チョーヤ梅酒株式会社(本社:大阪府羽曳野市、社長:金銅重弘)は、アルコール0%の本格梅酒テイスト飲料「酔わないThe CHOYA」の新CMを完成させました。単体商品としては今回が初のCMとなります。



主演は「酔わないシリーズ」の代表格「酔わないウメッシュ」のCMに引き続き、現在注目の女優、福地桃子さん。そして今回もサブカル界のアイドル犬、モコゾウが2年ぶりに福地さんと再び共演します。新CMは2023年12月24日(日)より順次全国にてオンエアを開始します。









■ストーリー

【酔わないThe CHOYA「飲みたい夜」篇】

夕暮れ時、窓から眺める美しい紺色のグラデーションを背景に、リラックスした時間を楽しむ福地桃子さん。部屋のソファーに座り、幸せそうな表情で、グラスに注がれた「酔わないThe CHOYA」を静かに口にします。そして福地さんの心の声が響きます。「酔いたくはない。でも、飲みたくは、ある」。傍らに座るモコゾウに微笑みかけると、モコゾウも喜んで近づいていきます。「酔わないThe CHOYA」を味わいながら、お酒ではない梅酒の味わいを堪能する、優雅なひとときが広がっていきます。





■撮影エピソード

「酔わないThe CHOYA」を口にする冒頭のシーンで、福地さんはしっとりと、満ち足りた表情を見せてくれました。そして、カットが掛かった後も、自然にそのままグラスの「酔わないThe CHOYA」を口にされていて、演技ではなく、本当にその味わいに惹かれているようでした。一方で、2年ぶりに福地さんと再共演となったモコゾウくんは、再会の瞬間から飛び跳ねて喜んでいました。ラストシーンには、福地さんがソファーに座っている場面でモコゾウくんが近づくカットが使われましたが、その他にもモコゾウくんはソファーに飛び乗って福地さんの隣に座ったり、窓に前足をつけて、立って外を眺めたりと、様々な愛らしい仕草を見せてくれました。





■福地桃子さんコメント

今回は酔わない The CHOYA 本格梅酒仕込みの味わいに馴染むしっとりとした雰囲気で贅沢な時間をくれるチョーヤの魅力がいっぱいだなと感じました。約2年ぶりにモコゾウくんとも再会することができ嬉しかったです...!撮影中とても自由にお部屋の中を歩いてくれるモコゾウくんのおかげでその場の空気が柔らかくなり撮影も楽しかったです。





■モコゾウコメント

再び福地桃子さんに会うことができて、とても嬉しかったです。絵コンテに、寛いでいるボクの絵が描いてあったので、おうちで「伏せのポーズで待て」を何度も練習して挑んだのに、

本番ではついつい動いてしまい......すみませんでした!出来上がったCMを見たら、大人しい良い子のように撮れていたのでびっくりしました。 (モコゾウ)







■福地桃子さんプロフィール



福地桃子

1997年10月26日生まれ。

東京都出身。

2019年、NHK連続テレビ小説『なつぞら』に夕見子役で出演して話題に。

近年の主な出演作に『鎌倉殿の13人』(22/NHK)、『舞妓さんちのまかないさん』(23/Netflix)、『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』(23/NHK)、

映画「あの娘は知らない」(22/井樫彩監督)など。

2024年3月より公演予定の舞台「千と千尋の神隠し」に主人公・千尋役の1人として参加する。

大森立嗣監督最新作「湖の女たち」への出演も決定している。









■モコゾウプロフィール



モコゾウ

2016年12月27日生まれの男の子。

お母さんはシーズー、お父さんはポメラニアンのミックス犬。その不思議かわいいルックスと仕草がInstagramで話題となり、グッズ、出版物や広告のモデル犬としても人気急上昇中。食いしん坊で好物は安納芋とトマトと桃。











■商品詳細

酔わないThe CHOYA 本格梅酒仕込み

梅の「種」の成分に着目した、アルコール0%の本格梅酒テイスト飲料。紀州産南高梅の種子をマイクロ粉末化しブレンドする事で、しっかりとした味わいの本格的な梅酒感を実現しました。酸味料、香料、着色料を一切使用しない無添加品質。

芳醇で華やかな香りと濃厚でコクのある味わいが特長です。





製品情報サイト

https://www.choya.co.jp/products/nonealcohol/yowanai-the-choya/







■その他

The CHOYA 銀座BARでは、「酔わない!The CHOYA」を使用した10種類以上のノンアルコールカクテル」をお楽しみ頂けます。梅気分の際にはお気軽にお立ち寄りください。





カクテル画像(一部)左から

酔わない!The CHOYA ソニック /酔わない!The CHOYA with フルーツ/

酔わない!The CHOYA ベリー/酔わない!The CHOYA ホッティー





<店舗概要>

店名:The CHOYA 銀座BAR(ザ チョーヤ ギンザバー)

時間:平日 Open 16:00 - Close 22:00 (L.O. 21:30)

土日祝日 Open 13:00 - Close 22:00 (L.O. 21:30)

所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座5-6-5 NOCO 7F

TEL:03-3573-8015

URL:https://www.choya.co.jp/the-choya-ginza-bar/



日本発祥の伝統的リキュールである本格梅酒の飲用スタイルを進化させ、文化として世界に発信する事を目的にオープンしたチョーヤ梅酒初の常設バー。次世代のスタンダードとして開発した本格梅酒「The CHOYA」をベースとしたカクテル、梅酒や梅干しを使用した梅フードなど合わせて100種類以上のオリジナルメニューをお楽しみいただけます。







■会社概要

名称:チョーヤ梅酒株式会社

設立:1962年6月

資本金:2,800万円

代表者:代表取締役社長 金銅 重弘(こんどう しげひろ)

事業内容:梅酒、梅関連製品の製造販売

所在地:〒583-0841 大阪府羽曳野市駒ヶ谷160-1

主な販売先:全国酒類卸問屋、欧米各国、東南アジアなど諸外国





■お問い合わせ先

チョーヤ梅酒株式会社

TEL:072-956-0515

HP:https://www.choya.co.jp



