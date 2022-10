[株式会社クオカード]

株式会社クオカード(以下当社、本社:東京都中央区、代表取締役社長:近田 剛)が展開するスマートフォンで使えるデジタルギフト『QUOカードPay(クオ・カード ペイ)』は2022年10月31日(月)から開催される「ローソンApple Gift Cardキャンペーン」で採用されました。本キャンペーンでは、期間中にローソンアプリにエントリー&ローソンでPontaカードまたは、dポイントカードを提示して『Apple Gift Card』を合計5,000円以上ご購入すると、応募者全員に『Apple Gift Card』のご購入金額最大10%分のQUOカードPayがプレゼントされます。

この機会にぜひ、本キャンペーンに参加してQUOカードPayを手に入れてみてください。







■キャンペーン内容

<Ponta会員・dポイントカード会員限定!>

ローソンアプリでエントリーをし、2022年10月31日(月)~11月6日(日) の間にPontaカードまたはdポイントカードを掲示して 期間中合計5,000円以上の Apple Gift Card を購入すると、もれなく購入金額の最大10%分のQUOカードPayをプレゼント!



■対象商品

全ての Apple Gift Card(1,500円券/3,000円券/5,000円券/10,000円券/バリアブル)



■キャンペーン期間

2022年10月31日(月)~11月6日(日)



■景品内容

期間中の合計購入金額に応じて 、QUOカードPay をプレゼントします!







※期間中お一人様(1ローソンID)につき購入金額最高10万円分までとなります。



■景品の受け取り方法・進呈時期

景品は、ローソンIDに登録されているメールアドレスに、12月初旬頃進呈予定です。

※景品のQUOカードPayを受け取るには、ローソンID向けのメールマガジンの受信をONにする必要がありますので、ご注意ください。詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。



▼キャンペーンページはこちら

https://www.lawson.co.jp/lab/app/art/1458751_8411.html



■応募方法

1. Google Play/App Storeからローソン公式アプリ「ローソンアプリ」をダウンロード。

2. キャンペーン期間中に、アプリ内のキャンペーンバナーよりアクセスし、ローソンID(メールアドレス)と

パスワード及びPonta・dポイント会員情報を入力して、ローソンID認証を行い、エントリーします。

期間中であれば、対象商品のご購入後のエントリーでも対象になります。

3. お会計時にPontaカードまたはdポイントカードを提示して、対象商品をご購入ください。

※ローソンアプリ等のデジタルカードやローソンPontaプラス/dカード等のPontaやドコモのカードを提示すれば対象になります。

4. 後日、ローソンID向けのメールマガジンを通じてQUOカードPayをプレゼント!



<ご注意事項>

・期間中お1人様(1ローソンID)につき購入金額最高10万円分までとなります。

・景品を受け取るには、ローソンID向けのメールマガジンの受信をONにする必要がありますので、ご注意ください。

・対象商品購入時にPontaカードまたはdポイントカードを必ずご提示ください。ご提示が無い場合、景品進呈の対象になりません。

・ローソンアプリでご登録いただいたIDと購入時にご提示いただいたカードのIDが同一で無い場合、景品進呈の対象になりません。

・ローソンアプリでエントリーしていない場合は対象外となります。

・期間中、合計5,000円以上ご購入した方が対象になります。

・ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100でご購入された方が対象です。

・「QUOカードPay」プレゼントは12月初旬頃にローソンIDに登録されているアドレスにメールで届きます。

・「QUOカードPay」は、スマートフォンの画面にバーコードを表示させて利用する前払い式支払い手段です。

スマートフォン以外の携帯電話及びタブレットでは利用できません。

・「QUOカードPay」は、発行日より3年間の有効期限がございますのでご注意ください。

・「QUOカードPay」もしくは「クオ・カード ペイ」及びそれらのロゴは株式会社クオカードの登録商標です。

・当キャンペーンは Apple Inc. またはその関連会社の提供・協賛によるものではありません

・ご購入いただいた Apple Gift Card は返品・返金・交換はできませんので予め了承ください。

・携帯電話(スマートフォンを除く)及びPHS他からのエントリーはできません。また一部機種ではエントリーできない場合がございます。

・ご応募は日本国内に在住の方に限らせていただきます。



■Apple Gift Cardの利用規約

ギフトカード詐欺にご注意ください。コードを共有しないでください。

日本国内におけるAppleからの購入のみに利用できます。Apple Gift Cardに関するお問い合わせは、support.apple.com/giftcardをご覧いただくか、0120-277-535までお電話ください。Apple製品取扱店では利用できせん。また、法律で定められている場合を除き、現金との引換、転売、払い戻し、または商品交換はできません。Appleは、Apple Gift Cardの不正使用に対して責任を負いません。諸条件が適用されます。apple.com/jp/go/legal/gcをご覧ください。これらの条件が法的権利に影響を及ぼすことはありません。Apple Gift Cardの有効期限はありません。発行:iTunes株式会社

(C) 2022 iTunes K.K. All rights reserved.



■『QUOカードPay』の特長















面倒な情報登録一切なし!「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

(券売機や無人レジでは、現金等との併用でのお支払いは出来ません。)



最短即時発行!手間も送料もなし!オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。

残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す新たなコミュニケーションツールになります。



【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度93.5%※を誇る「もらって嬉しい・贈って喜ばれる」ギフトカード「QUOカード」の発行会社です。「QUOカード」は、1987年の創業以来、発行された枚数は累計約10億枚。企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、株主優待品での利用のほか、地方治体やNPO法人、学校法人等による各種助成を目的とした利用も増えています。 2019年3月にスタートした「アプリ不要ですぐに使える・気持ちが伝わる」デジタルギフト「QUOカードPay」も、コンビニエンスストアやドラッグストア、書店をはじめ、ファッション、家電量販店、ファストフード、スーパーマーケットなど幅広いジャンルに加盟店が広がるとともに、さまざまな業態における各種キャンペーンのインセンティブ、ポイント交換、福利厚生など多くの用途で採用されています。最近では、ソーシャルメディアキャンペーンやアプリの新規会員獲得などに効果的なインセンティブとしての利用例も増えています。 クオカードは新たなサービスの提供により利用シーンの拡充と利便性を向上させ、お客様の多種多様なギフト需要に対応していきます。

※全国4万人を対象に当社調べ



【株式会社クオカード公式サイト】 https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay(クオ・カード ペイ) サービスサイト】 https://go.quocard.com/pay/pr/



