[株式会社ジョンブル]

岡山発のデニムブランドが手掛ける、新たなコンセプトストア



数量限定のスペシャルアイテムやPOPUP STOREの情報を一挙ご紹介!







OPENING 9/16(土)

JOHNBULL HEAD HARBOR FUTAKOTAMAGAWA



JOHNBULLの新業態店舗【 JOHNBULL HEAD HARBOR(ジョンブル ヘッド ハーバー)】が、2023年9月16日(土)より、二子玉川ライズ・ショッピングセンター タウンフロント3F にオープン。



二子玉川店にてリリースされる、数量限定のスペシャルアイテムを一足早くご紹介。





JOHNBULL HEAD HARBOR is a modern discovery store.

新しい発見、まだ見た事ない物が集まって出入りする拠点

ジョンブル ヘッド ハーバーは、デニム・ミリタリー・ヴィンテージを新しいコンセプトで提案



HARBOR=港を意味する





二子玉川店 限定商品のご紹介







【Special limited item for futakotamagawa】

DENIM DELIGHT DAYS / JACKET

lot. Y2003/Y2004

color. indigo blue / white / black

price. ¥42,900 tax in

アソートのデニム生地であしらわれた大小さまざまな星が目を引くデニムジャケット。

indigo blueは12ozのデニムをベースに使用。デニム特有の色ムラをやや弱め、クリーンな印章で着用頂けるアイテムに。80年代のデニムジャケットをイメージし、着やすく合わせやすいシルエットにアレンジ。

blackは横糸もブラックを採用することで、ヴィンテージライクな風合いを再現。







【Special limited item for futakotamagawa】

DENIM DELIGHT DAYS / PANTS

lot. Y1005/Y1006/Y1007/Y1010

color. indigo blue / white / black

price. ¥31,900 tax in

12ozのストレート糸を使用したレギュラーストレートジーンズ。

色ムラの少ない糸を使用し柔らかな生地感に仕上げたデニム。希少になりつつある80年代のジーンズをイメージしたディテールがポイント。ユーズド加工も80年代をイメージして少しシボ感のある雰囲気に仕上げています。















DENIM DELIGHT DAYS / VEST

lot. JY233L07

color. red / green / blue / black / navy

size. Freeprice. ¥29,700 tax in

立体感のある織生地を使用したベスト。ヴィンテージライクなデザインと深い色合いで、スタイリングのアクセントとしても重宝します。程よくカジュアルな生地感のため、テーラードジャケットとはもちろんデニムジャケットの下に入れるのもおすすめです。







【Special limited item for futakotamagawa】

rebear by Johnbull / JACKET

lot. RE233L09

color. olive / used olive

size. Free

price. ¥19,800 tax in / ¥22,000 tax in

ヴィンテージのミリタリーオールインワンをパンツとジャケットに分けたユニークなアイテム。

ヴィンテージアイテムを使用することで、ひとつひとつ異なる風合いとデザインに。ジャケットはトレンド感のあるショート丈になっており、シャツジャケットとしてスラックスやデニムと合わせても。長く着用されたアイテム特有の雰囲気をそのままに、今着たいアイテムへとアップデートしています。







【Special limited item for futakotamagawa】

rebear by Johnbull / PANTS

lot. RE233P10

color. olive / used olive

size. Free

price. ¥19,800 tax in / ¥22,000 tax in

ヴィンテージのミリタリーオールインワンをパンツとジャケットに分けたユニークなアイテム。

ヴィンテージアイテムを使用することで、ひとつひとつ異なる風合いとデザインに。ウエストと裾にゴムを入れたイージー仕様でストレスフリーに着用できます。長く着用されたアイテム特有の雰囲気をそのままに、今着たいアイテムへとアップデートしています。





Sewing Chop O'alls / PANTS

lot. SC231P02

color. bordeaux / moca brown / blue / mustard / navy

size. 26 / 28 / 30 / 32 / 34

price. ¥33,000 tax in

数あるミリタリーカーゴパンツの中でも注目されてきているジャングルファティーグパンツのサードタイプがモチーフ。カーゴポケットには使い込んだような膨らみを出し、古着のような佇まいに。左カーゴポケットの中にはインナーポケットもあり本格的な仕様。通常ミリタリーアイテムでは見られないカラーリングのアンマッチさが魅力。





二子玉川店 EVENT情報







Fat Lava and other German Art Pottery by kiis

9.16 (sat) - 10.1 (sun)



【Fat Lava & German Art Pottery】 のPOP UPを開催。期間は9/16(sat)-10/1(sun)の16日間。

ドイツで生まれたヴィンテージの陶器たち。長年大事に扱ってこられたコレクターたちから直接受け継ぎ、日本での普及活動に勤しむkiisのセレクションが100点ほど並びます。



【Fat Lava/German Art Potteryとは】その多くは第二次世界大戦後から1980年代にかけてドイツでは数多くの陶器工房やメーカーが活発な動きを見せ、個性溢れる陶器たちが数多く作られていきました。

はじめのうちはバウハウスのガイドラインに沿ったデザイン倫理を主張し 曲線的で複合的な要素を融合する、まるでキュビズムのような陶器たちが続々と登場します。kiisではそれらを総称してGerman Art Potteryと呼んでいます。特に1950年代後半~1960年代からは、溶岩やそれらが冷え固まった花崗岩を彷彿させるプリミティブな表情の陶器が生産トレンドの一つとなっていきます。釉薬を塗り重ね、まるで滴っているような立体感のあるそのフォルムもシンボリックな要素でした。それらは後に【Fat Lava】=と呼ばれ、ドイツ陶器が世界中に知れ渡っていく大きなきっかけとなりました。その生産プロセスは、デザイナーにより設計されたフォームが工業的に形成され、その後デコレーターたちが手作業で釉薬を施した上で焼成し完成します。焼成の過程でも釉薬は活性化し、制御不能な性質が相まって、作品ごとの装飾を固有のものにしていくこともこれらの陶器の大きな魅力の一つと言えるでしょう。







MILITARY VINTAGE FAIR

9.16 (sat) - 10.1 (sun)

JOHNBULLがセレクトしたミリタリーヴィンテージアイテムをオープンに合わせた特別イベントとして二子玉川店限定で展開。







SWELL VINTAGE POP-UP STORE

9.15 (fri) - 24(sun)

Swell Vintage × JOHNBULLコラボレーションのアイテムの展開をする他、オーナー・山本めぐみさんによるビンテージウェアのセレクトを楽しみいただけます。9/15(fri)は山本めぐみさんも在店予定。

(9/15はレセプションのため、ご招待状をお持ちの方のみご来店いただけます。)







【JOHNBULL HEAD HARBOR FUTAKOTAMAGAWA 】

OPEN:2023年9月16日(土)



住所:〒158-0094 東京都世田谷区玉川2丁目21-1

二子玉川ライズ・ ショッピングセンター タウンフロント3F



営業時間:10:00~20:00(館の営業時間に準ずる)



電話番号:03-6432-7551



Instagram:@johnbull_futakotamagawa https://www.instagram.com/johnbull_futakotamagawa/







【JOHNBULL HEAD HARBOR STYLING LOOKBOOK】

URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000139.000061295.html







【会社概要】





JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。



<公式ブランドサイト>

https://johnbull.co.jp/

<公式オンラインサイト>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

JOHNBULL @johnbull_private_labo https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/

JOHNBULL HEAD HARBOR FUTAKOTAMAGAWA

@johnbull_futakotamagawa https://www.instagram.com/johnbull_futakotamagawa/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/14-18:16)