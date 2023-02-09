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「FM802 Rockin’Radio!」今年はOmoinotake／Cody・Lee（李）／Tele／羊文学／フレデリック／Lucky Kilimanjaro／WurtS 計7組が出演決定！

［株式会社　FM802］

FM802が毎年春に開催し、今が“旬”のロックバンドが大集結する、「FM802 Rockin’ Radio! -OSAKA JO YAON-」。昨年に続き今年も開催が決定しました！



FM802が毎年春に開催し、今が“旬”のロックバンドが大集結する、「FM802 Rockin’ Radio! -OSAKA JO YAON-」。昨年に続き今年も開催が決定しました！5月7日（日）、会場はもちろん大阪城音楽堂。
今年の出演者にOmoinotake／Cody・Lee（李）／Tele／羊文学／フレデリック／Lucky Kilimanjaro／WurtSの7組が決定！本日の『UPBEAT!』からチケットのFM802番組先行受付を実施します。

今、あなたに見てほしい。注目のアーティストが春の野音に大集結！大阪城音楽堂で爽やかな音楽との出会いをお届けします。お楽しみに！


【イベント情報】
「FM802 Rockin’Radio! -OSAKA JO YAON-」
●日程：2023年5月7日（日）
●時間：11:30開場／12:30開演
●出演：Omoinotake／Cody・Lee（李）／Tele／羊文学／フレデリック／Lucky Kilimanjaro／WurtS
●会場：大阪城音楽堂
●ＭＣ：板東さえか・樋口大喜（FM802 DJ）
●チケット：4,580円（ようこそ野音！/税込）（前方自由席／後方立見）
●イベントHP＝https://funky802.com/rockin/
●お問い合わせ＝FM802リスナーセンター：http://funky802.com/i/lc/ (平日11:00-17:00)／GREENS：06-6882-1224
●主催＝FM802
●企画制作＝FM802/GREENS

【チケット先行スケジュール】
・2月9日（木）　『UPBEAT!』（11:00-14:00／DJ加藤真樹子）番組先行受付
・2月11日（土）～14日（火）　RADIPASS GOLD/PLATINUM先行受付
・2月14日（火）　『Poppin’FLAG!!!』（24:00-27:00／DJ板東さえか）番組先行受付
・2月16日（木）　『RADIO∞INFINITY』（24:00-27:00／DJ樋口大喜）番組先行受付
・2月17日（金）～23日（木）　オフィシャルHP先行受付
・2月24日（金）　『BRIGHT MORNING』（6:00-12:00／DJ内田絢子）番組先行受付
・2月26日（日）　『MUSIC FREAKS』（22:00-24:00／DJ塩塚モエカ）番組先行受付

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/09-16:16）

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