株式会社ギークピクチュアズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小佐野 保)は、フランス・カンヌで開催された「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル 2023」にて、当社が制作した「KAGUYA BY GUCCI」と「Play Has No Limit feat.Kenshi Yonezu」が受賞したことをお知らせいたします。「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」は、今年で70回目を迎える、The One Show、CLIO AWARDSと並ぶ「世界三大広告賞」の一つです。



























以下の作品が、各部門でブロンズを受賞しました。「Play Has No Limit feat.Kenshi Yonezu」は、昨年の「ENTERTAINMENT LIONS FOR MUSIC」部門でのブロンズに続き、2年連続の受賞となります。





■ブロンズ【部門:FILM CRAFT(Use Of Original Music)】

ショートリスト【部門:FILM CRAFT(Cinematography) 】

広告主:GUCCI

作品名:KAGUYA BY GUCCI

プロダクションマネージャー:小林 拓路、杉浦 亜門

URL:https://youtu.be/Kz7e-Q2Q9-4

■ブロンズ【部門:ENTERTAINMENT LIONS FOR GAMING

(Audio Visual Content) 】

広告主:株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

作品名:Play Has No Limit feat.Kenshi Yonezu

プロデューサー:稲垣 護、谷村 直泰、辻井 崇

プロダクションマネージャー:平井 裕太

カンヌライオンズ日本公式サイト

https://www.canneslionsjapan.com/



[ 会社概要 ]

■株式会社ギークピクチュアズ

所在地:東京都渋谷区神宮前2-27-5

代表者:小佐野 保

設立:2007年2月5日

資本金:6,000万円

事業内容:TVCM・映画・ミュージックビデオなどマルチメディアにおける

映像コンテンツの企画・制作

キャラクターIPコンテンツ、WEBCOMICの開発・運用および

著作権の管理、企業サポート、クリエイターのマネージメント

アート制作・販売事業

イベント・セールスプロモーションの企画制作

グラフィック・アニメーション・CGIコンテンツなどの企画制作

デジタルメディアの企画・運営

音楽著作権の管理・利用の開発および楽譜の出版

ホームページ:https://geekpictures.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ギークピクチュアズ 広報担当 pr@geekpictures.co.jp



