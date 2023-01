[株式会社エービーシー・マート]

ABC-MART、ABC-MART公式オンラインストア等にて1月下旬より順次発売



株式会社エービーシー・マート(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:野口実)が国内総代理店を務めるアクションスポーツフットウェア&アパレルブランドのVANSは、バレンタインデー仕様のフットウェアとアパレルのパッケージ「Vans Valentine’s day Collection」をABC-MART、ABC-MART公式オンラインストア、Vans Store、BILLY’Sにて1月下旬より順次販売開始します。

URL:https://gs.abc-mart.net/shop/goods/search.aspx?keyword=Vans%20Valentine&fsstock=all







2023年のバレンタインデーにVansが贈るラインナップは、鮮やかなブルーとピンクを纏い、ハートをモチーフにしたタイダイ柄を全面に採用した”TIE DYE HEARTS”と、糸で縫い付けたハートをマチ針が狙い撃つ刺繍をワンポイントでデザインしている“AIMING 4 YOUR HEART”のパッケージを展開します。











”TIE DYE HEARTS” PACKについて



ハートをモチーフにしたタイダイ柄をアッパー全面に採用した”TIE DYE HEARTS” PACKは、VansブランドのファーストモデルであるAuthentic(オーセンティック)と、Vansフットウェアのアイコンであるサイドストライプを採用したハイトップモデルのSk8-Hi(スケートハイ)から登場。

「愛を祝う日」に相応しい鮮やかなブルーとピンクを纏ったモデルがラインナップします。











“AIMING 4 YOUR HEART” PACKについて



「AIMING 4 YOUR HEART」、日本語で「あなたのハートを狙い撃ち」のパッケージ名の通りの、刺繍がヒールのワンポイントに施されたパッケージです。刺繍のデザインは、“糸で縫い付けたハートをマチ針が狙い撃つ”遊びゴコロ溢れるデザインとなっています。また、ソール部分のフォクシングラインは「AIMING FOR YOUR HEART」のテキストで表現されたデティールもポイント。

ベースには、オールスエードのOld Skool(オールドスクール)、Slip-On(スリッポン)、Authentic(オーセンティック)を採用し「バレンタインデー」のパッケージながら大人な印象を与えます。















商品概要







SK8-HI TAPERED

カラー名: TIE DYE HEARTS FUCHSIA

金額:¥10,450(税込)

サイズ:22.0cm~29.0cm(0.5cm刻み)/30.0cm



AUTHENTIC

カラー名: TIE DYE HEARTS BLUE/TRUE WHITE

金額:¥7,700(税込)

サイズ:22.0cm~30.0cm(0.5cm刻み)



OLD SKOOL

カラー名: AIMING 4 YOUR HEART BLACK/WHITE

金額:¥11,000(税込)

サイズ:22.0cm~30.0cm(0.5cm刻み)







AUTHENTIC

カラー名: AIMING 4 YOUR HEART GRAY/WHITE

金額:¥9,900(税込)

サイズ:22.0cm~30.0cm(0.5cm刻み)



CLASSIC SLIP-ON

カラー名: AIMING 4 YOUR HEART LIGHT GRAY/WHITE

金額:¥9,900(税込)

サイズ:22.0cm~30.0cm(0.5cm刻み)









LOVE IS KIND SS TEE

カラー:BLACK

金額:¥4,400(税込)

サイズ: M/L/XL



VALENTINES CREW

カラー:ANTIQUE WHITE

金額:¥1,650(税込)

サイズ: ONE SIZE



【販売店舗】

・ABC-MART各店

・ABC-MART公式オンラインストア

・Vans Store各店

・BILLY’S 各店





ABCマートとは







靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。

『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、現在国内には1032店舗、国外には韓国に283店舗、台湾58店舗、米国6店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。



会社名:株式会社エービーシー・マート

代表者:野口実

所在地:東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウェスト19階

設立 :1985年6月6日

事業内容:靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/19-14:46)