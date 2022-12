[イシン株式会社]

イシン株式会社(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:片岡 聡)は、「リテール」をテーマに関連するOverviewや幅広いカテゴリーの世界の最新スタートアップ情報に焦点を当てた「リテールテックトレンドレポート」をリリースいたしました。







■「リテールテックトレンドレポート」入手先

https://techblitz.com/retail-tech-trend-report/









パンデミックは様々な分野で商品の長期的な在庫切れを引き起こし、急激な需要と供給の変化に対するリテール業界全体の脆弱性を明らかにしました。その後もグローバルなサプライチェーンの混乱、労働力不足やEコマースの台頭などが相まって、現在リテール業界では変化する消費者ニーズに見合うための新しい戦略や変革を迫られています。



それらを後押しするのがリテールテックです。世界全体のリテールテックへの投資額は2021年第4四半期の266億ドルに比べ、2022年第1四半期は238億ドルと11%の減少が見られるものの*、大手小売企業によるスタートアップの買収や協業、実証実験は世界各国で活発に行われています。店舗内のナビゲーション、ロイヤルティプログラム、無人レジや新しい形の決済、購買を社会貢献に繋げる仕組みといった、新たなテクノロジーやソリューションを社会が受け入れていく流れは、パンデミックが落ち着いてからも継続するようです。



AIや自動運転をはじめとするテクノロジーの進化は、リアルとオンラインの境界を意識させられることなく購買体験を終えることができる「オムニチャネル」の活況や、これまでとは段違いの即時性を提供する「クイックコマース」の台頭など、消費者の行動や期待値に大きな変化をもたらしています。また、AIや機械学習で分析したデータを活用することで販売効率を改善したり広告収入などの新たな収益源としたりするなど、リテールテックは事業の拡大にとっても欠かせない存在となっています。



2022年9月、米国Walmartはゲームを軸としたメタバース空間であるRoblox上で“Walmart Land”と“Universe of Play”というコンテンツを展開していくことを発表しました。特にZ世代やα世代への訴求という側面において、リテール業界のメタバースへの参入は今後も注目に値します。



本レポートでは、リテール業界の有望なスタートアップを1.Eコマースを機能的/効率的に進化させる「Eコマースイネーブラー」、2.AIや機械学習などを駆使してデータに基づいたソリューションを提供する「データドリブン」な企業、3.「新しいリテール」を提案する企業の3つに分け、カテゴリ別にご紹介しています。



また、リテール領域の最新テックトレンドを紹介する「インサイト特集」として、TECHBLITZ主催「BLITZ SEMINAR」より、『日系VCが解説するリテールテック注目の3領域』の講演内容を掲載しています。巻末には国内外の大手企業によるスタートアップのソリューションの協業/導入事例をご紹介しています。



*Industry Dive “Retail Dive”

https://www.retaildive.com/news/retail-tech-funding-drops-11-report/623476/



