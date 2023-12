[特定非営利活動法人 開発メディア]

途上国に特化した非営利メディア「ganas」が開催する大好評の現地取材プログラム『Global Media Camp』(GMC)。2024年の3月には、「天空の楽園」と呼ばれるインドのラダック地方で初開催します。なぜラダックかというと、ganas記者の笹田健史が今年の6月にラダックを取材したから。今回のイベントでは笹田記者が取材の楽しさとラダックの魅力を語ります。









笹田記者が記事を書くきっかけとなったのは、2018年夏にインド西部の街プネーで開催されたGMCです。その時は一部のカーストグループが「私たちにも留保制度(低カーストに対する優遇措置)を適用しろ」と、瓶や石を市役所に投げ込む過激なデモをしていました。その裏にあったのは、留保制度を選挙に利用する政治家と、それによるコミュニティの分断。取材を進めるうちに教科書で習った4つの階級によるカースト制度以上の現実を目の当たりにし、衝撃を受けました。



笹田記者は以来、ganasで100本以上の記事を書いてきました。これまで取材したのは、ミャンマーから不法移民が押し寄せるタイ側にある国境の街メーソットや、アフリカ最大のスラムといわれるケニア・ナイロビのキベラ、中国マフィアが支配するラオスの経済特区など、誰も足を踏み入れないようなところ。あまり知られていないところに行って、現地の人の話を聞くことを信条としています。







「取材とは出会い。人々の情熱や思いに深く入っていけるのは記者の特権」



こう語る笹田記者が今年の夏に取材したのがラダックです。



ラダックは「天空の楽園」と呼ばれるほど自然豊かで美しい地域。その美しさから年間50万人以上(大半がインド人)が訪れる観光地でもあります。



しかしきれいなところばかりではありません。気候変動と観光客増加に伴う水不足、今なお緊迫するパキスタン・中国との国境問題、ラダックに7000人以上が住むといわれるチベット難民。さまざまな課題を抱えています。



そんなラダックで笹田記者が出会ったのは、チベット建築家の平子豊さんと、チベット人ジャーナリストのティンレイさん。平子さんはラダックの主都レーの旧市街で、廃墟になったチベット建築物を修復しています。ラダック生まれのチベット難民2世であるティンレイさんは、ニュースを発信しながらチベットの独立を目指しています。



今回のイベントではこの2人の出会いを中心に、笹田記者がラダックでの取材話を話します。この話を聞けば、GMCラダックがどのようなものかイメージしやすくなるはず。ぜひご参加ください。







【参加方法】

Peatixから参加申し込みをして下さい。

https://20240107gmc-ladakh.peatix.com/

開催当日の正午までにZoomのURLをPeatixのメッセージで送らせていただきます。



【登壇者】

笹田健史(ganas記者)

岐阜県大垣市出身。世界をまたにかけるストレングスコーチ。アメリカの大学で運動科学の修士号を取得したのち、タイのサッカーチーム、ラグビーのトップリーグ(現在のリーグワン)のチーム、関西の大学でアスリートの指導をする。ganasには2018年より記者として参加。これまで「キベラスラムで闘う人たち」、「ルポ・ミャンマーからの逃亡者を追う」、「翻弄される西サハラ」などを連載した。



【日時】

2024年1月7日(日)20時~21時



<タイムライン(予定)>

19:50 開場

20:00 開始

20:05 「ganas記者が取材の楽しさとラダックの魅力を語る」(笹田健史)

20:45 質問タイム

20:55 お知らせ

21:00 終了



【こんな方におススメ】

・インドの秘境、ラダックに行きたい!

・チベット文化に興味がある!

・ダライ・ラマ14世が好き!

・旅行でもスタディーツアーでもない体験がしたい!

・将来ジャーナリストになりたい!

・とにかく途上国が好き!

・とりあえず変わった体験話を聞いてみたい!



【場所】

オンライン(Zoomを使います)



【定員】

80人(先着順)

*定員に達した時点で締め切らせていただきます。



【参加費】

今回のみ特別無料

*録画は「ganasサポーターズクラブ」内でのみシェアします。この機会のご入会も可能です。



