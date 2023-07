[レゴジャパン株式会社]

東北楽天ゴールデンイーグルスの石井一久監督、田中将大選手、浅村栄斗選手、島内宏明選手がレゴ(R)ブロックに!?田中選手もおもわず「似てますね、レゴ ブロックってすごいですね」



レゴジャパン株式会社(代表取締役社長:マイケル・エベスン/所在地:東京都港区、以下レゴジャパン)は、2023年7月25日(火)~8月20日(日)に楽天モバイルパーク宮城で開催する「夏スタ!~イーグルス真夏の大冒険~」の一環として、高さ2m、幅1m、約22,000ピース※1の巨大モザイクアートをレゴ(R)ブロックで作る「みんなで作ろう!レゴ ブロックウォールアート!」のワークショップを実施します。このモザイクアートは、東北楽天ゴールデンイーグルスの石井一久監督、田中将大選手、浅村栄斗選手、島内宏明選手がモデルとなっております。ワークショップの開催に先立ち、7月7日(金)に田中将大選手のレゴ ブロックウォールアートのお披露目をいたしました。

尚、プロ野球の監督・選手がレゴ ブロックウォールアートのモデルに起用されることは球界初となります。

※1 レゴ ブロックウォールアートごとに使用しているピース数は異なります。







(C)Rakuten Eagles (C)Rakuten Eagles

お披露目会当日は、田中将大選手ご本人がご登壇。高さ2mの巨大なレゴ ブロックウォールアートに驚く場面や、レゴ ブロックウォールアートに最後の2ピースをはめて作品を完成させるシーン、さらにお子さまとレゴ ブロックで遊んだ際のエピソードなどを披露いただきました。さらに、レゴ ブロックでできた高さ180cm超えの巨大恐竜もステージ上に設置されるなど、地域に根差し、幅広い年齢の方々が訪れるボールパークを有する東北楽天ゴールデンイーグルスと、ご家族みなさんで楽しんでいただけるレゴ ブロックの、相性抜群なプロ野球界初となるレゴジャパンとのコラボレーションを大いに盛り上げていただきました。



■自身の登場曲に合わせて登場!

「小学校1年生のときからずっと野球」

スペシャルゲストの田中将大選手は、2023シーズンのユニフォーム姿で自身の登場曲に合わせ颯爽と登場。東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地で毎年夏に開催される「夏スタ!」の今年のテーマ「真夏の大冒険」にちなんだエピソードを聞かれると、「小学校1年生から野球をやっていたので、夏休みもずっと野球をしていましたね。空き時間には学校のプールに遊びにいったりもしました。」と、プロ野球選手ならではの話が飛び出しました。



■田中選手モデルのレゴ ブロックウォールアートがいよいよお披露目!

「似てますね、レゴ ブロックってすごいですね」

田中選手自ら除幕をし、高さ2m、23,500ピースを使った巨大なレゴ ブロックウォールアートがいよいよお披露目!あまりの迫力に思わず「すごいですね!こんなの見たことない。」とコメント。「よく見ると1つ1つがレゴ ブロックでできています。ご自身のレゴ ブロックウォールアートをご覧になって、いかがでしょうか」と聞かれると「初めましてなので(笑)でも似てますね、レゴブロックってすごいですね。ほんとすごいな」とコメント。普段見ることのないレゴ ブロックを使ったウォールアートの大きさ・新しさに驚いていました。



■最後の2ピースをはめて作品が完成!

実は、このレゴ ブロックウォールアートはまだ未完成。司会に促され、田中選手自ら最後の2ピースをはめて作品を完成させることに。口と目のピースをはめ、見事作品が完成!



■レゴで遊んだ思い出は?

「息子と一緒に遊んでいました」

「子供のころにレゴ ブロックで遊んだ記憶はありますか?」と聞かれると、「自分が小さい頃はあんまり遊んでいなかったとは思いますが、息子がレゴ ブロックで結構遊んでいたので、その時に一緒に付き合って遊んだりとかはしてました。」と、プロ野球選手ではなく、一人の優しい父親としての姿が垣間見えるエピソードを披露。そして最後に、「夏スタ!期間中には、田中選手以外にも、浅村選手、島内選手、そして石井監督のレゴブロックウォールアートも展示されます。ぜひそちらもご注目ください。」と司会がコメントし、レゴ ブロックパートを締めくくりました。



■今後の意気込みを語りお披露目会が終了

「夏の暑さに負けないくらい熱い試合を」

最後に今後の意気込みを聞かれた田中選手は「毎年夏休みの期間にたくさんの子供たちやファンの方々に足を運んでいただけているので、夏の暑さに負けないくらい熱い試合をしたいです。皆さんの思い出に残る夏にしていただきたいなと思っていますので、頑張りたいです。」とコメントし、お披露目会は終了しました。





(C)Rakuten Eagles (C)Rakuten Eagles



<みんなで作ろう!レゴ ブロックウォールアート!開催概要>

イラストシートにあわせてレゴ ブロックを組み立てるとウォールアートの1パーツが完成。みんなで作ったパーツをあわせると大きなレゴ ブロックウォールアートが出来上がります。お子さまから大人まで気軽に楽しめるワークショップになっておりますので、野球観戦の前に、レゴ ブロックを組み立てるワクワクドキドキや小さなレゴ ブロックが集まってひとつの大きなウォールアートになる驚き、レゴ ブロックウォールアートの精巧さを感じてみてはいかがでしょうか。



ワークショップ期間:2023年7月25日(火)~8月6日(日)※試合開始3時間前から受付開始

お披露目期間 :2023年7月26日(水)~9月28日(木)(予定)

開催場所 :楽天モバイルパーク宮城 スタジアム正面広場 特設テント

対象モデル :東北楽天ゴールデンイーグルス

石井一久監督、田中将大選手、浅村栄斗選手、島内宏明選手

特設サイト :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202300355292.html

*小学生未満のお子さまは、保護者同伴のうえご参加ください。

*ワークショップおよびお披露目は、楽天モバイルパーク宮城での一軍公式戦開催日のみ実施します。

*完成したアートを、順次お披露目します。



完成イメージ





■恐竜も、東北ろっけん夏祭りも、レゴ ブロックで楽しめるワークショップも続々開催!



「夏スタ!~イーグルス真夏の大冒険~」期間中は、レゴ ブロックイベントを盛りだくさんに開催します。夏スタ!のテーマである恐竜にちなみ、高さ180cmを越える巨大恐竜を組み立てるワークショップ「恐竜ハプニング」を実施。



さらに、東北6県を代表する夏祭りを一堂に楽しめるワークショップも開催します。みんなで組み立てる青森ねぶた祭、秋田竿燈まつり、盛岡さんさ踊り、山形花笠まつり、仙台七夕まつり、福島わらじまつりをモデルとした6体の高さ2m、幅1m、約31,000ピース※2のレゴ ブロックモザイクアートからは、本物のお祭りさながらの迫力をお楽しみいただけます。

夏休みの思い出にレゴ ブロックを作って撮って、おもいっきり遊んでみてはいかがでしょうか。

*各イベントの開催日等の詳細は特設サイトをご確認ください。

特設サイト:https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202300355292.html

※2 レゴ ブロックモザイクアートごとに使用しているピース数は異なります。



東北ろっけんレゴ(R)ブロックモザイクアート 完成イメージ



左から青森ねぶた祭、秋田竿燈まつり、盛岡さんさ踊り、山形花笠まつり、仙台七夕まつり、福島わらじまつり



■「ボールパークを遊び場に!レゴ デー!」を7月30日(日)に開催



2023年7月30日(日)に楽天モバイルパーク宮城で開催される、東北楽天ゴールデンイーグルスvs埼玉西武ライオンズ戦において、「ボールパークを遊び場に!レゴ デー!」として協賛いたします。



レゴジャパン特別ブースでは、LINEでレゴジャパン公式アカウントを友だち登録いただいた方、先着3,000名様に、レゴ(R)ミニセットをプレゼントします。



さらに、レゴ(R)ブランドの着ぐるみとのグリーティングや3名様にレゴ(R)ブロックセットが当たる抽選会も実施します。レゴ(R)ブロックセットには、大人が楽しめ、バリエーション豊かなブーケを作成できる「レゴ(R)フラワーブーケ」や日常のさまざまな場面を舞台にリアルなロールプレイを体験できる「レゴ(R)フレンズ」、建物や乗り物をつなげてリアルな街づくりを楽しむことができる「レゴ(R)シティ」など、子どもから大人まで夢中になって遊べる製品を1つのセットにしてプレゼントいたします。

*詳細は東北楽天イーグルスの公式サイトをご確認ください。



■レゴグループについて





遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴ グループの使命です。レゴ ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びツールです。

レゴ グループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴ グループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。



レゴ公式オンラインストア :https://www.lego.com/ja-jp

レゴジャパン公式Twitter :https://twitter.com/LEGO_Group_JP

レゴジャパン公式Instagram:https://www.instagram.com/legojapan_official/

レゴジャパン公式Facebook :https://www.facebook.com/legojp/

レゴグループ公式YouTube :https://www.youtube.com/watch?v=lP5rocSCqiY



LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)2023 The LEGO Group.

(C)Rakuten Eagles



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/07-21:16)