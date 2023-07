[株式会社ギークピクチュアズ]

2023年8月26日(土)~9月10日(日) Rand表参道にて開催



株式会社ギークピクチュアズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小佐野 保) のイベント及び自社メディアの企画・プロデュース業務を行うユニット MEDIA PROMOTIONは、人気男性声優6人がブランドプロデュースを務める「TAKALAKA」初の路面POP UP SHOP「TAKALAKA MUSEUM」を、2023年8月26日(土)~9月10日(日)の期間限定でRand表参道イベントスペースにて開催することをお知らせいたします。









本イベントでは、江口拓也氏の「EGUMI」、小野賢章氏の 「NOIR.K」、代永翼氏の「Wingle」、木村良平氏の「tear R drop」、花江夏樹氏の「HanaH」、西山宏太朗氏の「犬光ランド」の全6ブランドが参加いたします。TAKALAKA MUSEUMという名前にちなみ本イベントのためのアートも作成。アートを使用した新作アパレル及びオリジナルグッズを販売いたします。各商品は本POP UP SHOPでの販売、公式サイトにて8月10日(木)より受注販売も行います。







ご来場には、日時指定の入場チケットが必要となります。チケットは本日7月7日(金) 18:00よりイープラスにて先行抽選発売いたします。



イベント・ラインナップ詳細等の追加情報は、TAKALAKA公式Twitter( https://twitter.com/TAKALAKA_MASAKA )にて順次発表予定です。ぜひフォローしてお待ちください。



なお、本催事は大阪への巡回を予定しております。

大阪では一部内容を変更した無料の開催となり、アパレルやオリジナルグッズのみ販売を予定しております。チケット特典やドリンク販売等はございません。

時期などを含めた詳細はおって発表いたします。



「TAKALAKA MUSEUM」開催のポイント





1. TAKALAKAに包まれた空間が楽しめる充実の展示スペース

新作アパレルを「見て・触れて・買える」だけでなく、今回のアパレルに使用されている江口拓也氏の描き下ろしスプレーアートの展示や、 アニメ「ペンぺとピンピ」#0の先行放映など、会場限定の催し物をご用意しております。



2. TAKALAKAコラボレーションドリンクの販売

会場内には、「TAKALAKA MUSEUM」の開催を記念してドリンクスタンドを設置いたします。各ブランドをイメージしたコラボレーションドリンクをテイクアウト販売でお楽しみください。



3. 入場特典「来場記念チケット」プレゼント

各ブランドのオリジナルデザインのチケットを全6種用意しております。声優たちの直筆メッセージ入りです。



※デザインと仕様は変更になる場合があります。

デザインとメッセージはお選びいただけません。



4. 会場限定の購入特典「TAKALAKA MUSEUM クジ」

会場でアパレルやグッズを10,000円(税抜)ご購入ごとに1回ご参加いただける「TAKALAKA MUSEUM クジ」を実施。ここでしか手に入らない限定ステッカーを始め、各ブランドのサイン入りイラストパネルが当たるダブルチャンス賞もご用意しております。



【参加ブランド】

江口拓也氏:「EGUMI」

小野賢章氏: 「NOIR.K」

代永翼氏:「Wingle」

木村良平氏:「tear R drop」

花江夏樹氏:「HanaH」

西山宏太朗氏:「犬光ランド」





イベント概要





イベント名:TAKALAKA MUSEUM

開催日時:2023年8月26日(土)~9月10日(日)11:00~20:00(最終入場19:00)

※最終日の最終入場時間は16:00までとなります。

会場:Rand表参道 イベントスペース

住所:東京都渋谷区神宮前4-24-3COURT C

明治神宮前駅(JR原宿駅) 5番出口より徒歩7分

表参道駅 A1出口から徒歩5分



EC受注

アパレル及び、各グッズは2023年8月10日(木)よりTAKALAKA 公式ショップ( https://www.takalaka.tokyo/ )にて受注予定です。商品はPOP UP SHOP終了後にお届け予定です。



商品ラインナップ

▼アパレルラインナップ

8月1日(火)公開予定です。



▼販売予定グッズランナップ

・ランダムアクリルキーホルダー

・ランダム缶バッジ

・アクリルフォトフレーム

・ステッカーパック

・ランダムアクリルヘアゴム

・額縁マグネット

他、ブランド別グッズなど



ラインナップ詳細等の追加情報に関しましては、TAKALAKA公式Twitterにて順次発表予定です。

※当日の状況によっては、品切れが発生する場合もございます。あらかじめご了承ください。

※商品には購入制限がございます。また、購入制限の数量は予告なく変更・解除を行う場合がございます。





入場チケット





購入ページ:https://eplus.jp/takalaka/

入場料:土日800円/平日600円(手数料別)

抽選先行販売:7月7日(金) 18:00~7月18日(火) 23:59まで

抽選日:7月20日(木)

抽選結果確認・入金期間:7月21日(金) 13:00~7月25日(火) 21:00まで

一般販売(先着):7月29日(土) 10:00~



※チケットはご予約日時のみ有効となります。

※転売目的でのご購入はお断りさせていただきます。

※集合時間(入場時間の10分前)に必ずお集まりください。それ以前のご来店・整列はご遠慮ください。

※イベントの内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。





TAKALAKAについて







人気声優とコラボプロジェクトを展開する「TAKALAKA」。

江口拓也「EGUMI」、小野賢章「NOIR.K」、代永翼「Wingle」、木村良平「tear R drop」、花江夏樹「HanaH」、西山宏太朗「犬光ランド」、アニメ「ペンぺとピンピ」を展開。



公式サイト:https://www.takalaka.tokyo/

Twitter:https://twitter.com/TAKALAKA_MASAKA

Youtube:https://www.youtube.com/c/TAKALAKAMASAKA

Instagram:https://www.instagram.com/takalaka_masaka/

TikTok: https://www.tiktok.com/@takalaka_masaka



-----------------------------------------------------------------------------------

[ 会社概要 ]

■株式会社ギークピクチュアズ

所在地:東京都渋谷区神宮前2-27-5

代表者:小佐野 保

設立:2007年2月5日

資本金:6,000万円

事業内容:TVCM・映画・ミュージックビデオなどマルチメディアにおける

映像コンテンツの企画・制作

キャラクターIPコンテンツ、WEBCOMICの開発・運用および

著作権の管理、企業サポート、クリエイターのマネージメント

アート制作・販売事業

イベント・セールスプロモーションの企画制作

グラフィック・アニメーション・CGIコンテンツなどの企画制作

デジタルメディアの企画・運営

音楽著作権の管理・利用の開発および楽譜の出版

ホームページ:https://geekpictures.co.jp/

-----------------------------------------------------------------------------------



【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ギークピクチュアズ 広報担当 pr@geekpictures.co.jp



