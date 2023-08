[株式会社GAMEPLEX]

ブロックチェーン技術が生み出す新たな経済システム体験に、参加者からの高評価を獲得!



株式会社NPIXEL(共同代表Bae Bonggun、Jung Hyunho)は7月20日、Web3.0基盤のPC MMORPG「Gran Saga: Unlimited」において、全世界の利用者8000名を対象に実施した2次コミュニティテストを盛況裏に終えました。

2次コミュニティテストでは開発者が自ら参加し、「開発者 × ユーザー」のリアルタイムコミュニケーションを通した特別な体験をはじめ、100人のグローバルインフルエンサーによる「アイドル&ファン」コンテンツを提供するなど、イベントを通して新たなゲーム体験の可能性を示しました。









「Gran Saga: Unlimited」の、より一層進歩した経済システムを体験!





世界中の8,000人を超えるグローバルユーザーを対象としたこのテストは、「Gran Saga: Unlimited」の正式リリースに先立ち、ユーザーと共にプレイ環境を改善し、コミュニティコンテンツを強化するために行われました。 このテストを通じて、ユーザーは新しいダンジョンや最大16人で同時参加可能なレイドコンテンツ、PVPフィールド「カオスフィールド」、「クラン」システムなど、多彩なコンテンツを体験しました。





▲Gran Saga: Unlimited 2nd Community Test Rewind



特に、事前にSBT(Soul Bound Token)を受け取ったグローバルインフルエンサー100人が「アイドル」として参加し、「ファンダム」と一緒にさまざまなコンテンツを作り上げる「アイドル&ファン」システムが大きな反響を呼びました。



▲「アイドル&ファン」システムの機能で体を巨大化させ、ファンダムと楽しい時間を過ごすアイドル。





開発者たちもテストに参加し、ユーザーと一緒にダンジョン攻略やコミュニティ活動に参加。

これにより、リアルタイムでユーザーとコミュニケーションを取りながら、「ユーザーと一緒に作り上げるゲーム」を実現しました。



▲開発者と共に、レイドコンテンツをプレイ!





また、今回のコミュニティテストで参加者は「Gran Saga: Unlimited」の主要な特徴の一つである「プルーフ オブ プレイ(Proof of Play)」技術を通じた独自の経済エコシステムを体験しました。

この技術は、ゲーム内の主要アイテムと通貨をブロックチェーンに記録し、アイテム入手のランダム性の結果を透明に公開することを意味します。これにより、ゲーム内の需要に応じて重要アイテムの入手難易度が決定され、ユーザーはアイテムの供給量、供給時点、所有者、ランダム確率などをリアルタイムで検索/確認できます。





▲「プルーフ オブ プレイ(Proof of Play)」技術によりアイテム獲得日と所有者確認が可能に。





▲「Gran Saga: Unlimited」の核心となるアイテム「テセラクト」と「キーストーン」



テストに参加したユーザーの一人は「このテストに参加することで、久しぶりに正統派MMORPGの本来の楽しさを感じることができました」と語り、「開発者たちとゲーム内で一緒にパーティを組み、さまざまなイベントを楽しむ特別な体験でした」と述べています。



NPIXELは「ユーザーと共に作り上げるゲーム」を実現するために、2次コミュニティテストを通じて頂いたユーザーの皆様からのフィードバックや意見を積極的に検討し、正式サービス開始までに「Gran Saga: Unlimited」の完成度をさらに向上させてまいります。また、NPIXELは、Web3.0ベースのゲームエコシステム「METAPIXEL(メタピクセル)」を通じて「Gran Saga: Unlimited」の配信を予定しており、「METAPIXEL(メタピクセル)」は Layer-1 ブロックチェーンネットワークである「アプトス(Aptos)」を基盤に構築される予定です。

なお、NPIXELは昨年11月に「アプトス」と初のゲーム部門のパートナーシップを結んでいます。



「Gran Saga: Unlimited」の正式サービス開始まで、楽しみにお待ちください!





「Gran Saga: Unlimited」とは





「Gran Saga: Unlimited」は、2021年にアジア市場で累計420万ダウンロードを突破したシネマティックオンラインRPG「グランサガ(Gran Saga)」をベースに開発中の、Web3.0を基盤としたPC MMORPGです。プレイヤーは様々な役割のクラスを成長させ、プレイヤー同士の交流を通じて、ダンジョン攻略や競争など、冒険の醍醐味をお楽しみいただけます。



▲Gran Saga: Unlimited | Official Title Reveal



Key Features

- 高い完成度で制作されたオープンワールドの至るところを探検し、開拓していく楽しさ

- 特定の役割を果たすクラスに基づいて、他のプレイヤーと協力して攻略するダンジョンやフィールドボスコンテンツ

- 共通の目標のためにプレイヤーが集まり、組織単位で活動するクランシステム

- 他のプレイヤーと直接競争するカオスフィールド

- Web3ゲームの核心である「Proof of Play」がもたらす新たな体験





NPIXELについて





NPIXELは韓国を拠点とし、韓国のゲーム業界史上最も速いユニコーンのステータスを達成し、その初のタイトルである「グランサガ(Gran Saga)」で知られるゲーム開発会社です。「グランサガ(Gran Saga)」はアニメスタイルのコレクション型MMORPGであり、主要な東アジア地域でトップのダウンロード数と売上を達成しています。



