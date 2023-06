[TAKAMI HOLDINGS株式会社]

期間限定のOPEN記念イベントを開催



国内外のウエディング、MICEマネジメント、レストラン事業をはじめ、ホスピタリティを持って上質なライフスタイルを提案するTAKAMI GROUP(高見株式会社 本社:京都市下京区、代表 高見重光)の運営する、TAKAMI BRIDAL(タカミブライダル)は、2023年6月に、 VERA WANG HAUTE at TAKAMI BRIDAL NAGOYA(ヴェラ・ウォン・オート タカミブライダル名古屋店)をオープンいたしました。







VERA WANG HAUTEは、上質なファブリックや繊細なレイヤードによって創られる、息を呑むほど美しいドレスのデザインにより、ブライダルファッションの最高峰と称されています。デザイナーの独特な視点と洗練された才能から生み出されるディテールは繊細かつ大胆で、すべての女性の美しさと若々しさを引き出します。TAKAMI BRIDALでは京都、大阪に次いで、名古屋でもVERA WANG HAUTEのドレスのお取り扱いを開始いたします。



また、VERA WANG HAUTE at TAKAMI BRIDAL NAGOYAでは、オープンを記念し6月19日(月)~6月25日(日)の期間でOPENフェアを開催。ラインアップのお披露目に加え、この期間でしか出会うことのできないドレスもご用意いたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。



< VERA WANG HAUTE at TAKAMI BRIDAL NAGOYA 情報>

[名称]VERA WANG HAUTE at TAKAMI BRIDAL NAGOYA

(ヴェラ・ウォン・オート タカミブライダル名古屋店)

[所在地]〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-24-24 錦324ビル9F

[連絡先]tel. 052-228-0778



[Instagram]https://www.instagram.com/takamibridal_costume/

[公式HP]https://dress.takami-bridal.com/



