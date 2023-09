[システムサービス株式会社]

システムサービス株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:田村宗弘)は、映画『グランツーリスモ』のプライズ商品を2023年9月4週より順次4アイテム、アミューズメント施設にて展開いたします。





9月15日より全国の映画館で公開される映画『グランツーリスモ』は、ゲームのトッププレイヤーをプロレーサーに育成する「GTアカデミー」という前代未聞のプロジェクトに挑んだ男たちを描いた物語。







◆映画「グランツーリスモ」真空ステンレスタンブラー

【アミューズメント専用景品】





<商品詳細>

【商品名】: 映画「グランツーリスモ」真空ステンレスタンブラー

【種類】:全2種

【登場時期】:2023年9月4週より順次登場予定

【導入予定店舗】http://fans.co.jp/event/2309_gt_SS14593

※無くなり次第終了となります。





◆映画「グランツーリスモ」クッション

【アミューズメント専用景品】





<商品詳細>

【商品名】:映画「グランツーリスモ」クッション

【種類】:全2種

【登場時期】:2023年9月4週より順次登場予定

【導入予定店舗】http://fans.co.jp/event/2309_gt_SS14594

※無くなり次第終了となります。





◆映画「グランツーリスモ」ブランケット

【アミューズメント専用景品】





<商品詳細>

【商品名】:映画「グランツーリスモ」ブランケット

【種類】:全2種

【登場時期】:2023年10月4週より順次登場予定

【導入予定店舗】システムサービス公式(X/旧Twitter)にて後日ポスト予定

※無くなり次第終了となります。





◆映画「グランツーリスモ」ロングクッション

【アミューズメント専用景品】





<商品詳細>

【商品名】:映画「グランツーリスモ」ロングクッション

【種類】:全2種

【登場時期】:2023年10月4週より順次登場予定

【導入予定店舗】システムサービス公式(X/旧Twitter)にて後日ポスト予定

※無くなり次第終了となります。





■著作権表記

TM & (C) 2023 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.





■映画「グランツーリスモ」公式サイト

https://www.gt-movie.jp/



■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp/

■システムサービス公式(X/旧Twitter)

https://twitter.com/FANSCLUB_SS



※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。

あらかじめご了承ください。



