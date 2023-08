[ロア・インターナショナル]

Qualcomm Quick Charge 4.0に対応、高強度ナイロン仕様の優れた耐久性



株式会社ロア・インターナショナル(所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:Ally Won)は、ガジェットブランドTIKTAALIK(ティクタアリック)より、最大240Wでの送電が可能なLCD画面付きUSB-Cケーブルを発売しました。

公式オンラインストア:https://www.mycaseshop.jp/tt49001







当製品は、Qualcomm Quick Charge 4.0の高速充電に対応し、最大240Wでの送電が可能なUSB-Cケーブルです。ケーブル長は1.5mで取り回しが良く、被覆素材には高強度ナイロンで耐久性にも優れています。LCDディスプレイが、電力と充電ステータスを鮮明に表示。充電状況が一目で確認できます。MacBookその他ハイスペックノートPCに、安定した電力提供が可能です。

現在は、ロア・インターナショナル直営の公式オンラインストア、アマゾン、楽天などで販売中です。



製品特徴

最大240Wで高速送電 Qualcomm Quick Charge 4.0/3.0に対応





Qualcommの急速充電規格Quick Charge 4.0/3.0に対応。最大240Wの電力をデバイスに届けます。MacBookやハイスペックノートPC、タブレット端末など、充電に高い電力を要する各種デバイスを、急速充電できます。USB2.0 最大480Mbpsまでのデータ転送にも対応します。

※240Wでの送電には、240W以上の出力に対応した電源アダプタが必要です。

電力(W)・電流(A)・電圧(V)をローテーション表示 LCDディスプレイ





電力(W)だけでなく、電流(A)・電圧(V)を0.1単位まで表示。可視性の高い高品質ディスプレイを採用し、いつでもどこでもはっきりと充電状況を確認できます。



eMarker ICチップで安定した充電





eMarkerチップセットを導入し、240W(48V/5A)の急速充電にも安定・スムーズに対応します。USB-Cポートを備えたMacBook・その他ハイスペックノートPCの充電でも、非常に高いパフォーマンスを発揮します。



取り回しの良い1.5mのケーブル





1.5mのケーブル長は、伝送距離が長くなることで生じるロス・外部ノイズからの影響を軽減しながら、利便性を最大限に維持できるよう設定されています。

ベルトタイ付きで、用途に合わせてケーブル部分をまとめ、長さを調節しながら使用することも可能です。

高耐久性の構造と素材





高い引張強度の高級ナイロンを二層に重ねた、ファブリック素材を使用。柔軟で、耐久性にも優れています。

コネクタ部の根本には、ケーブルの耐久性を補強するブッシュ構造を採用。破損しがちなヘッドとケーブルの接続部を保護します。

ヘッド部には高純度亜鉛合金を使用したことで高耐久性と発熱を防止しています。



製品概要

ブランド名:TIKTAALIK(ティクタアリック)

一般販売価格:2,980円(税込)

コネクタ形状:USB-C to C

送電速度:最大240W

データ転送速度:最大480Mbps

ケーブル長:約1.5m



株式会社ロア・インターナショナル 概要

設立 :2006年7月

代表取締役社長 :Ally Won

所在地 :〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

事業内容 :PC&モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

URL :https://www.roa-international.com

直営販売ショップ:https://www.mycase.jp



