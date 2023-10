[クロスプラス株式会社]

会期:2023年10月18日(水)~10月24日(火)場所:日本橋三越本店 本館1階 プロモーションスペース



会期中、JUNKO SHIMADA 24年春夏最新コレクションご予約会を開催





クロスプラス株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:山本大寛)がライセンス契約するブランド「JUNKO SHIMADA(ジュンコ シマダ)」は、2023年10月18日(水)~10月24日(火)に日本橋三越本店にて開催するBloom my mind POP-UP STOREにて、限定商品を販売いたします。また、会期中JUNKO SHIMADA 24年春夏最新コレクションご予約会を開催いたします。



Bloom my mindは、個人の内面と外見の美しさの両方を育むことに焦点を当てたホリスティックなライフスタイルブランドです。花々の力と強さからインスピレーションを受け、自然と私たちのウェルビーイングとのつながりを強調しています。ファッション、化粧品、自然や花を基にした健康な体と心を促進する製品とサービスを提供しています。このBloom my mindは4人の親しい友人である女性起業家によって設立され、それぞれが異なるバックグラウンドと専門知識を持っています。Make It & Co Japan代表 鈴木ひとみ(Hitomi Suzuki)、5つ星ホテルや高級ファッションブランドを含むポートフォリオを持つ著名なフローラルアーティスト 恒石小百合(Sayuri Tsuneishi)、190年の歴史を持つ日本の伝統的な漢方専門会社 本草閣を率いる秋山あかね(Akane Akiyama)、そしてJunko Shimada Internationalのチーフクリエイティブオフィサー 島田今日子(Kyoko Shimada)により構成されています。



■会期内イベント情報

<JUNKO SHIMADA>24Spring/Summerコレクションラインご予約会

パリ・コレクション期間中に発表を終えたばかりの最新コレクションをいち早く、特別な空間にてご紹介いたします。

日時:10月18日(水)・20日(金)・21日(土) ・22日(日) <ご予約優先>

場所:三越日本橋本店 本館2階 特設会場



ご予約方法は下記QRコードのイベントページにてご予約承り中です。



※ご予約にはYahoo! JAPAN IDが必要となります。



■商品紹介

BLOOM mini Vanity by JUNKO SHIMADA & BLOOM Me by Honsoukaku & Make It BLOOM by Make It & Co.

自分自身の精神を養い、美しさを心から謳歌し、人生を思いっきり楽しんでいただくためのアイテムがつまっています。

・JUNKO SHIMADAヴァニティバッグ

・本草閣 和漢素材だけで作ったスイーツ「和漢BEAUTY BAR」、中国茶×和漢素材の「中国和漢茶」

・Make It&Co. 香りの調整をしてない自然のままの精油のみで作られた

フェイス&ボディーウォッシュオイル 「オータムウッズ100mL」、「ウインターナイツ100mL」

・Bloom my mind×JUNKO SHIMADAダブルウォールタンブラー(300mL)



価格:¥61,000(税込) 限定49個

※なくなり次第終了とさせていただきます。





JUNKO SHIMADA オリジナルデニム(先行予約)



岡山産セルビッジデニムを使用したブランドオリジナルデニムを先行でご予約承ります。

POP UP限定カスタマイズ

アルファベット刺繍を全9色からお選びいただけます。



ストーングレー/12オンス/サイズ36・38・40



価格:¥49,000円(税込) 49本数量限定

※予約数に達した時点で受付終了とさせていただきます。



お届け予定日:2024年2月



<「JUNKO SHIMADA」概要>

「JUNKO SHIMADA」 は、デザイナー島田順子が1981年にフランス・パリで設立したファッションブランドです。パリジェンヌよりパリジェンヌらしいと評価されているこのブランドは、40年以上経った現在もパリ・ファッションウィークでコレクションを発表しています。洗練された大人の女性のために、着ることを楽しんでいただける服を作りたいと、自然を愛する島田順子らしい、海、花、光を感じさせるモチーフと、シックなフレンチスタイルをベースに、新鮮でエレガントなコレクションを提案しています。



■「JUNKO SHIMADA」デザイナー 島田順子



1963年、杉野学園ドレスメーカー女学院デザイナー科卒業後、66年に渡仏。68年にプランタン研究室を経て75年よりキャシャレルで経験を積む。1981年JUNKO SHIMADA DESIGN STUDIOをパリに設立し、パリにて初コレクションJUNKO SHIMADAを発表。1982年代官山に、85年にはパリにブティックをオープン。JAL(地上職)や日本興業銀行の制服デザインも手がける。2012年、フランス共和国芸術文化勲章(シュバリエ)受賞。女性の日常に寄り添い、女性を美しく見せるスタイルを発信し続けている。









■サイト情報

URL:https://www.crossplus.jp/shop/junkoshimada/

Instagram:

@49avjunkoshimadaofficial(https://www.instagram.com/49avjunkoshimadaofficial/?hl=ja)

@junkoshimadastudio(https://www.instagram.com/junkoshimadastudio/)



■本商品に関するお問い合わせ先

クロスプラス株式会社

メールアドレス pr-info@junkoshimada.jp

※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。





■クロスプラス 会社概要

会社名:クロスプラス株式会社

代表者:山本大寛

所在地:〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13

URL :https://www.crossplus.co.jp



婦人服を中心とした衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けるライフスタイルプロデュースカンパニーです。創業70年間の婦人服製造卸で培った販売店ネットワークから得る生活者の声から、一人ひとりの心身豊かな生活をデザインしていくウェルビーイングの実現に向けたニューノーマル時代に必要とされる商品を販売しています。また、近年はサステナブルな企業として社会づくりに貢献をしていく目的のもと、環境に配慮するものづくり、暮らしと社会の懸け橋、一人一人が輝くワークライフを企業マテリアリティに設定しています。社員やお客様をはじめクロスプラスグループに関わる人すべてにプラスアルファの価値をご提供し続けてまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/17-19:16)