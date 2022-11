[株式会社栄通]

「プリロール」を運営する株式会社栄通(本社:東京都八王子市)は、『スポンジ・ボブ』のクリスマス限定デザインのプリントケーキを2022年11月10日(木)より予約受付開始いたしました。









プリロールの商品は全て公式ライセンス商品です。

当店ではお取り扱いするすべての作品やキャラクターに敬意を表しております。

商品は全て版権契約を交わしておりますので、安心してご利用ください。



▼『スポンジ・ボブ』クリスマスケーキ2022コーナー

https://priroll.jp/shopbrand/ct8894/



1)『スポンジ・ボブ』のキャラクターたちがクリスマスケーキになりました!

選べるケーキのデザインはなんと全2種!!

お好きなケーキで楽しいクリスマスをお過ごしください♪



2)たっぷりの甘酸っぱいイチゴが入ったケーキは、ご購入時に「ホイップクリーム」か「チョコクリーム」をお選び頂けます。

見ても食べても美味しいケーキをぜひお楽しみください♪



3)購入特典缶バッジ付きでお届け!

ケーキ1点ご購入に付き1つ、特典缶バッジをお付けいたします。

特典缶バッジはお選び頂いたケーキと同じデザインとなります。





商品はプリロールホームページよりご予約受付中!

お届け希望日の7日前までに専用HPよりお申込みください。クール便にて全国へお届けいたします。



※数量限定販売商品となりますので、規定数に達し次第ご予約を終了させて頂くことがございます。

お早めのお申込みをお願いいたします。



(C) 2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Created by Stephen Hillenburg.



[商品概要]----------------------------------------------------------



■商品詳細:クリスマスプリケーキ



■商品価格:5,508円(税込)

※クール便送料別



■商品サイズ:ホールケーキ 5号サイズ(直径15cm×高さ7cm)



■注文方法 :商品専用サイトより注文

■配送形態 :ヤマト運輸によるクール便配送

■商品サイト:https://priroll.jp/shopbrand/ct8894/

■プリロール公式サイト:http://priroll.jp/



[本件に関するお問合せ先]------------------

株式会社栄通 プリロール担当

〒192-0352 八王子市大塚 466-1

電話:042-670-9338

URL:http://priroll.jp/

Mail:ec@priroll.jp

------------------------------------------



