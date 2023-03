[シーホース三河]



3月18日(土)にららぽーと愛知東郷にて開催されるパブリックビューイングイベントの詳細が決定!

ゲストには芸能界随一のバスケ好きで知られる麒麟・田村裕さんとキャッチネットワークBoost up シーホースMCの中川大輔さんが出演決定!

またパブリックビューイング後にはシーホース三河の観戦チケットや選手サイン入りグッズが当たるプレゼント抽選会を実施します。

ぜひ一緒に北海道で戦う選手たちに青援を送りましょう!







パブリックビューイングのご観覧は事前応募(抽選制/全席指定席)となりますので、参加をご希望の方は以下詳細、注意事項を必ずご確認の上、お申込みくださいますようお願いいたします。

エリア外からのご観覧も可能ですが、スクリーンが見えない(見えにくい)場合もございます。あらかじめご了承ください。また、混雑状況によりエリア外での観戦を規制させていただく場合もございますのであらかじめご了承ください。

プレゼント抽選会はパブリックビューイング観覧の当落に関わらずどなたでもご参加いただけます。



日時





2023年3月18日(土)16:00~18:30頃

※試合終了時間によって変わります。





会場



ららぽーと愛知東郷 2Fフードコート





参加費



無料





ゲストMC



中川大輔さん

ZIP-FMナビゲーター/キャッチネットワークBoost up シーホースMC









ゲスト:麒麟 田村裕さん













タイムスケジュール



15:00~ 観覧エリア入場開始

16:00~ パブリックビューイングイベント開始

16:05~ vs.レバンガ北海道 TIP OFF

ハーフタイム 休憩

試合終了後 記念撮影、プレゼント抽選会



※スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。



観覧事前申込み(抽選制)について



受付期間

~3月9日(木) 23:59まで



当選発表日

3月10日(金) 18:00頃(予定)



※当選者のみメールで配信いたします。



当選者数(観覧座席数)

約100席



お申込み枚数

代表者含む4名まで



未就学児の方は保護者様の膝上観戦の場合に限りお申込みは必要ありません。座席が必要な場合はお申込みください。



観覧事前申込みに関する注意事項



・参加ご希望の方はどなたでもお申込みいただけます。

・お申込みは1回までとなります。

・複数のお申し込みやその他不正を確認した場合は、自動的に落選とさせていただきます。

・観戦エリアレイアウトの都合上、代表者を含む4名までとさせていただきます。

・イベント日当日に空席が出た場合でも追加の受付は行いません。

・当選後のキャンセルはお受けできません。

・抽選の応募状況や抽選結果に関するお問合せにつきましてはお答えしかねますのでご了承ください。





パブリックビューイングご参加に関する注意事項



・フードコートのみご利用のお客様もいらっしゃいますので、ハリセン等の鳴り物の使用・声出し応援はご遠慮く

ださい。

・観覧席での立ち上がってのご観覧は、後ろの座席のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。

・エリア内の座席はすべて指定席となります。当選メールにてご案内する指定されたお座席にご着席ください。

※お席の選択はできません。

・テーブル席のため、他のお客様と相席になる場合もございます。あらかじめご了承ください。

・再入場及び途中入退場可能です。

・出演者、関係者への差し入れ及び接触はご遠慮ください。また、出演者を引き止めての撮影やサイン、出待ち、

入り待ち行為は固くご遠慮いただきます。

・試合が中止となった場合、パブリックビューイングも中止とさせていただきます。

・弊社スタッフ、ららぽーと愛知東郷スタッフにより、イベント中の写真、動画を撮影いたします。

・撮影した写真、動画はシーホース三河公式SNSなどで使用する場合がございますので、ご了承ください。





プレゼント抽選会賞品





特別賞 1名さま

#19 西田優大選手 サインボール 1名さま

選手サイン色紙(5選手各1枚ずつ) 5名さま

5月7日(日)三遠戦ペア観戦チケット 3組6名さま





プレゼント抽選会参加について





15:00~パブリックビューイング終了後まで抽選券の配布をいたします。

ご来館当日のららぽーと愛知東郷フードコートでの500円(税込・合算不可)以上のお買い上げレシートと三井ショッピングパークポイントメンバーズページ登録画面をご提示で抽選券1枚お渡しします。※お1人さま1枚限り

プレゼント抽選会はパブリックビューイング観覧の当落に関わらずどなたでもご参加いただけます。



