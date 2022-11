[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

11月5日(土)、6日(日)の2日間、かみす防災アリーナにて日本女子フットサルリーグ2022-2023 上位リーグの4試合を開催します。今シーズンもSPOTV NOW(登録・視聴無料)にて全試合をライブ配信いたしますので、ぜひご視聴ください!











〈今週末の見どころ〉

先週、一足先に下位リーグがスタートした日本女子フットサルリーグ。今週末は茨城県・かみすアリーナで上位リーグがスタートし、4試合を開催します。レギュラーシーズンで2位に滑り込んだアルコ神戸、悲願の初優勝を狙う立川アスレティックFCレディース、地域リーグ時代からチーム力に定評のあるSWH西宮レディース、昨季から大躍進を遂げた5位の流経大メニーナ龍ケ崎がそれぞれ対戦。実力派がそろう上位リーグから目が離せません。

リーグ優勝を目指し熱戦を繰り広げる日本女子フットサルリーグ上位リーグを、会場で、SPOTVNOWのライブ配信で、お楽しみください!



<SPOTV NOWとは>

株式会社 LIVE SPORTS MEDIA が運営するライブ配信メディア。

スマートフォン、タブレット、パソコンからMLBをはじめ、Woman Athletes Project(WAP)*加盟のWリーグ(女子バスケ)、ホッケー女子リーグ、Fリーグ女子など国内女子トップリーグの試合をライブ配信にて視聴することができます。

なお、国内女子トップリーグ各種コンテンツは、SPOTV NOWの無料会員登録をして頂ければどなたでも無料で視聴いただけます。

MLBのライブ配信を視聴するには無料会員登録後に有料会員への登録が必要となります。(月額¥1,300(税込)、年額¥9,900(税込))

*WAP(http://japantopleague.jp/wap/)は、一般社団法人日本トップリーグ連携機構が行う女性アスリート支援プロジェクトです。



