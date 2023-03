[株式会社平和堂]

株式会社平和堂(滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員:平松正嗣、以下「平和堂」)は、3月16日(木)にコスメ&バラエティストア「CoCoRo Plusアスピア明石店」を、「アスピア明石」内(1階)にテナントとして出店いたします。





2023年3月2日





<「CoCoRo Plus」売場イメージ図>



「CoCoRo Plus」は、2009年10月にSC「ビバシティ平和堂」(滋賀県彦根市)内でショップ型売り場としてオープンしました。国内外の有名メイクブランドを始め、スキンケアやヘアケア、フレグランスなどのコスメ商品や、生活を便利にするライフスタイル雑貨をタイムリーに展開することで、美や健康に関心が高くトレンドに敏感な20~30歳代のお客様を主ターゲットにした人気のショップです。現在は、平和堂SC内に22舗、エールSC内に1店舗、他社SC内に6店舗の合計29店舗まで拡大しており、今回のアスピア明石店で30店舗目となります。



【アスピア明石店の特徴】

実力派コスメや話題のアイテムを取り揃え、トレンドにあったコスメが充実しました。豊富な商品知識を持つスタッフが、お客様お一人おひとりのお悩みやなりたい姿にあわせて商品をご紹介します。



■SNS“バズり”メイクブランド

若い女性に人気の「CAN MAKE」、上質で機能的な使用感が支持されている「excel」など、SNSで人気のプチプラコスメを揃えました。20代をターゲットにした人気コスメブランド「エテュセ」 は、CoCoRo Plus 社外SC店舗で初めての取り扱い。



■ボディメイク

スキンケアやコスメで美しさを磨くだけでなく、身体の中から美しさを創り出す「ビューティーフーズ」や日々の生活に取り入れやすい「トレーニングツール」を取り揃えました。#宅トレ #睡眠改善 #インナービューティー といった健康や美容・ダイエットへ関心・感度の高い、新たなユーザーを取り込みます。



■ジェンダーレス

性別や肌質を問わずユニセックスに使用するコスメ=「カップルコスメ」 をコンセプトにスキンケア、メイク用品をご提案します。シェアできるコスメだけでなく、ジェンダーレスコスメブランドも取り扱いします。



■produce by CoCoRo Plus



初のオリジナルブランド 「produce by CoCoRo Plus」から、人気ヘアケアブランド「ハホニコ」のマイクロヘアタオルとコラボ商品を発売。たくさんの方の心にプラス、 皆様の生活シーンをキラキラ輝かせる商品を訴求します。



【「CoCoRo Plus」について】

☆ショップ名の由来☆

ショップ名には、日本語の「心」より、また、フランス語のcolombe(白い鳩)+英語のcorolla(花)を組み合わせ、心を込めて、美しさの源を届けたい。美しい花(人)をプロデュースするという意味を込めています。



☆品揃えのコンセプト☆

「実力派コスメと遊び心溢れる雑貨が勢ぞろい!ちょっと時間があったら、CoCoRo Plusで宝探ししてみよう!!」をコンセプトに、何か新しいもの、ワクワクするものがあると期待をもっていただける空間づくりを追求し続けます。



☆取り扱いブランド一例☆(50音順)

メイク・・・・・・エクセル、オンリーミネラル、キャンメイク、WHOMEE、セザンヌ、リンメル、レブロン、Kiss、CLIO rom&nd、エテュセ、ETVOS

スキンケア・・アスタリフト、オバジ、ドクターシーラボ、パーフェクトワン、N organic、DUO、VT cosmetics、ラロッシュポゼ、FANCAL

ヘアケア・・・・YOLU、&ハニー、ミジャンセン、ミルボン、CLAYGE、

ネイルケア・・HOMEI、Sally Hansen、デュカート、DUP、Pa



【「CoCoRo Plus アスピア明石店」概要】

今回のように自社直営売場やショップ型売場が、自社運営以外のSCや専門店ビル等へ専門店としてテナント出店するケースは、「ららぽーと堺店」(大阪府堺市、2022年オープン)に続き、平和堂として7店舗目です。



【社外SC初出店 「kids festアスピア明石店」がオープン!】





4月14日(金)、アスピア明石のグランドオープンにあわせて、社外SC初出店となる「kids fest」をオープンします。「kids fest」は、小さなお子様向けの遊び場を併設し、子供用品、おもちゃ、ゲーム、学童用品、子供衣料などのお子様関連商品の豊富な品揃えが人気のショップで、現在は、平和堂SC内に14店舗を展開しています。今回初めて自社運営以外のSCの店舗として出店するにあたり、ショップ名を「kids forest(キッズフォレスト)から「kids fest(キッズフェスト)」と改めて、デビューいたします。



【注意事項】

・当リリースに記載されている内容は、全てニュースリリース時点での情報に基づきます。

・当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場合があります。

・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。



以上



