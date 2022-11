[ワントゥーテン]

XRやAI等の先端技術で社会課題の解決に取り組む株式会社ワントゥーテン(本社:京都府、代表:澤邊芳明)は、パラスポーツエンターテインメント『CYBER BOCCIA S (サイバーボッチャ エス)』が、社会医療法人 博愛会(北海道帯広市、理事長:細川吉博)の「介護老人保健施設あかしや」に設置されたことをお知らせいたします。









社会医療法人博愛会 介護老人保健施設あかしやさまコメント

『「社会医療法人博愛会」は、北海道帯広を拠点に「開西病院」「介護老人保健施設あかしや」「介護老人保健施設ヴィラかいせい」「特定施設入居者介護ことの葉おとふけ」などの施設を運営する社会医療法人です。専門の知識と技術を持った各施設のスタッフが連携し、安心で良質な医療・介護のサービスに努めている法人です。

今回、「介護老人保健施設あかしや」は、老若男女や障がいの有無を問わず、簡単にパラスポーツを体験できるCYBER BOCCIA SをTV報道で知り、要支援や要介護認定を受けている利用者様に楽しんでいただけるものと思い、導入致しました。導入時には、コロナ禍でなければ地域住民の方々にも施設を開放し、パラスポーツを通して、引きこもり予防や健康増進、世代間交流にも貢献できるものと考えている旨を担当者様と共有しました。導入された今では、毎日楽しそうにプレイをされている利用者様の様子を見ることが出来ており、この地域の中で幅広い活用の仕方があるものと実感をしております。

東京オリンピック・パラリンピックで障がいのある方たちの生活や取組みに対して報道されましたが、どうしても期間限定の報道のため、「興味のある人が見ている」域を脱していないと感じています。今回の当法人の取組みで、地域の方々にCYBER BOCCIA Sを知っていただくところから始め、特別な支援ではなく、真剣勝負の競技として対戦したり観戦できるようになればと思っています。』



ワントゥーテンは、『CYBER BOCCIA S』を多くの方々にご体験いただくことで、インクルーシブな社会の実現へ繋がっていくことを目指しています。



■『CYBER BOCCIA S』その他設置先

・東京タワーフットタウン内、日本最大規模のesportsパーク「RED°TOKYO TOWER」





・東京・池袋のコミュニティスペース「gather」





・福島県大熊町にあるコミュニティや地域イベントの活動拠点「KUMA・PRE」





・オングリットホールディングス福岡本社





■『CYBER BOCCIA(サイバーボッチャ)』について

「CYBER SPORTS(サイバースポーツ)」※(2017年~)プロジェクトのひとつで、パラリンピックの正式種目でもある「ボッチャ」を誰もが気軽に楽しめるよう、ルールはそのままにテクノロジーを使って拡張しエンターテインメント性を高めたコンテンツ。センシング技術でボールの位置を自動計測し、リアルタイムで状況を判断します。

またダイナミックな映像表現により、対戦の様子や盛り上がりの瞬間を直感的に理解できます。

2019年には、清水建設株式会社の協賛のもと、進化版の『CYBER BOCCIA S』を発表。

モニタやスクリーンを通して観戦できるよう進化し、競技者のみならず観戦者も一緒に楽しめるようになりました。また日本語・英語・中国語 3 ケ国語によるナビゲーションシステム「マルチリンガルナビ」も搭載。言語を選択する画面から、音声案内を任意の言語に変更できます。





※「CYBER SPORTS(サイバースポーツ)」とは

多くの方にパラスポーツの競技性、選手の熱量、高度な身体能力など、様々な魅力を伝えたいという思いからはじめたプロジェクトで、第一弾として2017年に発表したのは、車いすマラソンやレースの魅力を伝える、VRエンターテイメント『CYBER WHEEL X(サイバーウィル エックス)』。



「CYBER SPORTS」を体験していただくことで、パラスポーツへの認識を「障がい者の競技」から「見に行きたい、エキサイティングなスポーツ」に変えることを目指しています。

URL: https://cyber.1-10.com/



【CYBER BOCCIA S、CYBER WHEEL Xの導入・レンタル等についてのお問い合わせ先】

ワントゥーテン / E-Mail:contact-cyber@1-10.com



■ワントゥーテン/1→10,Inc.について

人間の永遠の課題に挑み、創造力で人類の可能性をひらく、近未来クリエイティブカンパニー。京都市下京区に本社をかまえ、最先端のAI技術を駆使したサービス開発やプロジェクションマッピング・XRを活用した数々のプロジェクトを日本国内及び世界各国で展開する。

日本の伝統に創造性とテクノロジーを掛け合わせ日本をアップデートする「ジャパネスクプロジェクト」、パラスポーツとテクノロジーを組み合わせたスポーツエンタテインメント「CYBER SPORTSプロジェクト」など、先端テクノロジーによる社会課題解決をテーマに世界中の人々の知的好奇心をかき立て続ける。

【代表的なプロジェクト】

「ドバイ万博日本館」デジタルシフト施策の企画・製作、体験型商業施設「羽田出島|DEJIMA by 1→10」、知育エンターテインメント施設「ENNICHI by 1→10」、夜の旧芝離宮恩賜庭園や二条城でのライトアップイベント「YAKAI by 1→10」、市川海老蔵「歌舞伎座百三十年 七月大歌舞伎 夜の部 『通し狂言 源氏物語』」でのイマーシブ(没入型)プロジェクション、サイバーパラスポーツ「CYBER BOCCIA(サイバーボッチャ)S」・「CYBER WHEEL(サイバーウィル)X」、価値ある日本文化のつくり手を応援するファンコミュニティコマース「ENU(エヌ)」など。

URL:https://www.1-10.com/



