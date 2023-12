[株式会社TBWA HAKUHODO]



株式会社TBWA HAKUHODO(本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO:今井明彦、以下TBWA HAKUHODO)は、アジア最大の広告専門誌『Campaign Asia-Pacific』が毎年主催するアワード「Japan/Korea Agency of the Year 2023」において、部門最高賞「クリエイティブ・エージェンシー・オブ・ザ・イヤー(Creative Agency of the Year)」で金賞を受賞する快挙を成し遂げました。この部門は、クリエイティブ、広告に特化した最高のクリエイティブエージェンシーを表彰する賞で、今年30周年を迎える当アワードにてTBWA HAKUHODOは今回で11回目の受賞となります。



さらに、「クリエイティブ・エージェンシー・オブ・ザ・イヤー」金賞に加え、当社役員がその優れたリーダーシップを高く評価され、「エージェンシー・ヘッド・オブ・ザ・イヤー(Agency Head of the Year)」に今井明彦、「クリエイティブ・リーダー・オブ・ザ・イヤー(Creative Leader of the Year)」に細田高広がそれぞれ受賞しました。



また、TBWA HAKUHODO のクリエイティブ・広告における実績を評価され、「ベスト・カルチャー・オブ・ザ・イヤー(Best Culture of the Year)」、「タレント・ディベロップメント・プログラム・オブ・ザ・イヤー(Talent Development Program of the Year)」において金賞、「ブランド・エクスペリエンス・エージェンシー・オブ・ザ・イヤー(Brand Experience Agency of the Year)」、「ソーシャルメディア・エージェンシー・オブ・ザ・イヤー(Social Media Agency of the Year)」の銀賞など、エージェンシーカテゴリーの5部門において受賞、個人カテゴリーの6部門で受賞し、合計11賞の受賞となりました。

受賞一覧は以下の通りです。



<エージェンシー部門 (Japan/Korea)>

Japan Creative Agency of the Year:金賞 (TBWA HAKUHODO)

Japan/Korea Best Culture of the Year:金賞 (TBWA HAKUHODO)

Japan/Korea Talent Development Program of the Year:金賞 (TBWA HAKUHODO)

Japan/Korea Brand Experience Agency of the Year:銀賞 (TBWA HAKUHODO)

Japan/Korea Social Media Agency of the Year:銀賞 (TBWA HAKUHODO 65dB TOKYO)



<個人部門 (Japan/Korea)>

Japan/Korea Agency Head of the Year:今井 明彦 (代表取締役社長兼CEO)

Japan/Korea Creative Leader of the Year:細田 高広 (Chief Creative Officer)

Japan/Korea Channel/Engagement Planner of the Year:木村 賢吾 (Channel Engagement Planner Supervisor)

Japan/Korea Young Achiever of the Year:足立 紗希 (Brand Strategist, 65db)

Japan/Korea Young Creative of the Year:宇佐美 雅俊 (Creative Director)

Japan/Korea Account Person of the Year;橋本 優 (Account Supervisor)



■TBWA HAKUHODO(TBWA博報堂)について

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWAがグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)︎」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。「DISRUPTION(R)︎」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいヴィジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。https://www.tbwahakuhodo.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/03-14:40)