https://www.switch-science.com/)のページ上部に掲載するセールバナー画像のリンク先にてセール対象商品のリストをご覧ください。



※ 通常販売在庫を値引き販売するため、セール開始に合わせた在庫補充は行いません。

※ 期間中に在庫がないもの、お取り寄せ注文の商品は、セール価格で提供できません。



セール対象ブランド(及び商品一部)紹介





▶︎ Elephant Robotics





myPalletizer - ロボットアーム

Elephant Robotics社の4軸ロボットアームです。重量は960 g、ペイロードは300 g、作業半径は260 mmと非常にコンパクトです。PythonやROS、ArduinoだけでなくRoboflow等のブロックプログラミングにも対応しており、研究開発や教育などの用途に最適です。

セール前価格: ¥72,490 商品ページ:https://ssci.to/7910



▶︎ M5Stack





M5Paper V1.1

タッチ操作可能な4.7インチ電子ペーパーと、Espressif社の無線モジュールESP32-D0WDQ6-V3を搭載したM5Stackのコアデバイスです。通常のLCDと比べると、電子ペーパーは眼に優しく、低消費電力です。また、ディスプレイ電源が落ちても表示が画面に残り続けます。2点タッチと各種ジェスチャーコントロールに対応します。

セール前価格: ¥14,564 商品ページ:https://ssci.to/7359

▶︎ YDLidar





YDLIDAR TG30

360°をスキャン可能な2Dレンジスキャナー(距離計)です。高頻度で高精度な測距機能を備えています。本体が360°回転することにより、角度情報や周囲のスキャンから得られた点群データを連続して出力します。スキャン可能距離は最大30 mです。

セール前価格: ¥81,400 商品ページ:https://ssci.to/7260



▶︎ Seeed



SenseCAP S2105 LoRaWAN 土壌センサ

水分、温度、EC(Electric Conductivity:土壌の電気伝導率)をそれぞれ0~100% (m³/m³)、-40~80℃、0~23 dS/mの範囲で測定できる土壌センサです。本製品は、超低消費電力で広範囲の伝送が可能になっており、有線デバイスとは異なりバッテリー駆動のため、分解・設置が容易にできます。

セール前価格:¥25,916 商品ページ:https://ssci.to/9111

▶︎ DFRobot



Miniware MHP30 超小型ホットプレート

リフローによるハンダ付けやハンダ除去などに用いる超小型のホットプレートです。高さは52 mm、ホットプレートの加熱部分は30 x 30 mmの手のひらサイズで持ち運び可能。USB TypeCに対応したPD電源による入力で最大60 Wの電力を供給、150秒の短時間で室温(26℃)から300℃まで加熱します。

セール前価格: ¥27,885 商品ページ:https://ssci.to/8885

▶︎ Waveshare





11.9タッチスクリーン液晶 320×1480

画面入力にHDMI、タッチ操作出力にUSBを用いた静電容量式横長タッチディスプレイです。Raspberry Pi、Jetson Nanoの他Windowsなどで使用することができます。

セール前価格: ¥18,326 商品ページ:https://ssci.to/7891





▶︎ MyActuator



MyActuator RMD-X10 サーボ 48V/12Nm/170rpm(1:7、CAN)

MyActuatorは中国蘇州発の小型・軽量なサーボアクチュエータブランドで、本製品はCANバスによる通信が可能です。密閉構造による防水・防塵・腐食防止、内蔵エンコーダは電源切断後もデータを保持します。また、ファームウェアの遠隔更新が可能です。

セール前価格:¥90,640 商品ページ:https://ssci.to/9061

▶︎ Benewake





高精度LiDAR測距センサ TF350-RS485

最大350 mの測定が可能なシングルポイントLiDARです。産業用向けに設計されています。補償アルゴリズムにより屋外のまぶしさ、干渉下でも測定可能です。IP67の高耐久性ケースを採用しており、雨、霧および雪に対する耐候性があります。

セール前価格:¥105,490 商品ページ:https://ssci.to/8568



▶︎ DDT



DDT M1502D_233 右タイヤ付きダイレクトドライブモーター 24V/9.6Nm/115rpm

Direct Drive Tech社製の永久磁石同期モーターです。コンパクトな構造や簡単なインストール、安定した動作、小型サイズ、高トルクが特徴で、サーボモーター、エンコーダ、ブラシレスモーターとして使うことができます。ロボット、無人搬送車(AGV)、自動化装置、倉庫物流などのダイレクトドライブ分野に特に適しています。

セール前価格: ¥45,210 商品ページ:https://ssci.to/9219

▶︎ UCTRONICS



Arducam Pico4ML TinyML開発キット

TensorFlow Lite Microを実行/学習するために専用設計されたRP2040開発ボードです。QVGAカメラ、0.96インチLCD、PDMマイク、IMUを搭載しています。TensorFlow Lite Microの学習済みサンプルとして、人物認識、Magic Wand、ウェイクワード認識の三つが提供されています。

セール前価格: ¥4,312 商品ページ:https://ssci.to/8002

▶︎ Feetech





FEETECH STS3215 シリアルバスサーボ 6~7.4V/360°/19kg

シリアルコマンドで制御するサーボモーター(7.4V/19KG/360°)です。

セール前価格: ¥3,245 商品ページ:https://ssci.to/7489





▶︎ Hiwonder



HiWonder BigClaw メカニカルグリッパー

アルミニウム製のグリッパーです。接触面が広いため、安定して簡単にものをつかむことが可能です。サーボモーター同梱です。

セール前価格: ¥5,775 商品ページ:https://ssci.to/7138





▶︎ Kittenbot



Meowbit - Makecode Arcade対応コンソール(スカイブルー)

Makecode ArcadeやPythonでレトロゲームを作ることができるカードサイズのコンピュータで、本製品はスカイブルー色です。 micro:bit用の拡張基板と接続することができるので、ゲームプログラミングとハードウェアデバイスを組み合わせた用途に使用できます。

セール前価格: ¥6,820 商品ページ:https://ssci.to/6077





▶︎ Argon40





Argon ONE V2/M.2用Argon Remote

Argon ONE V2 / Argon ONE M.2の電源オンオフが可能なリモコンです。特別な設定が必要なく、開封してすぐに簡単に使用できます。Raspbian OSでは、Argon Scriptをインストールすることにより、リモコン上のその他のボタンの設定を行うことができます。

セール前価格: ¥1,265 商品ページ:https://ssci.to/7297



▶︎ Espressif



ESP-WROOM-02D Wi-Fiモジュール

Espressif SystemsのSoC、ESP8266EXを搭載したWiFiモジュールです。旧型ESP-WROOM-02に比べ、無線周波数の性能が最適化されました。工事設計認証(いわゆる技適)取得済みのため、日本国内で問題なく使えます。

セール前価格: ¥611 商品ページ:https://ssci.to/3752



▶︎ EDATEC



Raspberry Pi 400用 40ピン I/Oプロテクター(グレー)

40ピンI/Oプロテクターの40ピンリボンケーブルは、Raspberry Pi 400からの40ピンGPIO信号を回路基板に導き、回路基板はPi 400を保護するための一連の機能を提供します。

セール前価格:¥1,485 商品ページ:https://ssci.to/7248





▶︎ 他社の商標または登録商標

記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。





▶︎ スイッチサイエンス について



スイッチサイエンスは、テクノロジーをより多くの人々が道具として当たり前に使える世界を目指して活動しています。具体的には、電子工作用の電子部品を自社で設計、製造、または国内外から調達し、販売する事業を行っています。2021年4月には、親会社株式会社144Labから、STEM教材事業、IoT開発協力事業を取得し、事業分野を広げました。



株式会社スイッチサイエンス

企業情報:https://info.switch-science.com/

Twitter:https://twitter.com/ssci

Facebook:https://www.facebook.com/SwitchScience



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-20:46)