[ワインエナジー株式会社]

ワインエナジー株式会社が運営するヴィノテラスが、樽とワイン講座を開催。世界のベストソムリエ50に選ばれた講師梁 世柱が、業界随一の知識を披露!



2023年7月29日(土)13時から、オンライン会議システムZoom上にて開催。

完全オンラインのワインスクール ヴィノテラスが、【樽とワイン】を開講致します。

試飲ワインは事前に小瓶でご自宅にお届けするので、スクールまで通う必要もございません。

参加費:9,900円(税込) ※小瓶4本セット付き





ヴィノテラス ワインスクール(本社:東京都千代田区、代表取締役:市原 岳洋)が、オンラインで、

「樽とワイン」を開講いたします。



https://vnts.shop/lpc/live-20230729



"世界中でワインのライト化が進み、樽との付き合い方に変化が起きている昨今。

テロワールを表現する繊細なワインには、樽は使われていないものだと思っていませんか?

それ、誤解です。

樽を使うワイン、使わないワイン、

樽の種類や大さき、トーストの具合、新樽比率etc...

樽との付き合い方はワイナリーによって多種多様ですが、

その選択の背景には必ず、造り手のワインへの考えがあります。

なぜ樽を使うのか、使わないのか。

なぜその種類なのか、サイズなのか、新樽比率はどう決めるのか…

今回の講座では、超一流ワイナリーで経験を積み、

現在カリフォルニアで最高の評価を得ているワイナリーのひとつ「Ramey(レイミー)」から

超敏腕ワインメーカーのデイヴィッド・レイミー氏とお繋ぎし、

樽にまるわるあらゆる「ナゼ」を紐解いてまいります!"



講師紹介

梁 世柱

1983年大阪生まれ。

2003年、19歳の時に音楽留学の為ボストンに移住。

その後NYに移り、様々なレストランにてソムリエとして研鑽を積む。

2010年にニューヨークのトップシェフ、デイビッド・ブーレイからのソムリエとしてのオファーを受ける。

これをきっかけに注目を集め、3つの賞を受賞。

世界最大のソムリエ激戦地・ニューヨークでの連続受賞は日本出身のソムリエとして唯一の快挙となった。

2012年に日本帰国後は、ミシュランガイド三ッ星店も含め、都内のレストランでシェフ・ソムリエを歴任。

2017年、オーストラリアにて開催されたSomms of the Worldに、World’s 50 Best Sommeliersの一員として招聘。

2018年、La Mer Inc.設立。代表取締役社長兼CEOに就任。

ワインジャーナリストとしてワイン専門誌に多数寄稿。

2020年、オンラインワインマガジンSommeTimes設立。

現在は飲食店へのコンサルティング、ジャーナリズム、ショップの運営、ワインスクールの講師など、多岐に渡り活躍中。



●セミナー実施概要

講座名:樽とワイン

主催:ヴィノテラス ワインスクール

開催時:2023年7月29日(土) 13:00開始 120分

参加費:9,900円(税込)



●会社概要

会社名:ワインエナジー株式会社

所在地:東京都千代田区平河町一丁目1番8号

代表者:市原 岳洋

設立:2016年10月27日設立 (アズマ株式会社による100%出資)

URL:https://school.vnts.jp/

事業内容:

1.ワインスクール事業

2.酒類輸入業

3.酒類販売業

4.上記各号に付帯する一切の業務



