B.A.Pのマンネでありメインラッパーとして絶大な人気を誇り活躍したZELOの約4年ぶりに2023年2月23日(祝・木)に浅草花劇場にて、『ZELO Fancon 2023 in TOKYO - What’s Up-』の開催が決定!

1 秒間に16音節を発する高速ラップ「LTEラップ」で一躍有名となったZELO。

2019年には1stソロアルバム「Distance」をリリースし、全曲作詞作曲だけではなく振り付けやスタイリングまで自身で参加。

ラップやダンスだけでなくボーカリストとしての実力も発揮し、ますます魅力的になり、すべてが完成されたソロアーティストZELOとしての地位を確立した彼の魅力をたっぷりと感じられるFanconとなること間違いなし!

歌はもちろん、トークやゲームコーナーなど新しい一面も見られる企画盛りだくさんで、ファンと一緒に過ごす最高の時間でZELOの魅力を存分に感じてください。



★チケットは、12/6(火)より主催者先行(先着)の受付がスタート!!

お申込みは公演特設サイトから→ https://ticketstage.jp/zelo/





【公演概要】

≪公演名≫ ZELO Fancon 2023 in TOKYO - What’s Up-

≪公演日・開場/開演時間≫ ◆2月23日(祝・木)

<1部> 開場 13:15/開演 14:00

<2部> 開場 17:15/開演 18:00

≪会場≫ 浅草花劇場 ( 東京都台東区浅草2丁目28−1花やしき内 )

≪出演者≫ ZELO

≪チケット代≫ ◆全席指定席 9,300円 ドリンク代別途¥500

≪主催≫ライズコミュニケーション

≪制作・運営≫ライズコミュニケーション

≪お問い合わせ≫ stage@risecom.jp

≪チケット販売スケジュール≫

主催者先行(抽選):12/6(火)17:00~12/11(日)23:59

プレイガイド先行(抽選):12/13(火)17:00~12/18(日)23:59

プレイガイド先行(先着) :12/20(火)10:00~12/25(日)23:59

一般発売 :12/26(月)10:00~



★公演特設サイト: https://ticketstage.jp/zelo/

★Rise Official Twitter:http;//twitter.com/risecomofficial



≪お問合せ≫

(株)ライズコミュニケーション stage@risecom.jp 03-6413-5964(平日13時~17時)





<<ZELO PROFILE>>





1996年10月15日生まれ

B.A.Pのマンネでありメインラッパーとして絶大な人気を誇り、1 秒間に16音節を発する高速ラップ「LTEラップ」で一躍有名となったZELO。

2019年には1stソロアルバム「Distance」をリリース。全曲作詞作曲だけではなく振り付けやスタイリングまで参加しラップだけではなくこれまで隠れていたヴォーカル力を前面に掲げた作品を完成させた。



