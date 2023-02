[株式会社WOWOWプラス]





熊本発、4人組ロックバンドのBLUE ENCOUNT。ベース辻村勇太の渡米により、現体制ではラストライブとなる「BLUE ENCOUNT TOUR 2022-2023 ~knockin' on the new door~ THE FINAL」の模様を、WOWOWプラスで4月30日(日)21:00~テレビ初独占放送!さらに、「スカパー!番組配信」にて放送同時&見逃し配信も決定!



熱く激しくオーディエンスと一体になり、ダイレクトに感情をぶつける熱血なパフォーマンスが話題のエモーショナルロックバンド、ブルエン。これまで数々のドラマ、アニメの主題歌やイベントのテーマ曲などを担当し、人気を集めてきた。今年も2月に今までの長い旅を経て新たな扉を開く決意を体現したミニアルバム「Journey through the new door」をリリース。また『映画刀剣乱舞-黎明-』の主題歌に新曲「DESTINY」が起用される等、その勢いはとどまることを知らない。

そんな彼らが、辻村の渡米前ラストツアーのファイナル公演を日本武道館で開催。4人の熱いパフォーマンスをお見逃しなく!



■放送番組情報

『BLUE ENCOUNT TOUR 2022-2023 ~knockin' on the new door~ THE FINAL』

2023年4月30日(日)21:00~

収録日:2023年2月11日/収録場所:東京 日本武道館

https://www.wowowplus.jp/info/blue-encount/



■スカパー!番組配信

スマホ・タブレット・PCなどお好きなデバイスで番組をお楽しみいただけます!

【配信番組】

『BLUE ENCOUNT TOUR 2022-2023 ~knockin' on the new door~ THE FINAL』

【配信日時】

2023年4月30日(日)21:00~ ※1週間見逃し配信あり

【視聴条件】

スカパー!放送サービスで、WOWOWプラスをご契約の方



▼ご視聴はこちら

https://streaming.skyperfectv.co.jp/channel-770561

スカパー!番組配信公式サイトからご視聴いただけます。

※Myスカパー!(https://bit.ly/3j6hwVK)へのログインが必要です。



