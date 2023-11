[ウエスタンデジタル]





■読み出し速度が最大800MB/秒と高速に

ウエスタンデジタルは、当社サンディスクブランドより、最大読み出し速度が520MB/秒から800MB/秒(*1)に高速化したサンディスク ポータブルSSDを、2TB(*3)および1TBの容量モデルで発売中です。



サンディスク ポータブルSSDは、シンプルな機能をコンパクトなデザインで実現したエントリーモデルで、初めてSSDを使用されるユーザーに最適の製品です。

大容量の写真や動画を最大800MB/秒の読み出し速度の高速ソリッドステートパフォーマンスで高速にバックアップや編集作業が可能です。また、重さ40gの軽量でポケットサイズ、かつ、最大2メートル(*2)の落下に耐える耐衝撃性能も備え、どこへ行く時にも持ち運びに便利です。



<新製品の主な特長について>

製品名:サンディスク ポータブルSSD

1. 最大800MB/秒の読み出し速度の高速ソリッドステートパフォーマンスで写真や動画を高速にバックアップ、編集、管理

2. 持ち運びに便利なコンパクトサイズで、最大2mの落下に耐える高耐久モデル(*2)

3. キーホルダーやフックに掛けられるラバーハングタブで携帯時も安心

4. USB-C to USB-A ケーブルケーブル同梱、WindowsとMacの両方に対応

5. 1TB, 2TBの容量ラインナップ(*3)

6. ファイル暗号化ソフト付き(*4)

7. データ復旧ソフト「レスキュープロ(R) デラックス」1年間利用特典付き(*5)

8. 3年間限定保証(*6)



製品ページ:

https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/portable-drives/sandisk-usb-3-2-ssd



*1 [1TB-2TB]: 最大読み出し速度800MB/秒。書き込み速度はこれより低くなります。この数字は社内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェイス、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。1メガバイト(MB)=100万バイト。

*2 社内テストの結果に基づきます。

*3 1テラバイト(TB)=1兆バイト。実際のユーザー容量は若干少なくなります。

*4 保存されたデータは128ビットAESで暗号化。Mac用のソフトウェアは弊社Webサイトからダウンロードいただけます。https://support-jp.wd.com/app/answers/detailweb/a_id/50623/

*5 登録が必要です。利用規約が適用されます。

*6 www.sandisk.com/wug をご覧ください。



Western Digital、Western Digitalデザイン、Western Digitalのロゴ、 SanDisk、SanDiskのロゴ、RescuePROは、米国およびその他の国におけるWestern Digital Corporationまたはその関連会社の商標または登録商標です。その他のマークは各所有者に帰属します。製品の仕様は予告なく変更される場合があります。写真は実際の製品と異なる場合があります。Mac、OS XおよびmacOSは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。USB Type-CおよびUSB-Cは、USB Implementers Forumの商標です。その他の商標も各商標権者に帰属します。



(C) 2023 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.



Western Digital Technologies, Inc. is the seller of record and licensee in the Americas of SanDisk(R) products.



ウエスタンデジタルについて

ウエスタンデジタルは、データを活用し、データの持つポテンシャルを解き放つという使命を担っています。フラッシュとHDDにおいて、メモリーテクノロジーの進歩に支えられ、私たちはブレークスルー・イノベーションと強力なデータストレージ・ソリューションを生み出し、その願いを実現できるようにします。そして私たちの価値観の核心として、切迫する気候変動に立ち向かうために、Science Based Targetsイニシアチブにより承認された壮大で高い炭素削減目標に一丸となって取り組んでいきます。ウエスタンデジタルおよびWestern Digital(R)、SanDisk(R)、WD(R)ブランドの詳細については、https://www.westerndigital.com/ja-jp をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-17:16)