ホンダとユナイテッドアローズこだわりの品質とデザイン性を追求



株式会社ユナイテッドアローズ(代表取締役 社長執行役員 CEO:松崎 善則、本社所在地:東京都渋谷区)が展開する、法人向けユニフォームレーベル「ID UNITED ARROWS」は、株式会社ホンダ・レーシング(代表取締役社長:渡辺 康治、本社所在地:埼玉県朝霞市)の新ユニフォームをプロデュースしました。







ホンダ・レーシング(以下、HRC)は、2022年1月にこれまでの二輪レース活動に加えて四輪レース活動機能も追加し、モータースポーツ体制のさらなる強化に力を入れています。そしてこの度、2023年からの新体制スタートに伴いユニフォームも刷新。ユナイテッドアローズがプロデュースを手掛け、両社こだわりの品質とデザイン性を追求したユニフォームが完成しました。イタリアンクラシコとアメリカントラッドを融合したテーラードスタイルをベースに、アクティブさとエレガントさを演出し、機能性も兼ね備えたデザインです。12月13日(火)より期間限定で、「ホンダウエルカムプラザ青山」にて展示します。



また今後、選手のサインを添えた新ユニフォームのプレゼントキャンペーン(抽選)の実施を予定しています。皆様のご応募をお待ちしております。





ホンダ・レーシング担当者からのコメント



「今回のUNITED ARROWSさまとのコラボレーションにより、この精悍かつ上質感漂うユニフォームが生まれました。このユニフォームはライダー・ドライバー達がHRCの選手としてイベントに登場するなどのアピアランスでの着用を想定したものです。HRCのアイコンであるトリコロールがあしらわれたこのユニフォームは選手たちの凛々しさを一層際立たせてくれることでしょう」





新ユニフォームについて







大きく両胸元に配置されたフラップポケットが特徴的なパイロットシャツ。釦やウエストが比較的高い位置にあるのが特徴的なイタリアンクラシコをベースにすることで、アクティブさとエレガントさを両立したデザインに仕上げました。





・イタリアンクラシコの定番、ホリゾンタルカラー

襟の開きが水平(ホリゾンタル)に見えるのが特徴です。ノーネクタイでも襟が美しく返りエレガントな印象に。



・カジュアルさを演出するプラケットフロント

シャツの印象を左右する前立てはポケットのディテールに合わせてプラケットに。少しアクティブでカジュアルになります。



・フラップポケットを活かしたブランドカラー

赤で配色したフラップの下に、ネイビーのグログランテープを敷いてバランスよくブランドカラーを表現。



・扱いやすい形態安定性3.3

高級感がありながら、W&W(ウォッシュ&ウェア)3.3級以上で取り扱いが易しい素材を採用しました。



※2022年12月13日(火)より期間限定で、「ホンダウエルカムプラザ青山」にて展示します。

※店舗およびECサイトでの販売はございません。





株式会社ホンダ・レーシングについて







1982年にHondaの二輪レース活動の主軸を担う存在として発足。さまざまなカテゴリーの世界選手権で勝利を重ねてきました。そして創業40周年を迎える今年、四輪のレース活動機能も追加。レースを通じてファンの皆様へ情熱や感動を提供するとともに、モータースポーツ活動の中で鍛えられた人と技術が活かされた市販車をお客様の元へお届けできるよう、Hondaと共に努力してまいります。







「ID UNITED ARROWS」について







株式会社ユナイテッドアローズが展開する「PRODUCED by UNITED ARROWS」のユニフォームレーベル。企業やブランドがこれまで歩んできた歴史やアイデンティティを重んじながら、ファッショントレンドを意識したデザインと、毎日着るものだからこそストレスフリーな着心地を追求し、オーダーメイドで手がける。着るだけで自然と背筋が伸びる心地よい緊張感の中に、ファッションの楽しさや装う喜びと高揚感が味わえるオリジナルの制服を展開しています。







法人向けコンサルティングサービス「PRODUCED by UNITED ARROWS」について







「PRODUCED by UNITED ARROWS」では、法人企業様に対し、「PRODUCE(プロデュース)」 「ID UNITED ARROWS(ユニフォーム)」 「NOVELTY(ノベルティ)」を軸に、モノづくりの経験を生かした商品提案を行うサービスです。当社の宣伝販促力を生かした立体的なPRプランのご提案により、クライアント企業のブランド力の向上にも寄与してまいります。

株式会社ユナイテッドアローズについて







1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。



