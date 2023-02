[株式会社ネクイノ]

「生理に伴う症状からみる女性の健康課題とその解決方法について」



オンライン・ピル処方サービス「スマルナ(※1)」を運営する株式会社ネクイノ(大阪市北区、代表:石井健一)は、丸井グループ向けに、無料オンラインセミナー「生理に伴う症状からみる女性の健康課題とその解決方法について」を2023年2月28日(火)12時20分より開催します。

本セミナーでは、女性のライフサイクルと女性ホルモンの関わりについて解説し、「女性特有の健康課題と様々なデータ」「生理」「低用量ピル」をテーマに、ライフステージごとに起こりやすい症状やその解決方法などについて、スマルナ助産師がお話します。







女性には、月経や妊娠、出産、更年期、婦人科系疾患といった多岐に渡る特有の健康課題があり、症状やその重さには個人差があります。誰にも相談ができず、我慢をすることが当たり前となり、しかたないことだと諦めてしまっている方もいるのではないでしょうか。また、理解をすることに難しさを感じる方もいるのではないでしょうか。

「知る」ことは課題を解決するための第一歩。ライフステージごとに女性の身体に起こる症状とはどのようなものなのか、対処法としてはどのようなことがあるのか、データや医療情報などを用いて解説します。性別・年齢にかかわらず、女性の健康課題に関心がある方、悩んでいる方など、どなたでもご参加いただけます。



■「生理に伴う症状からみる女性の健康課題とその解決方法について」 開催概要

開催日時:2023年2月28日(火)12時20分~13時20分

開催方法:オンライン(zoom)

参加対象:丸井グループおよびテナント従業員

定員:100名 ※定員になり次第受付終了

参加費用:無料

お申し込みURL:https://forms.gle/QmwTYd3xyWG6Xy3d6



※定員に達し次第、お申込終了とさせていただきます。

※メディア関係者の方のご参加も可能です。取材については別途ご相談ください。



■講師プロフィール





株式会社ネクイノ 下青木 彩(しもあおき あや)

看護師、助産師、思春期保健相談士



2歳と4歳の子どもを持つ二児の母。高校生の時に、友人が妊娠・出産を行ったことをきっかけに、妊娠や出産で悩む人が、一人でも救われるような関わりが出来る、専門的な知識を持った人になりたいという想いから、助産師を目指す。

大学病院、総合病院の産婦人科病棟でお産の現場を経験し、現場での助産師という仕事を天職のように感じる一方で、元々助産師を目指すきっかけとなった、妊娠や避妊、生理に悩まれる方の悩みに寄り添い、一緒に解決できる方法を考えることができる専門職であり続けることの大切さを再認識する。2021年7月に株式会社ネクイノに入社、スマルナ医療相談室を担当し、現在は女性の健康に関する正しい知識の啓蒙活動を行う。



■(※1)「スマルナ」について





2018年6月にリリースされた、オンライン診察でピルを処方するアプリ。生理や避妊で悩む方と医師をオンライン上で直接つなぎ、ピルをお届けするほか、助産師や薬剤師が相談を受け付ける、スマルナ医療相談室を運営。現在、10代~30代の方々を中心にご利用いただいており、アプリのダウンロード数は累計100万件を突破。(2023年1月時点)

心理的・物理的なハードルから医療やピルへ十分にアクセスできない方々に“医療を身近に” 感じていただき、信頼できる正しい情報をわかりやすくお届けいたします。また、スマルナを介して“パーソナルな医療体験” を提供することで、ユーザーの皆様のQOLを向上させる新しい医療体験を実現します。

スマルナ公式サイト:https://smaluna.com/



■法人向け健康支援プログラム「スマルナ for Biz」

PMSや月経で悩む女性社員に対し、オンライン・ピル処方サービス「スマルナ」にて処方されたピル代金を会社負担でご利用いただけるサービスです。月額無料で導入ができ、医師の診察に加え、スマルナに連携する助産師や薬剤師がオンラインで医療相談も受け付けます。

スマルナ for Bizでは、医師によるオンライン診察/処方や、薬剤師や助産師による無料オンライン医療相談窓口を提供するほか、健康管理に関する啓蒙コンテンツを提供します。

※また、各企業さまのご要望に応じ、社内セミナー・勉強会等の実施・フィードバックも可能です。詳細は担当までお問合せくださいませ。

サービス提供内容や料金に関する詳細は、下記よりご確認いただけます。

スマルナ for Bizサービスサイト:https://smaluna.biz/



■株式会社ネクイノ 会社概要

医師や薬剤師、弁護士など、医療及び関連法規分野に知見を持つ人材が集まり、2016年6月に創業。ICTを活用したオンライン診察をはじめ、健康管理支援、未病対策など、一人ひとりのライフスタイルや健康状態に合わせて選択活用できる医療環境を生み出している。「世界中の医療空間と体験をRe▷designする」メディカルコミュニケーションカンパニーを掲げ、テクノロジーと対話の力で世の中の視点を上げ、イノベーションの社会実装を推進。2018年6月、婦人科領域に特化したオンライン診察プラットフォーム「スマルナ」をリリース。2020年12月よりマイナンバーカードと健康保険証をリンクさせるセキュアな個人認証システム「メディコネクト」の提供を開始。



会社名:株式会社ネクイノ(英表記:Next Innovation Inc.)

代表取締役:石井 健一

所在地:〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目13番22号 御堂筋フロンティア WeWork

URL:https://nextinnovation-inc.co.jp/

設立:2016年6月3日



