株式会社ビーマップ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:杉野文則、以下当社)の関連会社である株式会社MMSマーケティング(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:杉野文則、以下MMSマーケティング)は、株式会社ベルク(本社:埼玉県鶴ヶ島市、代表取締役社長:原島一誠、以下ベルク)が実施する【中村雅俊コンサートご招待キャンペーン】に全面的に協力し、キャンペーンの企画・運営のサポートを行うことになりましたのでお知らせいたします。当社はこれまでも消費者キャンペーンにおいて採用実績があり、キャンペーンを実施するメーカー様・流通企業様、キャンペーンに参加された消費者の皆様の双方から好評を博してまいりましたレシート読取技術や抽選システムを提供し、本キャンペーンを技術面からバックアップいたします。

本キャンペーンでは、ご応募いただいた方の中から抽選で、中村雅俊さんのコンサートをペアでご招待いたします。さらにコンサートに当選された方の中から抽選で中村雅俊さんとの写真撮影会ご招待や、直筆サイン色紙が当たります。詳細は下記企画概要をご参照ください。

当社およびMMSマーケティングのネットワークと、Media to Mobile to Storeのマーケティングの実践という当社グループならではの強みを生かし、【中村雅俊コンサートご招待キャンペーン】をバックアップいたします。



■【中村雅俊コンサートご招待キャンペーン】企画概要





■レシート読取技術・抽選システムについて

当社が開発し本キャンペーンに提供するレシート読み取り技術は、レシートをスマホから写真に撮り特設サイトに送信するだけで、店舗、日時、商品名、価格、合計金額などの情報を読み取り、キャンペーン応募の条件を満たしているか自動的に判別するものです。その情報を元に、同じく当社開発の抽選システムによって厳正な抽選を行います。このシステムにより、メーカー様・流通企業様は購入レシートを利用したマストバイキャンペーンを手軽に実施することが可能です。

※レシート読み取り内容は必要に応じ人手で補正も行います。



■株式会社MMSマーケティングについて

本社所在地:〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目12番5号 内山ビル5F

代表者:代表取締役社長 杉野 文則

資本金:30,000千円

URL:https://www.mms-m.com/

出資会社:株式会社ビーマップ、株式会社ジェイアール東日本企画、株式会社Y&N Brothers、株式会社ニッポン放送、株式会社読売新聞東京本社

事業内容:M2M2S(Media to Mobile to Store)にかかるマーケティングサービスの提供



■中村雅俊さんプロフィール





1951年、宮城県牡鹿郡女川町生まれ。

1973年、慶應義塾大学在学中、文学座附属演劇研究所に入所。

1974年、NTV「われら青春!」の主役に抜擢されデビュー。

挿入歌「ふれあい」で歌手デビューし、売り上げが100万枚を超える。

今までに連続ドラマ34本を含め、主演作品は100本以上。歌手としてもコンスタントに曲を発表し、現在シングル55枚、アルバム41枚をリリース。デビューから毎年行う全国コンサートも1500回を超える。











