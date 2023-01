[レブコム]

株式会社RevComm(レブコム、本社:東京都渋谷区、代表取締役:會田武史)は、デロイトトーマツミック経済研究所株式会社(本社:東京都千代田区、代表:有賀 章)が発表した「ベンチャー企業の躍進によってレッドオーシャン化が進む 対話型AIソリューションの市場動向 2022年度版*」において、対話型AIソリューション市場におけるクラウドライセンス2021年度シェアNo.1を獲得しました。







*デロイトトーマツミック経済研究所株式会社「ベンチャー企業の躍進によってレッドオーシャン化が進む 対話型AIソリューションの市場動向 2022年度版」

https://mic-r.co.jp/mr/02520/



レブコムは、2018年10月に音声解析AI電話「MiiTel」の提供を開始しました。コロナ禍によりテレワークが急速に広がり、お客様との音声コミュニケーションはオフィスの固定電話ではなく、在宅勤務のIP電話やスマートフォンから、という光景も当たり前になりました。レブコムは今後も、「MiiTel」や「MiiTel for Zoom」の提供を通じ、電話営業やコンタクトセンターにおける生産性向上に貢献するのみならず、テレワークの推進により働き方改革にも貢献していきます。





調査概要



ICT/デジタル分野中心の市場調査機関として33年の実績のあるデロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社は、市場調査レポート「ベンチャー企業の躍進によってレッドオーシャン化が進む対話型AIソリューションの市場動向 2022年度版」を発刊しました。同レポートは、音声認識処理、自然言語処理別に対話型AIソリューションの市場動向を考察しています。調査ベンダー計29社の実績を積み上げ、その他ベンダーを推定し、市場規模・動向を集計・分析。上位ベンダーのシェア動向を分析。さらに、2026年度迄の中期予測も行っています。





株式会社RevComm 会社概要



「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

音声解析AI電話「MiiTel」は、インサイドセールス市場を中心に、営業やコールセンター業務におけるトークの可視化とセルフコーチング、テレワーク体制構築にご活用いただいています。また、オンライン商談ツール「MiiTel for Zoom」は、複数人でのオンライン商談の解析や振り返りが可能となり、営業の成約率を飛躍させます。

これまで、Google for Startups Acceleratorの採択をはじめ、B-Dash CampやTechCrunchによる様々な大会で優勝、入賞しているほか、Forbes JAPAN「日本の起業家ランキング TOP20」、週刊東洋経済「すごいベンチャー100」にも選出されています。

・企業名 :株式会社RevComm

・所在地 : 150-0002東京都渋谷区渋谷1-3-9 ヒューリック渋谷一丁目ビル7階

・代表者 : 會田 武史

・事業内容 :AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発

・企業サイト:https://www.revcomm.co.jp/



