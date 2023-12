[カルチャヴィル合同会社]

イギリスを代表するデュオの40周年を記念して、彼らの史上初のベスト・ヒット・ツアーを収録したライブ映画が、日本の映画館で1/31(水) 2/4(日) 2日限定で上映することが決定しました。



『ペット・ショップ・ボーイズ・ドリームワールド: THE GREATEST HITS LIVE AT THE ROYAL ARENA COPENHAGEN』が2024/1/31(水)と2/4(日)に世界中の映画館で同時公開されます。先月29日に世界配給を担当するトラファルガー・リリーシング社が発表したこの世界規模のイベントに、日本も参加が決まりました。2日限りの貴重なイベントでは、ペット・ショップ・ボーイズの話題のツアー『DREAMWORLD』を、2023/7/7にコペンハーゲンのロイヤル・アリーナにて撮影した映像作品を映画館の大スクリーンで堪能できます。









ペット・ショップ・ボーイズのボーカルのニール・テナントとキーボードのクリス・ロウは、1984年のファースト・シングル以来リリースしてきたヒット曲の数々から名曲を選び、満席のアリーナの観客を前に爽快なパフォーマンスを繰り広げました。このツアーでは、「ウエスト・エンド・ガールズ」、「サバービア」、「オポチュニティーズ(レッツ・メイク・ロッツ・オブ・マネー)」、「Left to my own devices」、「レント」、「ドミノ・ダンシング」、「恋はすばやく」、「オールウェイズ・オン・マイ・マインド」、「とどかぬ想い」、「哀しみの天使」などが披露され、その模様は、音楽作品で有名なデイヴィッド・バーナードが監督を務めて14台のカメラによるハイクオリティな撮影で納められました。本作の劇場公開では没入感のある体験を世界の人が体験できるでしょう。デヴィッド・バーナードはこれまで、『エリック・クラプトン アクロス24ナイツ』や『エリック・クラプトン/ロックダウン・セッションズ』の監督を務めてきて、ライブ映像の監督として確かな力量がある監督です。

どの曲も聞いたことがあるペット・ショップ・ボーイズのキャリアで音楽史に刻まれてきたヒット曲を、この機会に映画館でお楽しみください。



【本編からのクリップ映像はこちら】





******************** 海外レビュー **********************

★★★★★

ペット・ショップ・ボーイズのヒット曲満載のツアーは

郷愁を味わえると同時に洗練されている

完璧なセットリストだ

(The Telegraph)





★★★★★

“DREAMWORLD”は夢以上の体験だった

よりリアルで、より一貫性があり、そして記憶に残る

輝かしい時間だ

(Mail on Sunday)





★★★★★

カラフルで大胆

ヒット曲満載でとんでもなく楽しい

(Evening Standard)





★★★★★

何十年にもわたり

より高い基準でポップを演奏してきた彼らの

2時間にわたる歓喜の祭典

(NME)





シンガーのニール・テナントとシンセサイザーのクリス・ロウは、最高のポップ・ショーマンだ。素晴らしい!"

(The Guardian)

******************************************



上映日:2024/1/31(水)&2/4(日) の2日限定上映

公開劇場:

北海道)TOHOシネマズ すすきの

宮城)TOHOシネマズ 仙台

東京)

TOHOシネマズ 日比谷

TOHOシネマズ 新宿

TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

TOHOシネマズ 日本橋(※1/31(水)~2/8(木)まで特別上映)

TOHOシネマズ 池袋

TOHOシネマズ 立川立飛

吉祥寺オデヲン

栃木)TOHOシネマズ 宇都宮

埼玉)TOHOシネマズ ららぽーと富士見

千葉)

TOHOシネマズ 流山おおたかの森

TOHOシネマズ 八千代緑が丘

神奈川)

TOHOシネマズ ららぽーと横浜

TOHOシネマズ 川崎

静岡)TOHOシネマズ ららぽーと磐田

愛知)TOHOシネマズ 赤池

大阪)

TOHOシネマズ 梅田(※1/31(水)~2/8(木)まで特別上映)

TOHOシネマズ なんば

TOHOシネマズ ららぽーと門真

兵庫)TOHOシネマズ 西宮OS

京都)TOHOシネマズ 二条

岡山)TOHOシネマズ 岡南

福岡)TOHOシネマズ ららぽーと福岡





【映画作品概要】

作品名: PET SHOP BOYS DREAMWORLD: THE GREATEST HITS LIVE AT THE ROYAL ARENA COPENHAGEN

上映日: 1/31(水), 2/4(日) *東京と大阪は1/31(水)~2/8(木)まで続映

本編尺: 約115分

Format: 2K DCP

Sound: 5.1

収録: 2023 /7/7、ロイヤル・アリーナ(コペンハーゲン)

監督:デヴィッド・バーナード

出演:ペット・ショップ・ボーイズ

製作年:2023年

製作国:アメリカ

制作会社:White Light Film Productions.

コピーライト:(C)️ 2024 Pet Shop Boys Partnership Limited

公開表記:1/31(水)、2/4(日) TOHOシネマズ 日本橋ほか公開

鑑賞料:2500円一律

チケット販売スケジュール:上映日の2日前から劇場HPにて販売開始

*劇場によりスケジュールが異なる場合があります。詳しくはご鑑賞劇場へお問い合わせください

公開作HP: https://www.culture-ville.jp/psb

海外オリジナルHP:https://psbdreamworldlivefilm.com





【ペット・ショップ・ボーイズ プロフィール】

ペット・ショップ・ボーイズは、英国音楽史上最も成功したデュオであり、世界中で5,000万枚以上のレコードを売り上げ、アイヴァー・ノヴェロ賞(英国音楽への顕著な貢献を讃える賞)とブリット賞(音楽への顕著な貢献を讃える賞)の両方を受賞している。デレク・ジャーマン、サム・テイラー=ジョンソン、ザハ・ハディド、エス・デヴリンら演出家やデザイナーとのコラボレーションによる画期的なステージ・ショーは、ポップ・ミュージックが舞台でどのように演じられるかを再定義した。





【ペット・ショップ・ボーイズ 最新リリース情報】

時代の「音」を作るポップスの錬金術師、ペット・ショップ・ボーイズの全シングル曲をまとめ上げた究極のコンプリート・シングル・コレクション『スマッシュ~ザ・シングルズ 1985-2020』がデジタル配信中!





『スマッシュ~ザ・シングルズ 1985-2020』:

https://warnermusicjapan.lnk.to/PSB_smashPu



アーティストページ(ワーナーミュージック)

https://wmg.jp/pet-shop-boys/discography/27832/





